Несмотря на то, что полеты на самолетах уже давно доступны всем желающим, вертолет 🚁 очень долго оставался лишь несбыточной мечтой, доступной только особо важным персонам и тем, кто решился пойти в ВВС. К счастью, ситуация изменилась, поэтому если вам не терпится полетать на вертолете, то решительно жмите «Купить», берите с собой двух других мечтателей и приезжайте на вертодром, следуя инструкциям в нашем сертификате.

На вертодроме вас уже будет ждать администратор и опытный пилот. Короткий инструктаж и можно начинать!

Наши полеты проходят на современных американских вертолетах семейства Robinson, которые уже давно признаны одними из самых безопасных в мире. Забудьте про маленькие иллюминаторы, вас ждут огромные вертолетные «окна» и лобовые полусферы с их потрясающим обзором!

Вертолет – довольно маневренная машина. Он движется со скоростью до 250 км/ч, но при этом может пройтись и всего в 10 метрах над кронами деревьев и подняться на высоту до 300 метров. Кроме того, вертолет может зависать в воздухе, что дает все шансы прекрасно рассмотреть интересные объекты.

30 минут полета позволяют в полной мере ознакомиться со всеми возможностями «стрекозы» и насладиться великолепными панорамами дворцового ансамбля Петергофа и других красивейших пригородов Санкт-Петербурга. Берите с собой фото и видео камеру, поверьте, там есть что снимать!

Полет на вертолете – экстравагантный и, практически, универсальный подарок. Нет сомнения, что каждый человек хоть раз в жизни, но мечтал о том, чтобы взлететь с земли вертикально вверх!

Дети с 14 лет в сопровождении взрослых.