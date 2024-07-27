Площадь Искусств – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Искусств» в Санкт-Петербурге, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
На машине
На автобусе
83 отзыва
4 часа
Групповая
до 18 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
19 авг в 12:00
20 авг в 12:00
2 000 за человека
Прогулка по Русскому музею с гидом
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Русскому музею с гидом
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно, кроме вторника
Завтра в 10:30
16 авг в 10:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Начало: Конюшенная площадь, 1А (Тройной мост)
16 авг в 10:30
17 авг в 11:30
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    27 июля 2024
    Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
    Благодарность за экскурсию Игорю. Комфортное перемещение,комфортное общение. Интересный материал,рассказанный с любовью к городу и посещаемым местам. Грамотно построенный маршрут,много мест
    читать дальше

    посещения. Я еще раз осознала,какой большой,огромный город Санкт Петербург. Величественный,красивый, сколько русской и зарубежной истории на его островах,улицах,площадях, зданиях,реках,мостах. Спасибо за экскурсию.

  • О
    Ольга
    10 июля 2024
    Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
    Увидели все заявленные достопримечательности, было интересно, комфортно, был небольшой дождь, но даже непогода не испортила настроение. Спасибо огромное за впечатления. Рекомендую всем.
  • С
    Сергей
    10 июня 2024
    Прогулка по Русскому музею с гидом
    Экскурсовод Елена окунула на 5 баллов наши частички культурного сознания от живописи старинных икон до картин 19, 20 веков.
  • Е
    Екатерина
    19 октября 2023
    Прогулка по Русскому музею с гидом
    Хочу поблагодарить гида Валентину, интересного рассказчика, блестяще знающую русское искусство, увлеченного своей работой человека.
  • Е
    Елена
    12 июля 2023
    Петербург. Начало. Петропавловская крепость, собор, тюрьма
    Очень интересная, живая подача материала. Все и структурно, и красочно одновременно. Гид Наталья смогла заинтересовать не только взрослых, но и
    читать дальше

    подростков, в нашей группе все остались довольны! Также понравилась организация (до начала экскурсии): все быстро и легко найти, всех собрали, всех проводили, все четко и удобно. Спасибо за такую экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Площадь Искусств»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
  2. Прогулка по Русскому музею с гидом
  3. Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Площадь Искусств" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Площадь Искусств», 96 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам