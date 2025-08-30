Прогулка к Финскому заливу на катере + welcome-напитки на борту
Насладитесь морским приключением и свежим воздухом, увидев Петербург с воды. Откройте для себя новые горизонты и символы города
Индивидуальная прогулка на катере к Финскому заливу предлагает уникальную возможность увидеть Санкт-Петербург с воды.
Путешествие начинается с Большой Невки, проходит через Ушаковский мост и продолжается вдоль Приморского проспекта. На борту катера читать дальше
"Апсель" гостей ждут приветственные напитки и лёгкая музыка.
Путешественники смогут насладиться видами на "Зенит Арену" и "Лахта-центр", а также услышать интересные факты от капитана. Это идеальный способ провести время на свежем воздухе и насладиться красотой города
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 135 туристов
Меня зовут Анна, я представляю одну из крупнейших компаний по аренде водной техники в Петербурге и Ленинградской области. Мы предоставляем катера и яхты для речных и морских прогулок, рыбалки, праздников читать дальше
и корпоративных мероприятий. Наши основные преимущества — безопасность и надёжность: все суда проходят регулярные технические осмотры, оснащены спасательными жилетами и аптечками. У нас есть все необходимые лицензии. Наши квалифицированные капитаны обеспечат вам комфорт и безопасность на борту. Также предлагаем кейтеринг, чтобы вы могли наслаждаться вкусными блюдами и напитками во время прогулки. Выбирая нас, вы получаете надёжного партнера для незабываемого отдыха на воде.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
–
3
–
2
–
1
–
A
Aleksei
30 авг 2025
Хороший катер и капитан. Но если выбираешь маршрут на залив, то одного часа ну совсем не хватит. Это минимум 2 часа. Мы успели только дойти до залива и сразу обратно.
С
Сергей
4 авг 2025
Замечательная экскурсия, а Ольга - отличный капитан! Повезло, увидели закат на Финском заливе! Рекомендую! Если приезжаете вечером на своей машине, бесплатных парковочных мест много!
Алина
29 июл 2025
Отлично провели время. Прокатились на катере в течении часа без лишних глаз. Капитан Ольга провела экскурсию, внимательная, аккуратная и прислушивалась к нашим пожеланиям.
О
Оксана
24 июл 2025
Много раз были в Санкт-Петербурге и эта экскурсия нам очень понравилась, подросткам тоже зашла. Самостоятельно так не походишь, не попадешь в парадные, коммуналку, не узнаешь особенности дворов. Друзья которые живут в Питере, пошли после нас изучать свой город:) Советуем!
А
Антон
22 июл 2025
Grande Bellissimo. Спасибо капитану Ольге за приятное вечернее путешествие.
Лариса
17 июл 2025
Всё прошло запечательно! Спасибо нашему капитану Ольге за маршрут и сервис на борту!
И
Инна
5 июл 2025
Это было очень классно. Спасибо большое))) Ольга очень доброжелательная,внимательная. Поездка была очень комфортная.
Ю
Юлия
20 июн 2025
Чудесная прогулка, красивые виды! опытная, деликатная и внимательная капитан Ольга. Мы в восторге!!! Рекомендуем к посещению!
Елена
11 мая 2025
Замечательная прогулка. Отзывчивый и внимательный капитан. Красивый и чистый катер. Прогулка была организована без опозданий. На воде было прохладно, предложили пледы. Прогулкой довольна, всем рекомендую, всё прекрасно!
А
Анна
4 мая 2025
Ребята, это было круто 🔥 Мы с девочками оооочень довольны! Нам сегодня повезло с погодой, капитан ДЕВУШКА Ольга просто замечательная и катер очень эстетичный!