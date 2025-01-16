У главных городских мест вспомним о зимних забавах, а также об утраченных и сохранённых традициях петербуржцев.
Описание экскурсии
Казанский кафедральный собор — главный православный храм Санкт-Петербурга. На Рождество перед собором традиционно ставится вертеп — художественное изображение библейской сцены Поклонение волхвов. Я расскажу об основах традиций встречи Рождества и Нового года в России.
Воспитательный дом — мы вспомним об утраченных традициях благотворительности и о том, как проходил праздник детской ёлки: музыка, танцы, театр, концерты, катальные горки, подарки и угощения.
Английский магазин, где покупал подарки сам Николай I. Я расскажу, как и что он обычно выбирал. Спойлер: например, шёлковые чулки для супруги и дочерей. Что ещё находили дети и взрослые под ёлками (а их было много, иногда, целый лес) тоже узнаете на экскурсии.
Дворцовая площадь — основное место современных новогодних торжеств. Расскажу всё об истории ёлки в Петербурге, в том числе, почему о напившемся в трактире человеке говорили «влезть на ёлку» и «Иван ёлкин».
Зимний дворец — поговорим о том, как 1 января во дворце открывался сезон балов. Объясню, кто в них участвовал, что пили и ели, какие танцы танцевали.
Дворцовая набережная — вспомним, как на льду Невы катались в тройках на острова, проводили забеги и спускались с горок.
Иорданский подъезд Зимнего дворца — закончим экскурсию у знакового места. Отсюда императорская семья выходила 6 января на обряд водосвятия. Этим официально завершались зимние праздники, и Петербург возвращался к повседневной жизни.
Организационные детали
- Возможно провести экскурсию индивидуально для компании до 10 человек — 7500 ₽ до 1-5 чел., за каждого следующего участника доплата — 650 ₽
- Если в группе будет более 8 человек, вы получите радиооборудование
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1080 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Спасибо большое, замечательная получилась экскурсия и прогулка!
Рекомендую однозначно!