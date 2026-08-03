Моя экскурсия — это сжатый в три часа обыденный день человека в осажденном городе.
День, наполненный бытовыми делами и заботами совершенно разных по занятиям людей, оказавшихся в блокаде.
Из разрозненных фрагментов судеб
День, наполненный бытовыми делами и заботами совершенно разных по занятиям людей, оказавшихся в блокаде.
Из разрозненных фрагментов судеб
Описание экскурсии
Моя экскурсия — это сжатый в три часа обыденный день человека в осажденном городе. День, наполненный бытовыми делами и заботами совершенно разных по занятиям людей, оказавшихся в блокаде. Из разрозненных фрагментов судеб блокадников и составлена моя экскурсия, воссоздающая картину простой, бытовой и одновременно героической в каждой своей детали 872 дней жизни города. Чтобы понять ее, мы пройдем от Кузнечного рынка к Дому Радио, Елисеевскому, театру Музкомедии, Филармонии, закончив у Невы. Немного о причинах выбора мной этой темы для экскурсии: еще преподавая историю Петербурга в школе, я был удивлен краткости сведений в учебнике о повседневной жизни людей в один из самых страшных периодов испытаний, вынесенных городом. Занимаясь экскурсиями и этой темой уже семь лет, у меня и сложилась та экскурсия, которой я хочу поделиться с вами. Блокада Ленинграда многими историками признается как беспрецедентная в истории человечества. Ее ужасы, ад, который пришлось пройти оказавшимся в окруженном городе людям, сейчас сложно представить. Даже самые общие знания о происходившем наводят ужас: артобстрелы и бомбардировки, голод и каннибализм, сотни тысяч погибших. И все это продолжалось на протяжении почти 2,5 лет! К рассказу о героическом и трагическом, произошедшем в эти годы, и сводится большинство экскурсий, показывая подвиг блокадников. Но какая была повседневная жизнь сотен тысяч людей 872 дня в окружённом городе? Думали ли они каждый день какой подвиг совершают? Вряд ли… На фоне общеизвестных ужасов происходило и другое: люди работали, рожали и учили детей, устраивали выпускные балы, делали научные открытия, писали музыку и стихи мирового значения, просто ходили на концерты, в театры и банально – в парикмахерскую. Только все это делалось наперекор чудовищным обстоятельствам блокадной жизни. Именно эта «обыденная» жизнь и стала тем подвигом, который восхищает послевоенные поколения. Но что мы о ней знаем? За громкими фактами блокады Ленинграда, эта «обыденная», полная постоянного подвига жизнь простых людей оказалась полностью скрытой. Но ведь на самом деле она и является тем самым подвигом, что совершили блокадники. На моей экскурсии я как раз и хочу рассказать о каждодневном подвиге жителей, не отделяя его от общеизвестных фактов блокады. Я хочу показать, насколько возможно, полную картину и героической обороны города, и повседневной жизни людей, оказавшихся в нем.
- Наш маршрут пройдет через те места, что собирали каждодневно ленинградцев в годы блокады – они покажут нам повседневную бытовую жизнь города.
- Мы познакомимся с биографиями людей, чьи блокадные судьбы отразили жизнь большинства, оказавшихся в городе.
- Узнаем и о тех, кто на страданиях людей устроил свое благополучие и немалые капиталы.
- Перед нами откроются малоизвестные факты об особых планах Георгия Жукова по Ленинграду в случае его падения.
- Мы услышим настоящие «Голоса войны», сохраненные Ленинградским радио. И благодаря им почувствуем, что духовно питало жителей, услышим знаменитый Ленинградский метроном и разрывающую уши сирену авианалетов.
- Увидим блокадные карточки и узнаем интересные факты о снабжении города.
- Увидим большое количество фотографий, которые помогут почувствовать дух яростно сражающегося и при этом живущего повседневной жизнью города.
Увидим большое количество фотографий, которые помогут почувствовать дух яростно сражающегося и при этом живущего повседневной жизнью города.
•Увидим большое количество фотографий, которые помогут почувствовать дух яростно сражающегося и при этом живущего повседневной жизнью города.
Любой день
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Основные места, которые ежедневно собирали ленинградцев в годы блокады - показывающие повседневную жизнь города в осаде. От одного из главных рынков блокадного Ленинграда - Кузнечного рынка (с фотографиями этого места во время блокады), далее к дому Ольги Бергольц - и знакомства с её вкладом в победу города. Следом к Фонтанке - одному из мест набора воды, к Дому радио - откуда шло вещание, крайне влиявшее на жизнь горожан, к единственной работавшей парикмахерской и театру - Невский проспект и Итальянская улица (психологические составляющие выживания), через бомбоубежище
- Начало экскурсии: у метро Владимирская, окончание: у метро Гостинный двор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Доп. расходов нет.
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Владимирская
Завершение: Адмиралтейская НАБ.Д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Взяли экскурсию о блокадном Ленинграде, сомневались, будет ли раскрыта тема, так как ранее уже обжигались на недобросовестных гидах, бравшихся за нее, но не владевших материалом совершенно, за исключением разве что
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Д
Мы в восторге от экскурсии с Владимиром! Было очень интересно и познавательно, узнали много интересных фактов о блокаде, местных жителях и Питере. Владимира было супер интересно слушать, мы ни разу не заскучали за такое долгое время. Всем очень советуем окунуться в эти воспоминания о тех страшных днях блокады!
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Л
Тему экскурсии" Повседневная жизнь блокадного Ленинграда" подбирали для внука, 10лет. Экскурсия по содержанию и увлекательности выше всяких похвал. Никаких скучных академических фактов (их можно прочитать и в интернете). Владимир рассказал
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Л
Тему экскурсии" Повседневная жизнь блокадного Ленинграда" подбирали для внука, 10лет. Экскурсия по содержанию и увлекательности выше всяких похвал. Никаких скучных академических фактов (их можно прочитать и в интернете). Владимир рассказал
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Ю
Так получилось, что экскурсию Владимир провёл мне индивидуально. Когда профессионализм помножен на любовь и интерес к своему делу, материал преподносится настолько интересно и захватывающе, что создаётся впечатление полного погружения в
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Ю
Так получилось, что экскурсию Владимир провёл мне индивидуально. Когда профессионализм помножен на любовь и интерес к своему делу, материал преподносится настолько интересно и захватывающе, что создаётся впечатление полного погружения в
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