Какие сувениры вы привозите из путешествий? Открытки, магниты, статуэтки, бесконечную ленту фотографий в телефоне? А оставалось ли в вашем багаже после поездки самое главное – галерея впечатлений?
Мы предлагаем вам попробовать уникальный формат: экскурсию-фотосессию, в которой будет рассказана история про вас и город на Неве.
За час прогулки вы успеете пройти по центральным улицам, заглянете в укромные уголки, увидите монументальный Исаакиевский собор, величественный Мариинский дворец, пройдёте по извилистой набережной реки Мойка, пересечёте романтичные мосты. А в конце пути окажетесь в месте, с которого сможете понаблюдать панораму города – на оборудованной крыше.
С высоты вы увидите Казанский, Исаакиевский соборы, золотистый шпиль Петропавловского собора и самый высокий небоскрёб России и Европы – башню Лахты Центра. А ещё удивительные просторы петербургского неба.
Сопровождать вас будет профессиональный фотограф, который поможет вам с позированием, подскажет, как комфортнее чувствовать себя перед камерой, и, конечно, подарит на память потрясающую галерею фотоснимков.
Гид-фотограф воодушевленно и занимательно расскажет вам о главных достопримечательностях, которые вы встретите на этом пути и запечатлеет моменты, в которых отразится настоящая душа города.
Вас ждёт путь, полный впечатлений!
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Организационные детали:
- Фотопрогулку для вас проведут наши коллеги.
- Все экскурсии — индивидуальные, только для вас и вашей группы.
- Вы получите 20-50 фото на почту в течение 7 дней после прогулки, цветокоррекция фотографий входит в стоимость.
- Фотосессия проходит не только на крыше, но и по пути к ней, на набережных и площадях.
- Для абсолютной безопасности и легальности фотосессии, чтобы участвовать могли даже маленькие дети, мы снимаем на смотровой площадке на крыше ресторана по личной договоренности с заведением.
- Максимальное количество людей в группе: 4. Также можно увеличить число человек, доплата составит 600 руб. /чел., для компании от 10 человек — 400 руб. /чел.
- Начало маршрута – станция метро Адмиралтейская. Точное место встречи вы узнаете после бронирования.