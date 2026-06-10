Мои заказы

«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине

Погрузитесь в мир Александра Пушкина, пройдя по местам его жизни и творчества в Царском Селе. Уникальный шанс увидеть мир глазами поэта
Представьте себе мир, где каждый уголок хранит истории великого русского поэта Александра Пушкина.

Эта индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге, в городе Пушкин, приглашает вас на уникальное путешествие по местам, где жил, учился
читать дальшеуменьшить

и творил Пушкин.

Вас ждет не просто прогулка по историческим местам, но и возможность увидеть мир глазами поэта, почувствовать дух его времени.

Мы посетим знаменитый лицей, где Пушкин оттачивал свое мастерство, пройдемся по аллеям парка, вдохновлявшего его на первые стихи, и увидим дачу, где поэт провел первые месяцы счастливой жизни с молодой женой.

Каждый шаг по этому маршруту позволит вам лучше понять и почувствовать глубину и красоту поэзии Пушкина, открывая для себя новые грани его таланта.

Присоединяйтесь к нам в этом путешествии, чтобы вживую увидеть места, описанные в знаменитых произведениях поэта, и собрать свой объемный и живой образ Александра Пушкина

5
60 отзывов
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине

Описание экскурсии

Ожившие строки

Поэзия — это то, что трудно объяснить, но легко почувствовать. Она живет в Царском Селе: здесь все так же «чуть дышит ветерок, уснувший на листах», «с холмов кремнистых водопады стекают бисерной рекой». Наше путешествие поможет ощутить невероятное обаяние Пушкина — и его поэзии. Мы взглянем на тот самый «берег озера, на тихий скат холмов». Обязательно посмотрим, как «дева, над вечной струей, вечно печальна сидит». И побываем там, где встретились капитанская дочка и императрица Екатерина Великая.

Не только поэт, но и просто человек

Поговорим, как Пушкину здесь училось и жилось. Я расскажу, почему поэта можно назвать чемпионом по спортивной ходьбе, почему его соседка по даче задергивала занавески, где дэнди того времени гоняли лодыря — и что это значит.
На прогулке мы увидим:

  • Знаменитый лицей, где Пушкин учился: обсудим все — учебную программу, режим дня, шалости и выпускной, который запомнился надолго
  • Церковь и садик, где часто бывал поэт. Пройдем по аллеям парка, где появились его первые стихи
  • Александровский дворец, где жили два императора — современника Пушкина
  • Уголок города, который практически не изменился с начала 19 века.
  • И уютную дачу, куда поэт привез молодую жену на медовый месяц (спойлер: на 5 месяцев)

Организационные детали

  • Начало встречи в городе Пушкин, до которого вы добираетесь самостоятельно
  • По вашему желанию соберу экскурсию так, чтобы наш маршрут был синхронизирован с посещением музея-лицея и музея-дачи (там проводят экскурсии только музейные гиды)
  • Билеты в парк оплачиваются дополнительно: взрослые — 400 ₽, дети 14-18 лет и пенсионеры — 300 ₽, дети до 14 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4157 туристов
Экскурсовод с 2009 года, работала во дворцах Пушкина и Павловска, живу в Царском Селе, люблю эти места и работаю гидом. Около 9000 взрослых и подрастающих туристов побывали на моих экскурсиях. И каждому я стремлюсь рассказать историю города так, чтобы Пушкин и Павловск стали ему родными. Из моря информации выбираю то, что удивит, вдохновит и запомнится именно вам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
3
2
1
Людмила
Очень интересная экскурсия! Понравилось и взрослым, и детям (9, 10 и 12 лет)! Замечательный формат и подача материала. Дарья прекрасный рассказчик, всё с душой и с любовью к своему делу! С детками только к Дарье! Огромное Спасибо!!!
Очень интересная экскурсия! Понравилось и взрослым, и детям (9, 10 и 12 лет)! Замечательный формат и
Очень интересная экскурсия! Понравилось и взрослым, и детям (9, 10 и 12 лет)! Замечательный формат и
Очень интересная экскурсия! Понравилось и взрослым, и детям (9, 10 и 12 лет)! Замечательный формат и
Очень интересная экскурсия! Понравилось и взрослым, и детям (9, 10 и 12 лет)! Замечательный формат и
Очень интересная экскурсия! Понравилось и взрослым, и детям (9, 10 и 12 лет)! Замечательный формат и
Вам был полезен этот отзыв?
А
Замечательная экскурсия с Дарьей! 👏 Спасибо большое за интереснийший рассказ, в восторге и дети и взрослый! 👍Заинтересовала, вовлекла в удивительные новые истории, провела по интересным местам! Рекомендуем экскурсию в г. Пушкин с Дарьей! 👏👍👍👍
Замечательная экскурсия с Дарьей! 👏 Спасибо большое за интереснийший рассказ, в восторге и дети и взрослый!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Не просто очень довольна, а восхищена экскурсией. Великолепно сформирована программа, когда привычный маршрут по парку сопровождается и историческими фактами, и одновременно через призму жизни и творчества Александра Сергеевича, что и
читать дальшеуменьшить

