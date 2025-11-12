Восстановить цепь событий, трагически оборвавших жизнь классика Русской литературы.
В поисках разгадки тайн истории мы с вами посетим Двор Дома-музея Пушкина на Мойке, прогуляемся по Дворцовой площади и обсудим судьбу поэта и близких ему людей!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
К событиям трагической дуэли на Черной речке привела цепь событий, истоки которой мы попытаемся восстановить в ходе экскурсии, осматривая точки центра Петербурга, иллюстрирующие звенья данной цепи. Мы с вами поговорим об особенностях характера поэта, подмечавшихся близкими друзьями, так же вспомним о круге общения классика в последний год жизни. Увидим места, связанные с судьбой поэта и близких к нему людей. В ходе экскурсии вы посетите:
Двор Дома-музея Пушкина на Мойке (дом осматриваем снаружи) • Певческий мост • Дворцовую площадь • Кондитерскую «Вольф и Беранже» • Храм Святой Екатерины Александрийской • Площадь Искусств • Храм Спаса Нерукотворного Образа.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мойка, 12
Завершение: Храм Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
