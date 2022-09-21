Чтобы лучше узнать и понять нашего русского гения, давайте попробуем увидеть мир его глазами. Вы пройдете по Царскому Селу, посмотрите, где учился, жил и работал поэт, и узнаете, почему его соседка по даче задергивала занавески. Вживую увидите места из строк знаменитых произведений — и соберете объемный и живой образ Александра Пушкина.

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Описание

Что вас ожидает

Ожившие строки

Поэзия — это то, что трудно объяснить, но легко почувствовать. Она живет в Царском Селе: здесь все так же «чуть дышит ветерок, уснувший на листах», «с холмов кремнистых водопады стекают бисерной рекой». Наше путешествие поможет ощутить невероятное обаяние Пушкина — и его поэзии. Мы взглянем на тот самый «берег озера, на тихий скат холмов». Обязательно посмотрим, как «дева, над вечной струей, вечно печальна сидит». И побываем там, где встретились капитанская дочка и императрица Екатерина Великая.

Не только поэт, но и просто человек

Поговорим, как Пушкину здесь училось и жилось. Я расскажу, почему поэта можно назвать чемпионом по спортивной ходьбе, почему его соседка по даче задергивала занавески, где дэнди того времени гоняли лодыря — и что это значит.

На прогулке мы посетим:

Знаменитый лицей, где Пушкин учился: обсудим все — учебную программу, режим дня, шалости и выпускной, который запомнился надолго.

Церковь и садик, где часто бывал поэт. Пройдем по аллеям парка, где появились его первые стихи.

Александровский дворец, где жили два императора — современника Пушкина.

Уголок города, который практически не изменился с начала 19 века.

И уютную дачу, куда поэт привез молодую жену на медовый месяц (спойлер: на 5 месяцев).

Организационные детали