Представьте себе мир, где каждый уголок хранит истории великого русского поэта Александра Пушкина.Эта индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге, в городе Пушкин, приглашает вас на уникальное путешествие по местам, где жил, учился

и творил Пушкин. Вас ждет не просто прогулка по историческим местам, но и возможность увидеть мир глазами поэта, почувствовать дух его времени. Мы посетим знаменитый лицей, где Пушкин оттачивал свое мастерство, пройдемся по аллеям парка, вдохновлявшего его на первые стихи, и увидим дачу, где поэт провел первые месяцы счастливой жизни с молодой женой. Каждый шаг по этому маршруту позволит вам лучше понять и почувствовать глубину и красоту поэзии Пушкина, открывая для себя новые грани его таланта. Присоединяйтесь к нам в этом путешествии, чтобы вживую увидеть места, описанные в знаменитых произведениях поэта, и собрать свой объемный и живой образ Александра Пушкина

Описание экскурсии

Ожившие строки

Поэзия — это то, что трудно объяснить, но легко почувствовать. Она живет в Царском Селе: здесь все так же «чуть дышит ветерок, уснувший на листах», «с холмов кремнистых водопады стекают бисерной рекой». Наше путешествие поможет ощутить невероятное обаяние Пушкина — и его поэзии. Мы взглянем на тот самый «берег озера, на тихий скат холмов». Обязательно посмотрим, как «дева, над вечной струей, вечно печальна сидит». И побываем там, где встретились капитанская дочка и императрица Екатерина Великая.

Не только поэт, но и просто человек

Поговорим, как Пушкину здесь училось и жилось. Я расскажу, почему поэта можно назвать чемпионом по спортивной ходьбе, почему его соседка по даче задергивала занавески, где дэнди того времени гоняли лодыря — и что это значит.

На прогулке мы увидим:

Знаменитый лицей, где Пушкин учился: обсудим все — учебную программу, режим дня, шалости и выпускной, который запомнился надолго

Церковь и садик, где часто бывал поэт. Пройдем по аллеям парка, где появились его первые стихи

Александровский дворец, где жили два императора — современника Пушкина

Уголок города, который практически не изменился с начала 19 века.

И уютную дачу, куда поэт привез молодую жену на медовый месяц (спойлер: на 5 месяцев)

Организационные детали