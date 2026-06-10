Представьте себе мир, где каждый уголок хранит истории великого русского поэта Александра Пушкина.
Эта индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге, в городе Пушкин, приглашает вас на уникальное путешествие по местам, где жил, учился
Эта индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге, в городе Пушкин, приглашает вас на уникальное путешествие по местам, где жил, учился
Описание экскурсии
Ожившие строки
Поэзия — это то, что трудно объяснить, но легко почувствовать. Она живет в Царском Селе: здесь все так же «чуть дышит ветерок, уснувший на листах», «с холмов кремнистых водопады стекают бисерной рекой». Наше путешествие поможет ощутить невероятное обаяние Пушкина — и его поэзии. Мы взглянем на тот самый «берег озера, на тихий скат холмов». Обязательно посмотрим, как «дева, над вечной струей, вечно печальна сидит». И побываем там, где встретились капитанская дочка и императрица Екатерина Великая.
Не только поэт, но и просто человек
Поговорим, как Пушкину здесь училось и жилось. Я расскажу, почему поэта можно назвать чемпионом по спортивной ходьбе, почему его соседка по даче задергивала занавески, где дэнди того времени гоняли лодыря — и что это значит.
На прогулке мы увидим:
- Знаменитый лицей, где Пушкин учился: обсудим все — учебную программу, режим дня, шалости и выпускной, который запомнился надолго
- Церковь и садик, где часто бывал поэт. Пройдем по аллеям парка, где появились его первые стихи
- Александровский дворец, где жили два императора — современника Пушкина
- Уголок города, который практически не изменился с начала 19 века.
- И уютную дачу, куда поэт привез молодую жену на медовый месяц (спойлер: на 5 месяцев)
Организационные детали
- Начало встречи в городе Пушкин, до которого вы добираетесь самостоятельно
- По вашему желанию соберу экскурсию так, чтобы наш маршрут был синхронизирован с посещением музея-лицея и музея-дачи (там проводят экскурсии только музейные гиды)
- Билеты в парк оплачиваются дополнительно: взрослые — 400 ₽, дети 14-18 лет и пенсионеры — 300 ₽, дети до 14 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4157 туристов
Экскурсовод с 2009 года, работала во дворцах Пушкина и Павловска, живу в Царском Селе, люблю эти места и работаю гидом. Около 9000 взрослых и подрастающих туристов побывали на моих экскурсиях. И каждому я стремлюсь рассказать историю города так, чтобы Пушкин и Павловск стали ему родными. Из моря информации выбираю то, что удивит, вдохновит и запомнится именно вам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересная экскурсия! Понравилось и взрослым, и детям (9, 10 и 12 лет)! Замечательный формат и подача материала. Дарья прекрасный рассказчик, всё с душой и с любовью к своему делу! С детками только к Дарье! Огромное Спасибо!!!
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А
Замечательная экскурсия с Дарьей! 👏 Спасибо большое за интереснийший рассказ, в восторге и дети и взрослый! 👍Заинтересовала, вовлекла в удивительные новые истории, провела по интересным местам! Рекомендуем экскурсию в г. Пушкин с Дарьей! 👏👍👍👍
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Не просто очень довольна, а восхищена экскурсией. Великолепно сформирована программа, когда привычный маршрут по парку сопровождается и историческими фактами, и одновременно через призму жизни и творчества Александра Сергеевича, что и
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С
До сих пор одухотворены экскурсией. Как будто подглядели за кусочком жизни Александра Сергеевича! Дарья старалась подстроиться под наш разномастный контингент, чтобы и дети не заскучали, и взрослым было интересно. Про
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Дарья прекрасный рассказчик. С большой любовью водит по знаковым местами города.
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А
Экскурсию для нас проводила Даша. Мы хотели, чтобы прогулка по Екатерининскому парку была нескучной и Даше это удалось. Она нам читала стихи Пушкина, рассказывала любопытные сведения о жизни той эпохи, сравнивала архитектуру, построенную при Елизавете и Екатерине. Два часа пролетели незаметно, хочется вернуться. Знаний Даши хватит еще на много экскурсий. Спасибо.
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