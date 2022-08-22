Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере

Обзорная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на индивидуальном катере

5
11 отзывов
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Вы увидите всю красоту города с борта катера.

Именно с воды открываются лучшие виды на Петербург! В дополнение аудиогид поможет лучше узнать о городе и его достопримечательностях, экскурсия содержит интересные факты о 14 значимых объектах.

Речная прогулка на катере — отличная идея для того, чтобы познакомиться с городом и осмотреть достопримечательности с воды или провести незабываемый мальчишник, девичник, или организовать романтическое свидание.

Успей забронировать индивидуальный катер, чтобы получить максимум положительных эмоций от водной прогулки!
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Маршрут №1 по парадной Неве:
  • Телебашня
  • Аврора
  • Троицкий мост
  • Петропавловская крепость
  • Здание артиллерийского музея
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Здание Двенадцати коллегий
  • Дворец Меньшикова
  • Благовещенский мост
  • Исаакиевский собор
  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
  • Круговой маршрут №2 вдоль Петроградской стороны:
  • Ростральные колонные, Биржа
  • Тучков мост
  • Петровский стадион
  • Крестовский и Каменный острова
  • Маршрут №3 вдоль северных островов с выходом в Финский залив:
  • Восточная и Западная стрелки Елагина острова
  • Елагин дворец в ЦПКиО
  • Мост ЗСД и пешеходный Яхтенный мост
  • ПитерЛенд
  • Лахта центр (самый высокий небоскреб в Европе)
  • Газпром Арена
  • Вантовый мост через Петровский канал
  • Крестовский, Петровский, Каменный острова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Индивидуальная экскурсия по Неве и Финскому заливу на персональном катере с капитаном — главный летний аттракцион Петербурга. Во время водной прогулки на катере Вы насладитесь красивыми пейзажами и величественной архитектурой Санкт-Петербурга и получите море положительных эмоций. Что вас ожидает:Для прогулок мы разработали интересные маршруты, включающие множество достопримечательности, которые можно увидеть с воды, но если вам наскучили экскурсионные маршруты, то капитан может изменить курс и составить эксклюзивный маршрут по вашим пожеланиям. Прогулку будет сопровождать интересный рассказ аудиогида, а капитан дополнит экскурсию любопытными фактами о городе. Во время прогулки на борту катера только вы и ваша компания, что позволит учесть ваши пожелания по маршруту: замедлить или ускорить ход, сделать остановку для фото.
Также прогулка на индивидуальном катере является отличной идеей для проведения романтического свидания, девичника или мальчишника. Организационные детали:Прогулки проводятся на абсолютно новом катере «Стремительный», где может разместиться ваша компания до 7 человек. Катер подходит как для спокойной прогулки по рекам и каналам, так и для скоростного катания в Финском заливе.
Мощный мотор 150 л. с. позволяет прокатиться с ветерком, а большие габариты катера в длину 7 метров гарантирует плавный и мягкий ход. Удобство и комфорт пассажиров обеспечивают 2 мягких дивана в открытой носовой части, индивидуальное кресло слева от капитана и кожаный диван в кормовой.
Для создания настроения на борту имеется мощная современная музыкальная аудиосистема с возможностью подключения через Bluetooth и стильная подсветка салона. Приятным бонусом для любителей гаджетов является розетка 220Вт. Важная информация:На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания. На борт запрещено брать с собой красные и красящие напитки. Дети допускаются пассажирами от 1 года.

Ежедневно с 9:00 до 23:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на катере с капитаном 60 минут
  • Аудиогид на русском языке о 14 городских достопримечательностях
  • Пледы для каждого пассажира
  • Стаканчики для напитков
  • Спасательные жилеты в соответствии с техникой безопасности
Что не входит
  • Швартовка на других причалах кроме точки проката
  • Продление времени катания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания. На борт запрещено брать с собой красные и красящие напитки. Дети допускаются пассажирами от 1 года
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
O
22 авг 2022
Прекрасно провели время с капитаном Артёмом
Насладились прекрасными видами города с воды
А
12 авг 2022
а
3 авг 2022
V
1 авг 2021
O
28 июля 2021
V
28 июля 2021
О
26 июля 2021
Ц
16 сен 2020
А
20 июля 2020
P
12 июля 2020
E
20 июня 2020

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