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Повседневная жизнь блокадного Ленинграда

4.8
6 отзывов
Владимир П.
Владимир П. – Гид из Санкт-Петербурга
Моя экскурсия ⛳ — это сжатый в три часа обыденный день человека в осажденном городе.

День, наполненный бытовыми делами и заботами совершенно разных по занятиям людей, оказавшихся в блокаде.

Из разрозненных фрагментов судеб блокадников и составлена моя экскурсия, воссоздающая картину простой, бытовой и одновременно героической в каждой своей детали 872 дней жизни города.

Чтобы понять ее, мы пройдем от Кузнечного рынка к Дому Радио, Елисеевскому, театру Музкомедии, Филармонии, закончив у Невы.

Еще преподавая историю 📖 Петербурга в школе, я был удивлен краткости сведений в учебнике о повседневной жизни людей в один из самых страшных периодов испытаний, вынесенных городом.

Занимаясь экскурсиями и этой темой уже семь лет, у меня и сложилась та экскурсия, которой я хочу поделиться с вами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🧘На выходные
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда

Что вы увидите

  • Основные места
  • которые ежедневно собирали ленинградцев в годы блокады – показывающую повседневную жизнь города в осаде.
Моя экскурсия ⛳ — это сжатый в три часа обыденный день человека в осажденном городе. День, наполненный бытовыми делами и заботами совершенно разных по занятиям людей, оказавшихся в блокаде. Из разрозненных фрагментов судеб блокадников и составлена моя экскурсия, воссоздающая картину простой, бытовой и одновременно героической в каждой своей детали 872 дней жизни города. Чтобы понять ее, мы пройдем от Кузнечного рынка к Дому Радио, Елисеевскому, театру Музкомедии, Филармонии, закончив у Невы.
Немного о причинах выбора мной этой темы для экскурсии: еще преподавая историю 📖 Петербурга в школе, я был удивлен краткости сведений в учебнике о повседневной жизни людей в один из самых страшных периодов испытаний, вынесенных городом. Занимаясь экскурсиями и этой темой уже семь лет, у меня и сложилась та экскурсия, которой я хочу поделиться с вами.
Блокада Ленинграда многими историками признается как беспрецедентная в истории человечества. Ее ужасы, ад, который пришлось пройти оказавшимся в окруженном городе людям, сейчас сложно представить. Даже самые общие знания 🎓 о происходившем наводят ужас: артобстрелы и бомбардировки, голод и каннибализм, сотни тысяч погибших. И все это продолжалось на протяжении почти 2, 5 лет!
К рассказу о героическом и трагическом, произошедшем в эти годы, и сводится большинство экскурсий, показывая подвиг блокадников. Но какая была повседневная жизнь сотен тысяч людей 872 дня в окружённом городе? Думали ли они каждый день какой подвиг совершают? Вряд ли… На фоне общеизвестных ужасов происходило и другое: люди работали, рожали и учили детей, устраивали выпускные балы, делали научные открытия, писали музыку и стихи мирового значения, просто ходили на концерты, в театры и банально – в парикмахерскую. Только все это делалось наперекор чудовищным обстоятельствам блокадной жизни. Именно эта «обыденная» жизнь и стала тем подвигом, который восхищает послевоенные поколения. Но что мы о ней знаем? За громкими фактами блокады Ленинграда, эта «обыденная», полная постоянного подвига жизнь простых людей оказалась полностью скрытой. Но ведь на самом деле она и является тем самым подвигом, что совершили блокадники.
На моей экскурсии 🧭 я как раз и хочу рассказать о каждодневном подвиге жителей, не отделяя его от общеизвестных фактов блокады. Я хочу показать, насколько возможно, полную картину и героической обороны города, и повседневной жизни людей, оказавшихся в нем.
•Наш маршрут пройдет через те места, что собирали каждодневно ленинградцев в годы блокады – они покажут нам повседневную бытовую жизнь города.
•Мы познакомимся с биографиями людей, чьи блокадные судьбы отразили жизнь большинства, оказавшихся в городе.
•Узнаем и о тех, кто на страданиях людей устроил свое благополучие и немалые капиталы.
•Перед нами откроются малоизвестные факты об особых планах Георгия Жукова по Ленинграду в случае его падения.
•Мы услышим настоящие «Голоса войны», сохраненные Ленинградским радио. И благодаря им почувствуем, что духовно питало жителей, услышим знаменитый Ленинградский метроном и разрывающую уши сирену авианалетов.
•Увидим блокадные карточки и узнаем интересные факты о снабжении города.
•Увидим большое количество фотографий, которые помогут почувствовать дух яростно сражающегося и при этом живущего повседневной жизнью города.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Доп. расходов нет.
Начало
🚩 м. Владимирская
Место завершения
🏁 Адмиралтейская наб. д.2
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир П.
Владимир П.
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Владимир П. проводит ещё 3 экскурсии

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