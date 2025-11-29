Откройте Царское Село за пределами Екатерининского дворца: романтический Александровский парк, Фёдоровский городок и Дом рыцаря императора Николая I. Увидите Императорскую ферму, Арсенал с оружием эпохи и Молочный павильон с арт-объектами. Завершит путь Фёдоровский собор и роща памяти Николая II. Экскурсия — о рыцарях, Пушкине и утраченной империи.
Описание экскурсииЦарское Село: за гранью Екатерининского дворца Царское Село — это не только знаменитый Екатерининский парк с его роскошным барокко и золотыми кабинетами. За его стенами вас ждёт другой, менее известный, но не менее удивительный мир — мир рыцарей, императоров и легенд. Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию, которая откроет Александровский парк с его романтическим ансамблем в неоготическом стиле и Фёдоровский городок — архитектурный шедевр в духе неорусского стиля, созданный по велению императора Николая I, которого называли «последним рыцарем Европы». Именно он построил здесь Дом рыцаря — место, где переплелись честь, служение и традиции. Погружение в историческое прошлое Вы узнаете, почему конный полк, стоявший в Царском Селе, вдохновил Пушкина на строки про «красавцев молодых, великанов удалых», каким был их полковой марш и почему им командовал загадочный «дядька Черномор». Во время прогулки вы посетите Арсенал, где Николай I собирал уникальную коллекцию средневекового оружия, часть которой сегодня украшает Рыцарский зал Эрмитажа. Прогулявшись по живописным аллеям, вы увидите Императорскую ферму, где сегодня живут величественные орловские рысаки и павлины, и заглянете в Молочный павильон — необычное пространство с выставкой, сочетающей историю и современные технологии. Завершит экскурсию посещение Фёдоровского собора — храма, расписанного по эскизам знаменитых братьев Васнецовых. Рядом — дубовая роща, посаженная в 1913 году членами императорской семьи, где сегодня установлен памятник последнему российскому императору Николаю II. А после экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Ратную палату — единственный в России музей, посвящённый истории Первой мировой войны. Присоединяйтесь к нашей экскурсии — и погрузитесь в атмосферу эпохи, которой больше нет, но которую так хочется вспомнить. Важная информация:
- Экскурсия довольно длительная и пройдет по дорожкам парка, необходима удобная обувь.
- По понедельникам музей в павильоне Арсенал закрыт.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александровский парк
- Белая башня
- Шапель
- Арсенал
- Императорская ферма
- Ратная палата
- Казармы Собственного конвоя
- Фёдоровский городок
- Фёдоровский собор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Трансфер до Пушкина и обратно в СПБ
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пушкин, Дворцовая улица, дом 2
Завершение: Г. Пушкин, Академический проспект, дом 34
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника. По понедельникам музей в павильоне Арсенал закрыт.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
