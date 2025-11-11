Морская прогулка на катамаране с алыми парусами — это ваш билет в безмятежность и свободу. С воды Петербург становится другим — просторнее, тише, живее. Вместо суеты — ветер и горизонт, вместо толпы — парус и свободный маршрут. Мы выйдем в залив, чтобы увидеть город с редкого ракурса, причалить к заброшенному острову, искупаться и поплавать на сапбордах в живописной бухте.

Описание водной прогулки

Три часа свободы — на границе города и моря

Парусный катамаран увезёт вас от городской суеты в мир тишины и умиротворяющих пейзажей. Это не экскурсия с микрофоном, а живая прогулка по волнам, где Петербург раскрывается с воды. Капитан поможет сориентироваться в маршруте и поделится интересными фактами о местной акватории.

Редкие виды и секретные остановки

Вы пройдёте мимо прибрежных пейзажей, мостов и старых портов, сделаете остановку на острове Голова Дамбы (20–30 мин) и увидите «Орудийный фундамент» с уцелевшими укреплениями 19 века. А затем выйдете к защищённой бухте — здесь можно будет поплавать на сапборде или искупаться (30–40 мин).

Лучшие ракурсы для ваших фото

Наш катамаран — обладатель роскошных алых парусов, которых нет больше ни у кого в городе. Это не просто красиво, а по-настоящему фотогенично — в лучах заката они создают эффект ожившей легенды о капитане Грее.

Организационные детали