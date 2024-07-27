Петербург. Начало. Петропавловская крепость, собор, тюрьма

читать дальше подростков, в нашей группе все остались довольны! Также понравилась организация (до начала экскурсии): все быстро и легко найти, всех собрали, всех проводили, все четко и удобно. Спасибо за такую экскурсию!

Очень интересная, живая подача материала. Все и структурно, и красочно одновременно. Гид Наталья смогла заинтересовать не только взрослых, но и