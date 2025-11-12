К событиям трагической дуэли на Черной речке привела цепь событий, истоки которой мы попытаемся восстановить в ходе экскурсии, осматривая точки центра Петербурга, иллюстрирующие звенья данной цепи. Мы с вами поговорим об особенностях характера поэта, подмечавшихся близкими друзьями, так же вспомним о круге общения классика в последний год жизни. Увидим места, связанные с судьбой поэта и близких к нему людей. В ходе экскурсии вы посетите:

Двор Дома-музея Пушкина на Мойке (дом осматриваем снаружи) • Певческий мост • Дворцовую площадь • Кондитерскую «Вольф и Беранже» • Храм Святой Екатерины Александрийской • Площадь Искусств • Храм Спаса Нерукотворного Образа.