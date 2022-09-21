«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине

Узнаем о неотшлифованной жизни поэта и его любимом городе

Чтобы лучше узнать и понять нашего русского гения, давайте попробуем увидеть мир его глазами.

Вы пройдете по Царскому Селу, посмотрите, где учился, жил и работал поэт, и узнаете, почему его соседка по даче задергивала занавески.

Вживую увидите места из строк знаменитых произведений — и соберете объемный и живой образ Александра Пушкина.
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
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Описание

Что вас ожидает

Ожившие строки

Поэзия — это то, что трудно объяснить, но легко почувствовать. Она живет в Царском Селе: здесь все так же «чуть дышит ветерок, уснувший на листах», «с холмов кремнистых водопады стекают бисерной рекой». Наше путешествие поможет ощутить невероятное обаяние Пушкина — и его поэзии. Мы взглянем на тот самый «берег озера, на тихий скат холмов». Обязательно посмотрим, как «дева, над вечной струей, вечно печальна сидит». И побываем там, где встретились капитанская дочка и императрица Екатерина Великая.

Не только поэт, но и просто человек

Поговорим, как Пушкину здесь училось и жилось. Я расскажу, почему поэта можно назвать чемпионом по спортивной ходьбе, почему его соседка по даче задергивала занавески, где дэнди того времени гоняли лодыря — и что это значит.
На прогулке мы посетим:

  • Знаменитый лицей, где Пушкин учился: обсудим все — учебную программу, режим дня, шалости и выпускной, который запомнился надолго.
  • Церковь и садик, где часто бывал поэт. Пройдем по аллеям парка, где появились его первые стихи.
  • Александровский дворец, где жили два императора — современника Пушкина.
  • Уголок города, который практически не изменился с начала 19 века.
  • И уютную дачу, куда поэт привез молодую жену на медовый месяц (спойлер: на 5 месяцев).

Организационные детали

  • Начало встречи в городе Пушкин, до которого вы добираетесь самостоятельно
  • По вашему желанию соберу экскурсию так, чтобы наш маршрут был синхронизирован с посещением музея-лицея и музея-дачи (там проводят экскурсии только музейные гиды)
  • Билеты в парк оплачиваются дополнительно: взрослые — 170 руб., учащиеся и льготные категории — от 60 до 90 руб., дети до 14 лет — бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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