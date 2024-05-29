1 чел.
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скидка
20%
Групповая
2.5 часа
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300₽ за человека
Круиз
1 час 45 минут
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 1 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Золотые часы Петербурга - закат в заливе с живой музыкой и экскурсией
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 20.30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 450₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Павловск: Павловский дворец и парк
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере Sugar Daddy и Juicy Mommy в Санкт-Петербурге
Начало: Набережная канала Грибоедова 99 (у Львиного моста)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте по Неве и Финскому заливу
Начало: Ул. Академика Павлова 11А
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 мая 2024Получили удовольствие от увиденного и услышанного. Наталья и Ян классные исполнители,удивили! Спасибо огромное за море положительных эмоций!!!
- ЛЛариса28 мая 2024Здравствуйте! Это моя третья экскурсия. На "Корюшке" я второй раз. Мне всегда доставляет удовольствие водная экскурсии под музыку. Мне нравится на "Корюшке": 1.
- ДДмитрий28 мая 2024Хорошая экскурсия под звуки саксофона, гид интересно рассказывает. Одно не довольство. Если замерз, то пледы не выдают, а продают.
- ТТатьяна28 мая 2024Всё понравилось: простота оформления заказа, сама прогулка, приятный капитан Иван. Несмотря на наше опоздание, прогулка не сократилась по времени. За это отдельное спасибо!
- ММихаил28 мая 2024Отличный способ познакомиться с видами Питера с воды в своей ламповой компании! Все вовремя и с ветерком, спасибо Алексею за прогулку и экскурс.
- ВВероника26 мая 2024Отличная экскурсия в Питергоф!!! Все было четко,экскурсоводы и сопровождающая женщина-гид очень хорошая и внимательная!!! Всем рекомендую эту фирму! Все было отлично!!!
- ООльга24 мая 2024Понравилось все, кроме стоимости напитков. Водка и молочный коктейль в одной цене-это абсурд. А так что хотела~ получила. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Прогулка на закате»
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- Джаз над ночной Невой под разводными мостами
- Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
- Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
- Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
- Золотые часы Петербурга - закат в заливе с живой музыкой и экскурсией
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