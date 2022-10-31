Фотопрогулка: питерские улочки и крыша с видом на Исаакий

Фотопрогулка

Фотопрогулка: питерские улочки и крыша с видом на Исаакий
Фотопрогулка: питерские улочки и крыша с видом на Исаакий
Фотопрогулка: питерские улочки и крыша с видом на Исаакий
Фотопрогулка: питерские улочки и крыша с видом на Исаакий
Фотопрогулка: питерские улочки и крыша с видом на Исаакий
Фотопрогулка: питерские улочки и крыша с видом на Исаакий
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Исаакиевский собор
  • Мариинский дворец
  • Набережная реки Мойка
  • Особняк Демидовых
  • Почтамский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Какие сувениры вы привозите из путешествий? Открытки, магниты, статуэтки, бесконечную ленту фотографий в телефоне? А оставалось ли в вашем багаже после поездки самое главное – галерея впечатлений?
Мы предлагаем вам попробовать уникальный формат: экскурсию-фотосессию, в которой будет рассказана история про вас и город на Неве.
За час прогулки вы успеете пройти по центральным улицам, заглянете в укромные уголки, увидите монументальный Исаакиевский собор, величественный Мариинский дворец, пройдёте по извилистой набережной реки Мойка, пересечёте романтичные мосты. А в конце пути окажетесь в месте, с которого сможете понаблюдать панораму города – на оборудованной крыше.
С высоты вы увидите Казанский, Исаакиевский соборы, золотистый шпиль Петропавловского собора и самый высокий небоскрёб России и Европы – башню Лахты Центра. А ещё удивительные просторы петербургского неба.
Сопровождать вас будет профессиональный фотограф, который поможет вам с позированием, подскажет, как комфортнее чувствовать себя перед камерой, и, конечно, подарит на память потрясающую галерею фотоснимков.
Гид-фотограф воодушевленно и занимательно расскажет вам о главных достопримечательностях, которые вы встретите на этом пути и запечатлеет моменты, в которых отразится настоящая душа города.
Вас ждёт путь, полный впечатлений!
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Организационные детали:

  • Фотопрогулку для вас проведут наши коллеги.
  • Все экскурсии — индивидуальные, только для вас и вашей группы.
  • Вы получите 20-50 фото на почту в течение 7 дней после прогулки, цветокоррекция фотографий входит в стоимость.
  • Фотосессия проходит не только на крыше, но и по пути к ней, на набережных и площадях.
  • Для абсолютной безопасности и легальности фотосессии, чтобы участвовать могли даже маленькие дети, мы снимаем на смотровой площадке на крыше ресторана по личной договоренности с заведением.
  • Максимальное количество людей в группе: 4. Также можно увеличить число человек, доплата составит 600 руб. /чел., для компании от 10 человек — 400 руб. /чел.
  • Начало маршрута – станция метро Адмиралтейская. Точное место встречи вы узнаете после бронирования.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входит прогулка с гидом-фотографом и 30-50 фото в обработке
  • Которые придут вам в течение 7 дней
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Адмиралтейская
Завершение: Переулок Пирогова, 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте! Это команда Follow Your Guide:) Поздравляем, вы забронировали экскурсию "Фотосессия на питерских улочках и крыше". Мы получили ваш заказ и видим его в системе.
  • Место и время встречи указано у вас в билете. Ваш гид будет назначен накануне экскурсии, он обязательно с вами свяжется – сохраните его номер. Когда вы приедете на место встречи, он вам ещё раз позвонит, чтобы найтись – вы точно не потеряетесь:)
  • Примерный маршрут вы можете увидеть в тексте предложения об экскурсии. Если у вас есть дополнительные вопросы или пожелания по маршруту – можете поговорить об этом с гидом, когда он с вами свяжется.
  • В случае сильной непогоды мы предложим перенос или отмену с возвратом предоплаты, но лёгкий дождик нам не помешает. По желанию можно увеличить количество участников. Необходима будет только пропорциональная доплата.
  • Если вы захотите поменять дату или время встречи – сообщите не менее, чем за двое суток до начала и мы постараемся найти эту возможность. Оплата остальной части производится в конце экскурсии – наличными или переводом вашему гиду.
  • Любые дополнительные вопросы вы сможете обсудить с вашим гидом, когда он с вами свяжется. До встречи!:)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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