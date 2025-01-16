Мои заказы

Старый Новый год: душевная экскурсия по центру Петербурга

Поговорить о традициях светлых праздников до 1918 года
Петербург всегда отличался пышностью зимних торжеств. К ним готовились заранее: покупали подарки и ставили ёлку. Рождество проводили в кругу семьи и гуляли всем народом до Крещения. Но кульминацией был Новый год. Обо всём этом мы поговорим на экскурсии.

У главных городских мест вспомним о зимних забавах, а также об утраченных и сохранённых традициях петербуржцев.
Старый Новый год: душевная экскурсия по центру Петербурга© Александра
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Казанский кафедральный собор — главный православный храм Санкт-Петербурга. На Рождество перед собором традиционно ставится вертеп — художественное изображение библейской сцены Поклонение волхвов. Я расскажу об основах традиций встречи Рождества и Нового года в России.

Воспитательный дом — мы вспомним об утраченных традициях благотворительности и о том, как проходил праздник детской ёлки: музыка, танцы, театр, концерты, катальные горки, подарки и угощения.

Английский магазин, где покупал подарки сам Николай I. Я расскажу, как и что он обычно выбирал. Спойлер: например, шёлковые чулки для супруги и дочерей. Что ещё находили дети и взрослые под ёлками (а их было много, иногда, целый лес) тоже узнаете на экскурсии.

Дворцовая площадь — основное место современных новогодних торжеств. Расскажу всё об истории ёлки в Петербурге, в том числе, почему о напившемся в трактире человеке говорили «влезть на ёлку» и «Иван ёлкин».

Зимний дворец — поговорим о том, как 1 января во дворце открывался сезон балов. Объясню, кто в них участвовал, что пили и ели, какие танцы танцевали.

Дворцовая набережная — вспомним, как на льду Невы катались в тройках на острова, проводили забеги и спускались с горок.

Иорданский подъезд Зимнего дворца — закончим экскурсию у знакового места. Отсюда императорская семья выходила 6 января на обряд водосвятия. Этим официально завершались зимние праздники, и Петербург возвращался к повседневной жизни.

Организационные детали

  • Возможно провести экскурсию индивидуально для компании до 10 человек — 7500 ₽ до 1-5 чел., за каждого следующего участника доплата — 650 ₽
  • Если в группе будет более 8 человек, вы получите радиооборудование

Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 37 туристов
Работаю гидом с 2014 года. За эти годы попробовала себе везде — от школьных групп до випов с ПМЭФ. Не только водила экскурсии, но и занималась организацией групповых туров в
читать дальше

Москву и по Северо-Западу. Наверное, самый интересный опыт был в музее современного искусства «Эрарта», где я год проработала гидом. Мои интересы и вкусы со временем меняются. Если сначала я была в восторге от плавных линий модерна, то теперь больше восхищаюсь классикой, её масштабом. После путешествий в Италию, Францию, Германию, страны Юго-Восточной Азии могу смело заявить, что Петербург не может затмить ни один город мира. Набережные Невы — самые красивые на свете! Надеюсь, моя любовь к Северной столице передастся и вам через мои экскурсии🫶

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
16 янв 2025
Прекрасная и душевная экскурсия с большим количеством интереснейшей информации.
Е
Елена
12 янв 2025
Экскурсия правда душевная и очень познавательная! Узнаете много нового и интересного! Рекомендую!
И
Ирина
8 янв 2025
Мы были на экскурсии с сыном-подростком, 7 января. Александра очень увлекательно рассказала как справляли Рождество и Новый год много лет назад. Понравилось что были фотографии, можно было перенестись в атмосферу того времени. Узнали много интересного, особенно какие подарки были самими долгожданными и желанными, про традиции и новогодние развлечения.
Спасибо большое, замечательная получилась экскурсия и прогулка!
Рекомендую однозначно!
Татьяна
Татьяна
7 янв 2025
Замечательная экскурсия! Очень много интересного узнала, в том числе, была потрясающая новая информация. Спасибо Александре! Праздничное настроение продлено))
К
Киселева
4 янв 2025
Чтобы не залежаться в праздники, решила разнообразить их пешеходной экскурсией по любимому городу, и не прогадала. Атмосферно, интересно и уютно (не смотря на то, что экскурсия уличная). С самого начала
читать дальше

понятно, что программа экскурсии авторская. Свежая, не заезженная информация о традициях новогодних гуляний в Российской Империи, приправленная забавными историческими фактами. Маршрут не длинный, замерзнуть не успела. Александра, огромное спасибо! Экскурсию очень рекомендую!

Т
Татьяна
27 дек 2024
Несмотря на холод было очень душевно и тепло общаться с экскурсоводом. Интересная информация и локации. А в конце нас ждал сюрприз) 🎁 Очень рекомендую и экскурсию и экскурсовода.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

