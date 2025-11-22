Е Елена Речная прогулка очень понравилась. Захватывающие виды разводных мостов и крейсера «Аврора» — это просто потрясающе! Также впечатлила Газпром Арена. Настоящая красотища! 🏟️

И Ирина Неспешная прогулка по Неве до Финского залива. Теплоход удобный с обогревом, на верхней палубе с ветерком, аудиогид ненавязчиво и познавательно сопровождает прогулку. Есть бар, чай-кофе, снэки (не пользовались).

О Ольга Все понравилось, прекрасно провели время, несмотря на дождь. Очень тепло и уютно внутри.

Е Елена Нам понравилось все! Теплоход пришел вовремя! Большой, комфортабельный! Если хотите подышать свежим воздухом, можно расположиться на верхней палубе! Если погреться, внизу! Там же бар где можно согреться горячим кофейком! Но к нему не хватало пироженки😁

м марина Экскурсия понравилась, прошли много интересных мест, работал аудиогид, негромко, но всё было слышно, ненавязчиво. Спасибо организаторам.

С Светлана Ночная прогулка на теплоходе незабываема! Красив Санкт-Петербург под ночным небом, под светом городских огней, когда находишься на палубе теплохода. Экскурсию сопровождает приятный голос аудиогида, звучит тихая приятная музыка… Романтика!

Е Елена Самое главное, что в салоне было очень тепло (октябрь), и громкоговоритель не шипел, звук был чёткий. Содержание экскурсии, тоже отличное: всё самое главное, с музыкальными вставками. Экскурсию советуем.

А Анастасия никакой прогулки не было,ждали в назначенное время,никого не было

А Александр Хорошая экскурсия, не классический маршрут, каждый год хожу на пароходе по каналам и Неве, а на этом маршруте впервые, понравилось. Пароход на закрытой палубе был полностью загружен, много китайцев, но было симпатично и тепло, наливали в буфете горячий чай простенькие закуски. Нам понравилось. Не всегда было слышно гида(или записи экскурсии) зато можно было спокойно разговаривать с семьёй.