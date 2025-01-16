Петербург всегда отличался пышностью зимних торжеств. К ним готовились заранее: покупали подарки и ставили ёлку. Рождество проводили в кругу семьи и гуляли всем народом до Крещения. Но кульминацией был Новый год. Обо всём этом мы поговорим на экскурсии. У главных городских мест вспомним о зимних забавах, а также об утраченных и сохранённых традициях петербуржцев.

Казанский кафедральный собор — главный православный храм Санкт-Петербурга. На Рождество перед собором традиционно ставится вертеп — художественное изображение библейской сцены Поклонение волхвов. Я расскажу об основах традиций встречи Рождества и Нового года в России.

Воспитательный дом — мы вспомним об утраченных традициях благотворительности и о том, как проходил праздник детской ёлки: музыка, танцы, театр, концерты, катальные горки, подарки и угощения.

Английский магазин, где покупал подарки сам Николай I. Я расскажу, как и что он обычно выбирал. Спойлер: например, шёлковые чулки для супруги и дочерей. Что ещё находили дети и взрослые под ёлками (а их было много, иногда, целый лес) тоже узнаете на экскурсии.

Дворцовая площадь — основное место современных новогодних торжеств. Расскажу всё об истории ёлки в Петербурге, в том числе, почему о напившемся в трактире человеке говорили «влезть на ёлку» и «Иван ёлкин».

Зимний дворец — поговорим о том, как 1 января во дворце открывался сезон балов. Объясню, кто в них участвовал, что пили и ели, какие танцы танцевали.

Дворцовая набережная — вспомним, как на льду Невы катались в тройках на острова, проводили забеги и спускались с горок.

Иорданский подъезд Зимнего дворца — закончим экскурсию у знакового места. Отсюда императорская семья выходила 6 января на обряд водосвятия. Этим официально завершались зимние праздники, и Петербург возвращался к повседневной жизни.

