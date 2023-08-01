Расписание прогулок У нас есть всего 10 дней, чтобы успеть все посмотреть. Поэтому наш катер готов покинуть причал в любое время с 10 утра до 9 вечера. Ограничения вводятся только в период проведения парада 28 июля с 10:00 до 14:00. Маршрут прогулки:

Спускаемся в центр города по Большой Невке вдоль телебашни к Крейсеру Аврора, который тоже в преддверии праздника тематически украшен сигнальными флажками.

Выходим в Неву, где, двигаясь вдоль Дворцовой набережной, начнем осмотр военных кораблей •Первым увидим парусник Полтава, воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века. Этот 54-пушечный парусник был спущен на воду 1712 году. Строился в период Северной войны со Швецией, когда Петр I боролся за возвращение России выхода к Балтийскому морю.

•Далее увидим военные корабли, и к каждому из них мы сможем подойти, чтобы в деталях вы смогли изучить каждый из них и сделать фото на память. Очень впечатляюще!:

Выходим в Неву, где, двигаясь вдоль Дворцовой набережной, начнем осмотр военных кораблей •Первым увидим парусник Полтава, воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века. Этот 54-пушечный парусник был спущен на воду 1712 году. Строился в период Северной войны со Швецией, когда Петр I боролся за возвращение России выхода к Балтийскому морю.

После на катере мы подойдем к Благовещенскому мосту, где расположена подводная лодка •Осмотрев весь флот в акватории Невы, продолжим свою прогулку: выйдем к стрелке Васильевского острова, к Петропавловской крепости, а далее по Малой Невке дойдем до Финского залива, где часто проводят соревнования и тренировки парусники.

•На обратном пути мы пройдем мимо Газпром-Арены, пройдем под вантовым мостом ЗСД, выйдем к Лахта центру и пройдем вдоль Елагина острова, где расположен Елагин дворец. Важно знать:

Необходимо прийти на посадку за 5-10 минут до начала катания • На борт запрещается брать с собой красные и красящие напитки • Дети допускаются пассажирами от 1 года.