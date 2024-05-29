Н Наталья Джаз над ночной Невой под разводными мостами Получили удовольствие от увиденного и услышанного. Наталья и Ян классные исполнители,удивили! Спасибо огромное за море положительных эмоций!!!

Л Лариса Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой читать дальше красивое музыкальное сопровождение (саксофон). Спасибо музыканту!!! 2. уютная атмосфера на корабле. 3. Хорошее обслуживание по заказу. Спасибо. Удачи и процветания вашей "Корюшке" и ВСЕМ ее сотрудникам! Здравствуйте! Это моя третья экскурсия. На "Корюшке" я второй раз. Мне всегда доставляет удовольствие водная экскурсии под музыку. Мне нравится на "Корюшке": 1.

Д Дмитрий Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона Хорошая экскурсия под звуки саксофона, гид интересно рассказывает. Одно не довольство. Если замерз, то пледы не выдают, а продают.

Т Татьяна Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты Всё понравилось: простота оформления заказа, сама прогулка, приятный капитан Иван. Несмотря на наше опоздание, прогулка не сократилась по времени. За это отдельное спасибо!

М Михаил Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты Отличный способ познакомиться с видами Питера с воды в своей ламповой компании! Все вовремя и с ветерком, спасибо Алексею за прогулку и экскурс.

В Вероника Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой Отличная экскурсия в Питергоф!!! Все было четко,экскурсоводы и сопровождающая женщина-гид очень хорошая и внимательная!!! Всем рекомендую эту фирму! Все было отлично!!!