Фестиваль «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге 2024

Найдено 6 экскурсий в категории «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Алые паруса»: ночной круиз и праздничный салют
Пешая
28 отзывов
3 часа
Круиз
«Алые паруса»: ночной круиз и праздничный салют
«Насладитесь салютом на Алые Паруса с борта нового теплохода с дизайнерским интерьером»
Расписание: Только 24 июня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за человека
Просмотр салюта и шоу «Алые паруса» с теплохода на Неве
На теплоходе
10 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Просмотр салюта и шоу «Алые паруса» с теплохода на Неве
Начало: Английская набережная, д. 44
«В ночь с 24 на 25 июня над акваторией Невы начнется традиционный мультимедийный спектакль в честь праздника «Алые Паруса»»
Расписание: 24 июня в 23:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за человека
Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
16 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским
«Посмотреть шоу Алые Паруса в Санкт-Петербурге рекомендуют все путеводители, и оно признано одним из самых красивых в Европе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500 за человека
Шоу Алые Паруса с теплохода-ресторана «Alenka»
На теплоходе
3 часа
Водная прогулка
Шоу Алые Паруса с теплохода-ресторана «Alenka»
Начало: Причал «Арсенальная набережная»
«Незабываемый просмотр праздника «АЛЫЕ ПАРУСА»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 500 за человека
Просмотр праздника «Алые паруса» с крыши
Пешая
2 часа
Билеты
Просмотр праздника «Алые паруса» с крыши
Начало: Петроградская сторона, д. 58
«Не упустите возможность окунуться в мир «Алых парусов» прямо с крыши Санкт-Петербурга»
Расписание: 24 июня в 00:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 400 за билет
Салют «Алые Паруса» на теплоходе с DJ-сетом
На теплоходе
3 отзыва
2.5 часа
Водная прогулка
Салют «Алые Паруса» на теплоходе с DJ-сетом
«Посмотреть шоу Алые Паруса в Санкт-Петербурге рекомендуют все путеводители, и оно признано одним из самых красивых в Европе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    29 июня 2023
    Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и салют на Алые паруса
    Отличная экскурсия. Даже и не надеялись, что нас проведут прямо на набережную. Весь центр был перекрыт. Мы специально приехали в
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    Санкт-Петербург, чтобы показать детям праздник Алые паруса и салют. В городе такая атмосфера, как была в Москве на чемпионате мира по футболу. Весь город гуляет и развлекается всю ночь. Мы стояли на набережной, хоть и издалека, но все было видно, давки не было. Спасибо за экскурсию

  • V
    Vkproekt
    3 июля 2022
    VIP cалют «Алые паруса» с праздничным ужином и живой музыкой с причала
    Все было супер, корабль проплыл прямо рядом с нами. Точка для просмотра салюта тоже идеальная.
  • И
    Ирина
    28 июня 2022
    Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским
    Ярко, феерично, запоминающе. Ход по Неве, живая музыка, обзор, яркое шоу. Нужно понимать, что шоу смотришь со стороны, в акваторию,
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    где сам корабль не пускают, сам корабль не видно, только очертания парусов вдали. Видели много световых шоу, но не пожалели, что посмотрели и это.

  • М
    Марина
    27 июня 2022
    Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским
    Само шоу впечатляет, очень красиво.
  • М
    Марина
    26 июня 2022
    VIP cалют «Алые паруса» с праздничным ужином и живой музыкой с причала
    Экскурсия пошла отлично! Но с ужином нужна доработка, Рыба с соусом была отвратительная, за такую стоимость можно было закуску подобрать более вкуснее.
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2022
    Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским
    Отлично организованная поездка, приветливый персонал, поездкой остались очень давольны. Получили массу приятных впечатлений.
  • П
    Павел
    25 июня 2022
    Вечерний Петербург и репетиция шоу «Алые паруса»
    Прекрасный и очень эрудированный экскурсовод. Понравилось очень

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Алые паруса»

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  1. «Алые паруса»: ночной круиз и праздничный салют
  2. Просмотр салюта и шоу «Алые паруса» с теплохода на Неве
  3. Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским
  4. Шоу Алые Паруса с теплохода-ресторана «Alenka»
  5. Просмотр праздника «Алые паруса» с крыши
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  2. Набережная
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  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
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