Описание экскурсии

Прогулка на комфортабельной яхте по Неве - лучшее решение, чтобы увидеть Петербург с воды, насладиться летним днем, хорошо провести время в компании друзей и близких и почувствовать атмосферу города. Отправляйтесь с нами в незабываемое путешествие! Вы можете разработать свой маршрут в рамках арендованного времени или воспользоваться нашими предложениями: 1. Современный (2 часа) - берем курс на Финский залив, движемся вдоль островов, пройдем под масштабным мостом ЗСД, увидим Лахта центр, Газпром Арену и самые высокие флагштоки в Европе. 2. Исторический (2 часа) - включает в себя весь центр: Аврора, Петропавловка, Стрелка Васильевского острова со всеми достопримечательностями. 3. Реки и каналы (3 часа) - название говорит само за себя, пройдем по Фонтанке и парадной Неве. Вы можете выбрать понравившуюся программу прогулки и/или согласовать маршрут с капитаном. Если с погодой не повезет, то скрыться от непогоды можно под тентом или в теплой каюте. Для мероприятий на борту предусмотрен стол, подстаканники, мощная музыка и туалет. Наши капитаны всегда доброжелательны и сделают все для вашего комфортного отдыха!