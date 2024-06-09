В корпусе Бенуа Русского музея собрана внушительная коллекция полотен авангардистов.
Малевич, Филонов, Гончарова, Кандинский— я сделаю вашу встречу с ними увлекательной и стану вашим проводником в мире русского авангарда, столь странного и непонятного порой.
Вы погрузитесь в многообразие художественных течений и вынырнете из этого потока с более ясной картиной в голове.
Малевич, Филонов, Гончарова, Кандинский— я сделаю вашу встречу с ними увлекательной и стану вашим проводником в мире русского авангарда, столь странного и непонятного порой.
Вы погрузитесь в многообразие художественных течений и вынырнете из этого потока с более ясной картиной в голове.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы поговорим о русском авангарде на примере таких художественных объединений, как «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Вспомним также о кубофутуризме, неоклассицизме и символизме. Я расскажу, почему в начале 20 века было так много течений, почему часть из них получила столь скандальные названия, что объединяло мастеров и в чём была их неповторимость. Вас ждут ярчайшие мастера — П. Филонов, К. Петров-Водкин, Н. Гончарова, В. Кандинский и, конечно, К. Малевич, прекрасно представленный в собрании Русского музея.
Вы узнаете:
- Из чего возник «Чёрный квадрат» и почему это opus magnum Малевича
- В чём необычность отношений Гончаровой и Ларионова
- Кто стоял у истоков отечественной школы фотографии, а кто был родоначальником конструктивизма
- Почему у Русского музея самая лучшая коллекция работ Филонова
- И многое другое
Организационные детали
- Билеты в Русский музей нужно приобрести заранее для всех участников, в том числе для гида. Вы можете https://experience.tripster.ru/experience/Saint_Petersburg/38129-bilety-v-russkij-muzej/" rel="nofollow" target="_blank">сделать это на Трипстере.
- Рекомендованный возраст — от 14 лет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у корпуса Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 82 туристов
Здравствуйте! Я работаю гидом-переводчиком с 2006 года, экскурсовод 1-й категории, образование искусствоведческое. Показываю как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Вожу экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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