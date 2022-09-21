Поэзия — это то, что трудно объяснить, но легко почувствовать. Она живет в Царском Селе: здесь все так же «чуть дышит ветерок, уснувший на листах», «с холмов кремнистых водопады стекают бисерной рекой». Наше путешествие поможет ощутить невероятное обаяние Пушкина — и его поэзии. Мы взглянем на тот самый «берег озера, на тихий скат холмов». Обязательно посмотрим, как «дева, над вечной струей, вечно печальна сидит». И побываем там, где встретились капитанская дочка и императрица Екатерина Великая.
Поговорим, как Пушкину здесь училось и жилось. Я расскажу, почему поэта можно назвать чемпионом по спортивной ходьбе, почему его соседка по даче задергивала занавески, где дэнди того времени гоняли лодыря — и что это значит.
На прогулке мы посетим: