A Aleksei Хороший катер и капитан. Но если выбираешь маршрут на залив, то одного часа ну совсем не хватит. Это минимум 2 часа. Мы успели только дойти до залива и сразу обратно.

С Сергей Замечательная экскурсия, а Ольга - отличный капитан! Повезло, увидели закат на Финском заливе! Рекомендую! Если приезжаете вечером на своей машине, бесплатных парковочных мест много!

Алина Отлично провели время. Прокатились на катере в течении часа без лишних глаз. Капитан Ольга провела экскурсию, внимательная, аккуратная и прислушивалась к нашим пожеланиям.

О Оксана Много раз были в Санкт-Петербурге и эта экскурсия нам очень понравилась, подросткам тоже зашла. Самостоятельно так не походишь, не попадешь в парадные, коммуналку, не узнаешь особенности дворов. Друзья которые живут в Питере, пошли после нас изучать свой город:) Советуем!

А Антон Grande Bellissimo. Спасибо капитану Ольге за приятное вечернее путешествие.

Лариса Всё прошло запечательно! Спасибо нашему капитану Ольге за маршрут и сервис на борту!

И Инна Это было очень классно. Спасибо большое))) Ольга очень доброжелательная,внимательная. Поездка была очень комфортная.

Ю Юлия Чудесная прогулка, красивые виды! опытная, деликатная и внимательная капитан Ольга. Мы в восторге!!! Рекомендуем к посещению!

Елена Замечательная прогулка. Отзывчивый и внимательный капитан. Красивый и чистый катер. Прогулка была организована без опозданий. На воде было прохладно, предложили пледы. Прогулкой довольна, всем рекомендую, всё прекрасно!