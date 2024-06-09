Прогулка на яхте по Неве и Финскому заливу

Прогулка на комфортабельной яхте по Неве - лучшее решение, чтобы увидеть Петербург с воды, насладиться летним днем, хорошо провести время в компании друзей и близких и почувствовать атмосферу города. Отправляйтесь с нами в незабываемое путешествие!
Прогулка на яхте по Неве и Финскому заливу
Прогулка на яхте по Неве и Финскому заливу
Прогулка на яхте по Неве и Финскому заливу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:30, 17:00, 19:00, 21:30

Описание экскурсии

Прогулка на комфортабельной яхте по Неве - лучшее решение, чтобы увидеть Петербург с воды, насладиться летним днем, хорошо провести время в компании друзей и близких и почувствовать атмосферу города. Отправляйтесь с нами в незабываемое путешествие! Вы можете разработать свой маршрут в рамках арендованного времени или воспользоваться нашими предложениями: 1. Современный (2 часа) - берем курс на Финский залив, движемся вдоль островов, пройдем под масштабным мостом ЗСД, увидим Лахта центр, Газпром Арену и самые высокие флагштоки в Европе. 2. Исторический (2 часа) - включает в себя весь центр: Аврора, Петропавловка, Стрелка Васильевского острова со всеми достопримечательностями. 3. Реки и каналы (3 часа) - название говорит само за себя, пройдем по Фонтанке и парадной Неве. Вы можете выбрать понравившуюся программу прогулки и/или согласовать маршрут с капитаном. Если с погодой не повезет, то скрыться от непогоды можно под тентом или в теплой каюте. Для мероприятий на борту предусмотрен стол, подстаканники, мощная музыка и туалет. Наши капитаны всегда доброжелательны и сделают все для вашего комфортного отдыха!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда яхты 2 часа
  • Пледы
  • Бокалы / стаканчики
  • Музыка
  • Спасательные жилеты
Что не входит в цену
  • Подход к платным причалам (оговаривается с капитаном)
Место начала и завершения?
Ул. Академика Павлова 11А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • На борт запрещено брать с собой красные напитки
  • Дети допускаются от 1 года
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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