Вы познакомитесь с Петербургом с незнакомого ракурса и побываете в одном из самых мистических мест города, а потом научитесь «читать» фасады зданий, обращать внимание на неочевидные детали, видеть то, что скрыто от невнимательных глаз.
Описание аудиогида
Если вы уже познакомились с роскошным парадным Петербургом, его дворцами и парками — отправляйтесь на большую архитектурно-историческую аудиопрогулку вдали от популярных туристических троп! Достопримечательностей здесь ничуть не меньше (а то и больше), но о них мало кто знает. Маршрут • Ваша прогулка начнется от одного из самых известных мест города — Казанского собора. Но это единственный парадный фасад, который вам встретится.
- Путешествуя по дворам и переулкам, вы увидите торговые места и доходные дома, познакомитесь с будничной стороной жизни дореволюционного Петербурга. Вас ждет мистическая ротонда с удивительными свойствами — круглая лестница, которую никогда не увидишь снаружи.
- Оказавшись за границей города XVIII века, вы побываете в переулке без домов, познакомитесь с творчеством «санитарного архитектора». Узнаете, кто и зачем жил в банях, а потом окажетесь в расположении Лейб-гвардии Семеновского полка.
Закоулками, которые знают не все местные жители, выйдете к Загородному проспектуу станции метро «Пушкинская». Путь длиной в 3 км. будет насыщенным, подарит вам истории об архитекторах и скульпторах, инженерах и купцах, а фасады домов откроют свои секреты. Планируйте прогулку в промежуток времени с 12-00 до 18-00 часов, чтобы точно попасть во все объекты на вашем пути. Отправляйтесь в удобной обуви, не забудьте взять с собой питьевую воду и, на всякий случай, зонт или дождевик — погода в Петербурге очень неустойчивая. До встречи на улицах любимого города! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
- Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
- Go.
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация:
- Планируйте прогулку в промежуток времени с 12-00 до 18-00 часов, чтобы точно попасть во все объекты на вашем пути.
- Отправляйтесь в удобной обуви, не забудьте взять с собой питьевую воду и, на всякий случай, зонт или дождевик.
- Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
Планируйте прогулку в промежуток времени с 12:00 до 18:00 часов, чтобы точно попасть во все объекты на вашем пути.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский собор
- Переулки, торговые места и доходные дома
- Мистическая ротонда
- Переулок без домов
- Загородный проспект
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Начало: Казанская площадь, фонтан у Казанского собора
Завершение: Загородный проспект, дом 52
Когда: Планируйте прогулку в промежуток времени с 12:00 до 18:00 часов, чтобы точно попасть во все объекты на вашем пути.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
- Планируйте прогулку в промежуток времени с 12-00 до 18-00 часов, чтобы точно попасть во все объекты на вашем пути
- Отправляйтесь в удобной обуви, не забудьте взять с собой питьевую воду и, на всякий случай, зонт или дождевик
- Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
