Речная прогулка по Неве позволит вам увидеть самые главные исторические места города с необычного ракурса — акватории Невы, а также насладиться панорамами Северной столицы.
Ваш маршрут пройдет мимо Зимнего дворца, Летнего сада, Петропавловской крепости, Ростральных колонн и других многочисленных достопримечательностей Петербурга.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Один из самых популярных вариантов знакомства с Петербургом — это речные экскурсии, которые позволяют увидеть город на Неве с совершенно другой перспективы. Прогулка на теплоходе позволит вам увидеть главные исторические памятники Северной столицы, насладиться его архитектурным и культурным разнообразием и проникнуться его удивительной атмосферой. Увлекательное знакомство с городом начнется с Петровской набережной, откуда вы отправитесь в речное путешествие, наслаждаясь красотами города и его архитектурным разнообразием. Важная информация:
- В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс.
- Рейсы отправляется только при загрузке не менее 10 пассажиров.
- На борт запрещено приносить любые продукты и напитки (кроме детского питания для детей не старше 2-х лет).
- На причал необходимо приходить заблаговременно – не менее, чем за 10 мин до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете.
Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петровская набережная
- Домик Петра I
- Фрегат «Благодать»
- Петропавловская крепость
- Газпром-Арена
- Мост ЗСД
- Ростральные колонны
- Стрелка Васильевского острова
- Кунсткамера
- Дворцовый мост
- Эрмитаж
- Летний сад
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Петровская наб., 6
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут 36 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 360 отзывов
Речная прогулка очень понравилась. Захватывающие виды разводных мостов и крейсера «Аврора» — это просто потрясающе! Также впечатлила Газпром Арена. Настоящая красотища! 🏟️
Неспешная прогулка по Неве до Финского залива. Теплоход удобный с обогревом, на верхней палубе с ветерком, аудиогид ненавязчиво и познавательно сопровождает прогулку. Есть бар, чай-кофе, снэки (не пользовались).
Все понравилось, прекрасно провели время, несмотря на дождь. Очень тепло и уютно внутри.
Нам понравилось все! Теплоход пришел вовремя! Большой, комфортабельный! Если хотите подышать свежим воздухом, можно расположиться на верхней палубе! Если погреться, внизу! Там же бар где можно согреться горячим кофейком! Но к нему не хватало пироженки😁
Экскурсия понравилась, прошли много интересных мест, работал аудиогид, негромко, но всё было слышно, ненавязчиво. Спасибо организаторам.
Ночная прогулка на теплоходе незабываема! Красив Санкт-Петербург под ночным небом, под светом городских огней, когда находишься на палубе теплохода. Экскурсию сопровождает приятный голос аудиогида, звучит тихая приятная музыка… Романтика!
Самое главное, что в салоне было очень тепло (октябрь), и громкоговоритель не шипел, звук был чёткий. Содержание экскурсии, тоже отличное: всё самое главное, с музыкальными вставками. Экскурсию советуем.
никакой прогулки не было,ждали в назначенное время,никого не было
Хорошая экскурсия, не классический маршрут, каждый год хожу на пароходе по каналам и Неве, а на этом маршруте впервые, понравилось. Пароход на закрытой палубе был полностью загружен, много китайцев, но было симпатично и тепло, наливали в буфете горячий чай простенькие закуски. Нам понравилось. Не всегда было слышно гида(или записи экскурсии) зато можно было спокойно разговаривать с семьёй.
Очень понравилось наше мини путешествие. Чистый и тёплый теплоход, вполне приемлемые цены в ресторане для такого места. Ну и конечно же город прекрасен в любое время года и суток. Обязательно прокатимся ещё.
