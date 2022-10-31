Какие сувениры вы привозите из путешествий? Открытки, магниты, статуэтки, бесконечную ленту фотографий в телефоне? А оставалось ли в вашем багаже после поездки самое главное – галерея впечатлений?

Мы предлагаем вам попробовать уникальный формат: экскурсию-фотосессию, в которой будет рассказана история про вас и город на Неве.

За час прогулки вы успеете пройти по центральным улицам, заглянете в укромные уголки, увидите монументальный Исаакиевский собор, величественный Мариинский дворец, пройдёте по извилистой набережной реки Мойка, пересечёте романтичные мосты. А в конце пути окажетесь в месте, с которого сможете понаблюдать панораму города – на оборудованной крыше.

С высоты вы увидите Казанский, Исаакиевский соборы, золотистый шпиль Петропавловского собора и самый высокий небоскрёб России и Европы – башню Лахты Центра. А ещё удивительные просторы петербургского неба.

Сопровождать вас будет профессиональный фотограф, который поможет вам с позированием, подскажет, как комфортнее чувствовать себя перед камерой, и, конечно, подарит на память потрясающую галерею фотоснимков.

Гид-фотограф воодушевленно и занимательно расскажет вам о главных достопримечательностях, которые вы встретите на этом пути и запечатлеет моменты, в которых отразится настоящая душа города.

Вас ждёт путь, полный впечатлений!

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Организационные детали: