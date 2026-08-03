Моя экскурсия — это сжатый в три часа обыденный день человека в осажденном городе. День, наполненный бытовыми делами и заботами совершенно разных по занятиям людей, оказавшихся в блокаде. Из разрозненных фрагментов судеб блокадников и составлена моя экскурсия, воссоздающая картину простой, бытовой и одновременно героической в каждой своей детали 872 дней жизни города. Чтобы понять ее, мы пройдем от Кузнечного рынка к Дому Радио, Елисеевскому, театру Музкомедии, Филармонии, закончив у Невы. Немного о причинах выбора мной этой темы для экскурсии: еще преподавая историю Петербурга в школе, я был удивлен краткости сведений в учебнике о повседневной жизни людей в один из самых страшных периодов испытаний, вынесенных городом. Занимаясь экскурсиями и этой темой уже семь лет, у меня и сложилась та экскурсия, которой я хочу поделиться с вами. Блокада Ленинграда многими историками признается как беспрецедентная в истории человечества. Ее ужасы, ад, который пришлось пройти оказавшимся в окруженном городе людям, сейчас сложно представить. Даже самые общие знания о происходившем наводят ужас: артобстрелы и бомбардировки, голод и каннибализм, сотни тысяч погибших. И все это продолжалось на протяжении почти 2,5 лет! К рассказу о героическом и трагическом, произошедшем в эти годы, и сводится большинство экскурсий, показывая подвиг блокадников. Но какая была повседневная жизнь сотен тысяч людей 872 дня в окружённом городе? Думали ли они каждый день какой подвиг совершают? Вряд ли… На фоне общеизвестных ужасов происходило и другое: люди работали, рожали и учили детей, устраивали выпускные балы, делали научные открытия, писали музыку и стихи мирового значения, просто ходили на концерты, в театры и банально – в парикмахерскую. Только все это делалось наперекор чудовищным обстоятельствам блокадной жизни. Именно эта «обыденная» жизнь и стала тем подвигом, который восхищает послевоенные поколения. Но что мы о ней знаем? За громкими фактами блокады Ленинграда, эта «обыденная», полная постоянного подвига жизнь простых людей оказалась полностью скрытой. Но ведь на самом деле она и является тем самым подвигом, что совершили блокадники. На моей экскурсии я как раз и хочу рассказать о каждодневном подвиге жителей, не отделяя его от общеизвестных фактов блокады. Я хочу показать, насколько возможно, полную картину и героической обороны города, и повседневной жизни людей, оказавшихся в нем.

Наш маршрут пройдет через те места, что собирали каждодневно ленинградцев в годы блокады – они покажут нам повседневную бытовую жизнь города.

Мы познакомимся с биографиями людей, чьи блокадные судьбы отразили жизнь большинства, оказавшихся в городе.

Узнаем и о тех, кто на страданиях людей устроил свое благополучие и немалые капиталы.

Перед нами откроются малоизвестные факты об особых планах Георгия Жукова по Ленинграду в случае его падения.

Мы услышим настоящие «Голоса войны», сохраненные Ленинградским радио. И благодаря им почувствуем, что духовно питало жителей, услышим знаменитый Ленинградский метроном и разрывающую уши сирену авианалетов.

Увидим блокадные карточки и узнаем интересные факты о снабжении города.

Увидим большое количество фотографий, которые помогут почувствовать дух яростно сражающегося и при этом живущего повседневной жизнью города.

Увидим большое количество фотографий, которые помогут почувствовать дух яростно сражающегося и при этом живущего повседневной жизнью города.

•Увидим большое количество фотографий, которые помогут почувствовать дух яростно сражающегося и при этом живущего повседневной жизнью города.