было целью. Имелись опасения: чем можно наполнить программу, если в нее не входит посещение собственно Лицея (в нем проводят экскурсии свои гиды). Но «Пушкинской» информации оказалось так много, что появилась потребность еще не одного приезда и более глубокого погружения.
У Дарьи прекрасная правильная речь с хорошим темпом. Последующая экскурсия в самом Лицее в этом плане очень разочаровала, хотя я неоднократно посещала разные музеи всей группы Всероссийского музея и ранее отмечала довольно высокий уровень их гидов. В этот раз музейный гид был совершенно не сравним с Дарьей. С удовольствием поучаствую в других ее проектах.

Вам был полезен этот отзыв?
С
До сих пор одухотворены экскурсией. Как будто подглядели за кусочком жизни Александра Сергеевича! Дарья старалась подстроиться под наш разномастный контингент, чтобы и дети не заскучали, и взрослым было интересно. Про
читать дальшеуменьшить

каждый уголок у неё готова интересная история. На наши немногочисленные вопросы, всегда были развернутые ответы! Сразу видно, что человек этим живёт, любит и знает своё дело. А еще умеет этим всем заинтересовать любого, да так, что хочется еще дальше все узнавать! Большое спасибо за экскурсию!

Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Дарья прекрасный рассказчик. С большой любовью водит по знаковым местами города.
Дарья прекрасный рассказчик. С большой любовью водит по знаковым местами города.
Дарья прекрасный рассказчик. С большой любовью водит по знаковым местами города.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсию для нас проводила Даша. Мы хотели, чтобы прогулка по Екатерининскому парку была нескучной и Даше это удалось. Она нам читала стихи Пушкина, рассказывала любопытные сведения о жизни той эпохи, сравнивала архитектуру, построенную при Елизавете и Екатерине. Два часа пролетели незаметно, хочется вернуться. Знаний Даши хватит еще на много экскурсий. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на ««Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине»

Последний год Пушкина (в мини-группе)
Пешая
2 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
В тренде
Последний год Пушкина (в мини-группе)
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга 1836 года, узнав о последних месяцах жизни великого поэта. Интересные факты и исторические места ждут вас
Начало: Возле Дома-музея Пушкина
Завтра в 16:30
12 авг в 11:30
2000 ₽ за человека
Сердце и душа культурной столицы: центр Петербурга + прогулка по крыше
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце и душа культурной столицы: центр Петербурга + прогулка по крыше
Понять, какую важную роль играет искусство в жизни петербуржцев, и посмотреть на город с высоты
Начало: У метро Невский проспект
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
Как в России появились дачи: экскурсия по центру загородной жизни империи - Сестрорецку
Пешая
2 часа
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Как в России появились дачи: экскурсия по центру загородной жизни империи - Сестрорецку
Увидеть не старые дома, а живое отражение своей эпохи - с её вкусами, стилем и идеалами
Начало: У вокзала Сестрорецка
19 авг в 12:00
20 авг в 12:00
1870 ₽ за человека
Живые рассказы о Петербурге - на минивэне с панорамной крышей
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
158 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живые рассказы о Петербурге - на минивэне с панорамной крышей
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
11 авг в 08:00
от 11 680 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 10 300 ₽ за экскурсию