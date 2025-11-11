Мои заказы

Под алым парусом - по Финскому заливу

Сапборды, уединённые бухты и редкие кадры - прогулка на катамаране, в которой всё включено
Морская прогулка на катамаране с алыми парусами — это ваш билет в безмятежность и свободу. С воды Петербург становится другим — просторнее, тише, живее. Вместо суеты — ветер и горизонт, вместо толпы — парус и свободный маршрут.

Мы выйдем в залив, чтобы увидеть город с редкого ракурса, причалить к заброшенному острову, искупаться и поплавать на сапбордах в живописной бухте.
Описание водной прогулки

Три часа свободы — на границе города и моря

Парусный катамаран увезёт вас от городской суеты в мир тишины и умиротворяющих пейзажей. Это не экскурсия с микрофоном, а живая прогулка по волнам, где Петербург раскрывается с воды. Капитан поможет сориентироваться в маршруте и поделится интересными фактами о местной акватории.

Редкие виды и секретные остановки

Вы пройдёте мимо прибрежных пейзажей, мостов и старых портов, сделаете остановку на острове Голова Дамбы (20–30 мин) и увидите «Орудийный фундамент» с уцелевшими укреплениями 19 века. А затем выйдете к защищённой бухте — здесь можно будет поплавать на сапборде или искупаться (30–40 мин).

Лучшие ракурсы для ваших фото

Наш катамаран — обладатель роскошных алых парусов, которых нет больше ни у кого в городе. Это не просто красиво, а по-настоящему фотогенично — в лучах заката они создают эффект ожившей легенды о капитане Грее.

Организационные детали

  • Точная программа может корректироваться с учётом погодных условий и пожеланий группы
  • В стоимость включено два сапа — можно устроить мини-экспедицию у живописных берегов или сделать креативные фото на воде
  • На борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров, перед выходом в залив капитан проведёт краткий инструктаж
  • С собой можно взять любимые напитки и закуски (на борту есть холодильник и стол)
  • Вас будет сопровождать опытный капитан из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В яхт-клубе «Балтиец»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Я капитан с более чем 25-летним стажем, и для меня парус — это не просто хобби, а дело жизни. Почему стоит выбрать мои экскурсии? — Опыт и безопасность. За годы работы я
изучил воду и ветер как свои пять пальцев. Ваше удовольствие — мой приоритет, поэтому все прогулки проходят с учётом погоды и ваших пожеланий. — Знание техники. Я не только управляю катамаранами, но и строю их: мои суда ходят по России и за рубежом. Это значит, что я понимаю каждую деталь и обеспечу вам плавание без неожиданностей.

