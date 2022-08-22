Обзорная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на индивидуальном катере
Вы увидите всю красоту города с борта катера.
Именно с воды открываются лучшие виды на Петербург! В дополнение аудиогид поможет лучше узнать о городе и его достопримечательностях, экскурсия содержит интересные факты о 14 значимых объектах.
Речная прогулка на катере — отличная идея для того, чтобы познакомиться с городом и осмотреть достопримечательности с воды или провести незабываемый мальчишник, девичник, или организовать романтическое свидание.
Успей забронировать индивидуальный катер, чтобы получить максимум положительных эмоций от водной прогулки!
Именно с воды открываются лучшие виды на Петербург! В дополнение аудиогид поможет лучше узнать о городе и его достопримечательностях, экскурсия содержит интересные факты о 14 значимых объектах.
Речная прогулка на катере — отличная идея для того, чтобы познакомиться с городом и осмотреть достопримечательности с воды или провести незабываемый мальчишник, девичник, или организовать романтическое свидание.
Успей забронировать индивидуальный катер, чтобы получить максимум положительных эмоций от водной прогулки!
Ближайшие даты:
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Маршрут №1 по парадной Неве:
- Телебашня
- Аврора
- Троицкий мост
- Петропавловская крепость
- Здание артиллерийского музея
- Стрелка Васильевского острова
- Кунсткамера
- Здание Двенадцати коллегий
- Дворец Меньшикова
- Благовещенский мост
- Исаакиевский собор
- Адмиралтейство
- Эрмитаж
- Круговой маршрут №2 вдоль Петроградской стороны:
- Ростральные колонные, Биржа
- Тучков мост
- Петровский стадион
- Крестовский и Каменный острова
- Маршрут №3 вдоль северных островов с выходом в Финский залив:
- Восточная и Западная стрелки Елагина острова
- Елагин дворец в ЦПКиО
- Мост ЗСД и пешеходный Яхтенный мост
- ПитерЛенд
- Лахта центр (самый высокий небоскреб в Европе)
- Газпром Арена
- Вантовый мост через Петровский канал
- Крестовский, Петровский, Каменный острова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Индивидуальная экскурсия по Неве и Финскому заливу на персональном катере с капитаном — главный летний аттракцион Петербурга. Во время водной прогулки на катере Вы насладитесь красивыми пейзажами и величественной архитектурой Санкт-Петербурга и получите море положительных эмоций. Что вас ожидает:Для прогулок мы разработали интересные маршруты, включающие множество достопримечательности, которые можно увидеть с воды, но если вам наскучили экскурсионные маршруты, то капитан может изменить курс и составить эксклюзивный маршрут по вашим пожеланиям. Прогулку будет сопровождать интересный рассказ аудиогида, а капитан дополнит экскурсию любопытными фактами о городе. Во время прогулки на борту катера только вы и ваша компания, что позволит учесть ваши пожелания по маршруту: замедлить или ускорить ход, сделать остановку для фото.
Также прогулка на индивидуальном катере является отличной идеей для проведения романтического свидания, девичника или мальчишника. Организационные детали:Прогулки проводятся на абсолютно новом катере «Стремительный», где может разместиться ваша компания до 7 человек. Катер подходит как для спокойной прогулки по рекам и каналам, так и для скоростного катания в Финском заливе.
Мощный мотор 150 л. с. позволяет прокатиться с ветерком, а большие габариты катера в длину 7 метров гарантирует плавный и мягкий ход. Удобство и комфорт пассажиров обеспечивают 2 мягких дивана в открытой носовой части, индивидуальное кресло слева от капитана и кожаный диван в кормовой.
Для создания настроения на борту имеется мощная современная музыкальная аудиосистема с возможностью подключения через Bluetooth и стильная подсветка салона. Приятным бонусом для любителей гаджетов является розетка 220Вт. Важная информация:На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания. На борт запрещено брать с собой красные и красящие напитки. Дети допускаются пассажирами от 1 года.
Ежедневно с 9:00 до 23:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на катере с капитаном 60 минут
- Аудиогид на русском языке о 14 городских достопримечательностях
- Пледы для каждого пассажира
- Стаканчики для напитков
- Спасательные жилеты в соответствии с техникой безопасности
- Что не входит
- Швартовка на других причалах кроме точки проката
- Продление времени катания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 9:00 до 23:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания. На борт запрещено брать с собой красные и красящие напитки. Дети допускаются пассажирами от 1 года
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Ol.mishi
22 авг 2022
Прекрасно провели время с капитаном Артёмом
Насладились прекрасными видами города с воды
Насладились прекрасными видами города с воды
А
Анна
12 авг 2022
а
алексей
3 авг 2022
V
Velichko
1 авг 2021
O
Oleg
28 июля 2021
V
Vladimir
28 июля 2021
О
Ольга
26 июля 2021
Ц
Центр
16 сен 2020
А
Анна
20 июля 2020
P
Pavel
12 июля 2020
E
Egor
20 июня 2020
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Дата и количество участников выбирается при бронировании