Сапборды, уединённые бухты и редкие кадры - прогулка на катамаране, в которой всё включено
Морская прогулка на катамаране с алыми парусами — это ваш билет в безмятежность и свободу. С воды Петербург становится другим — просторнее, тише, живее. Вместо суеты — ветер и горизонт, вместо толпы — парус и свободный маршрут.
Мы выйдем в залив, чтобы увидеть город с редкого ракурса, причалить к заброшенному острову, искупаться и поплавать на сапбордах в живописной бухте.
Парусный катамаран увезёт вас от городской суеты в мир тишины и умиротворяющих пейзажей. Это не экскурсия с микрофоном, а живая прогулка по волнам, где Петербург раскрывается с воды. Капитан поможет сориентироваться в маршруте и поделится интересными фактами о местной акватории.
Редкие виды и секретные остановки
Вы пройдёте мимо прибрежных пейзажей, мостов и старых портов, сделаете остановку на острове Голова Дамбы (20–30 мин) и увидите «Орудийный фундамент» с уцелевшими укреплениями 19 века. А затем выйдете к защищённой бухте — здесь можно будет поплавать на сапборде или искупаться (30–40 мин).
Лучшие ракурсы для ваших фото
Наш катамаран — обладатель роскошных алых парусов, которых нет больше ни у кого в городе. Это не просто красиво, а по-настоящему фотогенично — в лучах заката они создают эффект ожившей легенды о капитане Грее.
Организационные детали
Точная программа может корректироваться с учётом погодных условий и пожеланий группы
В стоимость включено два сапа — можно устроить мини-экспедицию у живописных берегов или сделать креативные фото на воде
На борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров, перед выходом в залив капитан проведёт краткий инструктаж
С собой можно взять любимые напитки и закуски (на борту есть холодильник и стол)
Вас будет сопровождать опытный капитан из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Пётр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Я капитан с более чем 25-летним стажем, и для меня парус — это не просто хобби, а дело жизни.
Почему стоит выбрать мои экскурсии?
— Опыт и безопасность. За годы работы я
изучил воду и ветер как свои пять пальцев. Ваше удовольствие — мой приоритет, поэтому все прогулки проходят с учётом погоды и ваших пожеланий.
— Знание техники. Я не только управляю катамаранами, но и строю их: мои суда ходят по России и за рубежом. Это значит, что я понимаю каждую деталь и обеспечу вам плавание без неожиданностей.