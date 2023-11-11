Открыть для себя уличное искусство, уютные питерские дворы и новые ракурсы - на групповой экскурсии
Мы отправимся в увлекательное путешествие: на несуществующей улице Джона Леннона вы узнаете о главном битломане страны. В уютных двориках окунётесь в мир уличного искусства. В скрытых парадных оцените их роскошное убранство.
А с безопасной крыши рассмотрите Петербург и его символы — Казанский собор, Исаакий, Адмиралтейство… Всё это — под живые рассказы гиды.
А с безопасной крыши рассмотрите Петербург и его символы — Казанский собор, Исаакий, Адмиралтейство… Всё это — под живые рассказы гиды.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Многогранный Петербург
- Начнём с несуществующей улицы Джона Леннона, где мы расскажем о главном битломане нашей страны — Коле Васине, его вкладе в музыкальную и культурную сцену города
- Заглянем в самые необычные и уютные дворики, где прячутся сокровища уличного искусства. Вы раскроете их смыслы и узнаете, как они влияют на жизнь горожан.
- Не оставим без внимания и парочку скрытых парадных! Мы поделимся, кто такие Митьки и где снимал комнату Шаляпин.
- Отыщем тайный бар в глубине питерских двориков и колыбель российского андеграунда — клуб «Грибоедов»
- Выйдем на одну из самых красивых крыш города, где откроется потрясающий панорамный вид на Петербург. Здесь вы сможете насладиться небесной перспективой и обсудить впечатления от увиденного.
Наша безопасная крыша — это:
- Великолепный панорамный вид на весь Петербург с высоты 8 этажа
- Комфортный подъём на вместительном современном лифте
- Наличие тёплых шатров, пледов и биноклей
- Большая площадь (около 300 м)
Что вы увидите:
▪️Невский проспект и весь центр
▪️Казанский и Исаакиевский соборы
▪️Спас на Крови
▪️Петропавловскую крепость и Михайловский замок
▪️Стадион и «Лахта Центр»
Организационные детали
- Дети допускаются на экскурсию с 12 лет
- Перед подъёмом на крышу все участники проходят инструктаж по технике безопасности
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- По запросу можем провести индивидуальную экскурсию для 1–4 человек:
— 8000 руб. при проведении экскурсии до 14:00
— 9000 руб. при проведении экскурсии после 14:00
— каждый дополнительный участник + 2000 руб.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 11200 туристов
Мы начали свою деятельность 23 июня 2017 года. Специализируемся исключительно на организации безопасного и доступного посещения крыш Санкт-Петербурга. Экскурсии на крышу очень популярны в нашем городе, но только теперь они стали по настоящему безопасными и официальными, без риска быть пойманным и оштрафованным. Мы хотим сделать доступными все лучшие крыши города.
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