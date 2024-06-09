В корпусе Бенуа Русского музея собрана внушительная коллекция полотен авангардистов. Малевич, Филонов, Гончарова, Кандинский— я сделаю вашу встречу с ними увлекательной и стану вашим проводником в мире русского авангарда, столь странного и непонятного порой. Вы погрузитесь в многообразие художественных течений и вынырнете из этого потока с более ясной картиной в голове.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы поговорим о русском авангарде на примере таких художественных объединений, как «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Вспомним также о кубофутуризме, неоклассицизме и символизме. Я расскажу, почему в начале 20 века было так много течений, почему часть из них получила столь скандальные названия, что объединяло мастеров и в чём была их неповторимость. Вас ждут ярчайшие мастера — П. Филонов, К. Петров-Водкин, Н. Гончарова, В. Кандинский и, конечно, К. Малевич, прекрасно представленный в собрании Русского музея.

Вы узнаете:

Из чего возник «Чёрный квадрат» и почему это opus magnum Малевича

В чём необычность отношений Гончаровой и Ларионова

Кто стоял у истоков отечественной школы фотографии, а кто был родоначальником конструктивизма

Почему у Русского музея самая лучшая коллекция работ Филонова

И многое другое

Организационные детали