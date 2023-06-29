3 часа
Круиз
«Алые паруса»: ночной круиз и праздничный салют
«Насладитесь салютом на Алые Паруса с борта нового теплохода с дизайнерским интерьером»
Расписание: Только 24 июня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Просмотр салюта и шоу «Алые паруса» с теплохода на Неве
Начало: Английская набережная, д. 44
«В ночь с 24 на 25 июня над акваторией Невы начнется традиционный мультимедийный спектакль в честь праздника «Алые Паруса»»
Расписание: 24 июня в 23:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским
«Посмотреть шоу Алые Паруса в Санкт-Петербурге рекомендуют все путеводители, и оно признано одним из самых красивых в Европе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Шоу Алые Паруса с теплохода-ресторана «Alenka»
Начало: Причал «Арсенальная набережная»
«Незабываемый просмотр праздника «АЛЫЕ ПАРУСА»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 500₽ за человека
2 часа
Билеты
Просмотр праздника «Алые паруса» с крыши
Начало: Петроградская сторона, д. 58
«Не упустите возможность окунуться в мир «Алых парусов» прямо с крыши Санкт-Петербурга»
Расписание: 24 июня в 00:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 400₽ за билет
2.5 часа
Водная прогулка
Салют «Алые Паруса» на теплоходе с DJ-сетом
«Посмотреть шоу Алые Паруса в Санкт-Петербурге рекомендуют все путеводители, и оно признано одним из самых красивых в Европе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 июня 2023Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и салют на Алые парусаОтличная экскурсия. Даже и не надеялись, что нас проведут прямо на набережную. Весь центр был перекрыт. Мы специально приехали в
- VVkproekt3 июля 2022VIP cалют «Алые паруса» с праздничным ужином и живой музыкой с причалаВсе было супер, корабль проплыл прямо рядом с нами. Точка для просмотра салюта тоже идеальная.
- ИИрина28 июня 2022Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанскимЯрко, феерично, запоминающе. Ход по Неве, живая музыка, обзор, яркое шоу. Нужно понимать, что шоу смотришь со стороны, в акваторию,
- ММарина27 июня 2022Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанскимСамо шоу впечатляет, очень красиво.
- ММарина26 июня 2022VIP cалют «Алые паруса» с праздничным ужином и живой музыкой с причалаЭкскурсия пошла отлично! Но с ужином нужна доработка, Рыба с соусом была отвратительная, за такую стоимость можно было закуску подобрать более вкуснее.
- ТТатьяна25 июня 2022Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанскимОтлично организованная поездка, приветливый персонал, поездкой остались очень давольны. Получили массу приятных впечатлений.
- ППавел25 июня 2022Вечерний Петербург и репетиция шоу «Алые паруса»Прекрасный и очень эрудированный экскурсовод. Понравилось очень
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Алые паруса»
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