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Полет на вертолете над Петергофом

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1 отзыв
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Полёт на современном вертолёте над красотами Петергофа и других пригородов Петербурга.

Сделайте незабываемый подарок близким, покажите им из панорамных окон невероятные пейзажи города.

Вертикальный взлёт с опытным пилотом, любая скорость полёта, возможность просто зависнуть в воздухе – такие особенности доступны только вертолёту.

От вас потребуется только смелость.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚁На вертолёте
  • 🏆Активный отдых
  • 🥰Романтическая
  • 🕐Длительность 0.5 час
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 28 140 ₽ за экскурсию

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Полет на вертолете над Петергофом
Полет на вертолете над Петергофом

Что вы увидите

  • Петергоф
Несмотря на то, что полеты на самолетах уже давно доступны всем желающим, вертолет 🚁 очень долго оставался лишь несбыточной мечтой, доступной только особо важным персонам и тем, кто решился пойти в ВВС. К счастью, ситуация изменилась, поэтому если вам не терпится полетать на вертолете, то решительно жмите «Купить», берите с собой двух других мечтателей и приезжайте на вертодром, следуя инструкциям в нашем сертификате.
На вертодроме вас уже будет ждать администратор и опытный пилот. Короткий инструктаж и можно начинать!
Наши полеты проходят на современных американских вертолетах семейства Robinson, которые уже давно признаны одними из самых безопасных в мире. Забудьте про маленькие иллюминаторы, вас ждут огромные вертолетные «окна» и лобовые полусферы с их потрясающим обзором!
Вертолет – довольно маневренная машина. Он движется со скоростью до 250 км/ч, но при этом может пройтись и всего в 10 метрах над кронами деревьев и подняться на высоту до 300 метров. Кроме того, вертолет может зависать в воздухе, что дает все шансы прекрасно рассмотреть интересные объекты.
30 минут полета позволяют в полной мере ознакомиться со всеми возможностями «стрекозы» и насладиться великолепными панорамами дворцового ансамбля Петергофа и других красивейших пригородов Санкт-Петербурга. Берите с собой фото и видео камеру, поверьте, там есть что снимать!
Полет на вертолете – экстравагантный и, практически, универсальный подарок. Нет сомнения, что каждый человек хоть раз в жизни, но мечтал о том, чтобы взлететь с земли вертикально вверх!
Дети с 14 лет в сопровождении взрослых.
Что входит
  • 30-минутный полёт на вертолёте с пилотом
Что не входит
  • Самостоятельное управление
  • Обед
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Митрофаньевское шоссе д. 2, корпус 1. Офис 417 / 2
Полет на вертолете над Петергофом
Полет на вертолете над Петергофом
Полет на вертолете над Петергофом
Полет на вертолете над Петергофом

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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1 отзыв оставили туристы

Спутник П. проводит ещё 1 экскурсию

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