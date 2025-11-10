Мои заказы

Потайной Петербург: прогулка за парадными фасадами

Вы познакомитесь с Петербургом с незнакомого ракурса и побываете в одном из самых мистических мест города, а потом научитесь «читать» фасады зданий, обращать внимание на неочевидные детали, видеть то, что скрыто от невнимательных глаз.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание аудиогида

Если вы уже познакомились с роскошным парадным Петербургом, его дворцами и парками — отправляйтесь на большую архитектурно-историческую аудиопрогулку вдали от популярных туристических троп! Достопримечательностей здесь ничуть не меньше (а то и больше), но о них мало кто знает. Маршрут • Ваша прогулка начнется от одного из самых известных мест города — Казанского собора. Но это единственный парадный фасад, который вам встретится.
  • Путешествуя по дворам и переулкам, вы увидите торговые места и доходные дома, познакомитесь с будничной стороной жизни дореволюционного Петербурга. Вас ждет мистическая ротонда с удивительными свойствами — круглая лестница, которую никогда не увидишь снаружи.
  • Оказавшись за границей города XVIII века, вы побываете в переулке без домов, познакомитесь с творчеством «санитарного архитектора». Узнаете, кто и зачем жил в банях, а потом окажетесь в расположении Лейб-гвардии Семеновского полка.
  • Закоулками, которые знают не все местные жители, выйдете к Загородному проспектуу станции метро «Пушкинская». Путь длиной в 3 км. будет насыщенным, подарит вам истории об архитекторах и скульпторах, инженерах и купцах, а фасады домов откроют свои секреты. Планируйте прогулку в промежуток времени с 12-00 до 18-00 часов, чтобы точно попасть во все объекты на вашем пути. Отправляйтесь в удобной обуви, не забудьте взять с собой питьевую воду и, на всякий случай, зонт или дождевик — погода в Петербурге очень неустойчивая. До встречи на улицах любимого города! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
  • Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
  • Go.
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация:
Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Казанский собор
  • Переулки, торговые места и доходные дома
  • Мистическая ротонда
  • Переулок без домов
  • Загородный проспект
Что включено
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская площадь, фонтан у Казанского собора
Завершение: Загородный проспект, дом 52
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

