Если вы уже познакомились с роскошным парадным Петербургом, его дворцами и парками — отправляйтесь на большую архитектурно-историческую аудиопрогулку вдали от популярных туристических троп! Достопримечательностей здесь ничуть не меньше (а то и больше), но о них мало кто знает. Маршрут • Ваша прогулка начнется от одного из самых известных мест города — Казанского собора. Но это единственный парадный фасад, который вам встретится.

Путешествуя по дворам и переулкам, вы увидите торговые места и доходные дома, познакомитесь с будничной стороной жизни дореволюционного Петербурга. Вас ждет мистическая ротонда с удивительными свойствами — круглая лестница, которую никогда не увидишь снаружи.

Оказавшись за границей города XVIII века, вы побываете в переулке без домов, познакомитесь с творчеством «санитарного архитектора». Узнаете, кто и зачем жил в банях, а потом окажетесь в расположении Лейб-гвардии Семеновского полка.

Закоулками, которые знают не все местные жители, выйдете к Загородному проспектуу станции метро «Пушкинская». Путь длиной в 3 км. будет насыщенным, подарит вам истории об архитекторах и скульпторах, инженерах и купцах, а фасады домов откроют свои секреты. Планируйте прогулку в промежуток времени с 12-00 до 18-00 часов, чтобы точно попасть во все объекты на вашем пути. Отправляйтесь в удобной обуви, не забудьте взять с собой питьевую воду и, на всякий случай, зонт или дождевик — погода в Петербурге очень неустойчивая. До встречи на улицах любимого города! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.

Go.

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: