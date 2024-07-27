4 часа
Групповая
до 18 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
19 авг в 12:00
20 авг в 12:00
2 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Русскому музею с гидом
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно, кроме вторника
Завтра в 10:30
16 авг в 10:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Начало: Конюшенная площадь, 1А (Тройной мост)
16 авг в 10:30
17 авг в 11:30
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения27 июля 2024Благодарность за экскурсию Игорю. Комфортное перемещение,комфортное общение. Интересный материал,рассказанный с любовью к городу и посещаемым местам. Грамотно построенный маршрут,много мест
- ООльга10 июля 2024Увидели все заявленные достопримечательности, было интересно, комфортно, был небольшой дождь, но даже непогода не испортила настроение. Спасибо огромное за впечатления. Рекомендую всем.
- ССергей10 июня 2024Экскурсовод Елена окунула на 5 баллов наши частички культурного сознания от живописи старинных икон до картин 19, 20 веков.
- ЕЕкатерина19 октября 2023Хочу поблагодарить гида Валентину, интересного рассказчика, блестяще знающую русское искусство, увлеченного своей работой человека.
- ЕЕлена12 июля 2023Петербург. Начало. Петропавловская крепость, собор, тюрьмаОчень интересная, живая подача материала. Все и структурно, и красочно одновременно. Гид Наталья смогла заинтересовать не только взрослых, но и
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Площадь Искусств»
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