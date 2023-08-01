Ежегодно четыре боевых корабля, подводная лодка и знаменитый парусник Полтава выстраиваются в акватории Невы. Свой парадный строй, растянувшийся от Благовещенского до Литейного моста, они держат до дня ВМФ. А значит
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:30, 16:30, 19:00, 21:30
Описание водной прогулки
Расписание прогулок У нас есть всего 10 дней, чтобы успеть все посмотреть. Поэтому наш катер готов покинуть причал в любое время с 10 утра до 9 вечера. Ограничения вводятся только в период проведения парада 28 июля с 10:00 до 14:00. Маршрут прогулки:
- Спускаемся в центр города по Большой Невке вдоль телебашни к Крейсеру Аврора, который тоже в преддверии праздника тематически украшен сигнальными флажками.
- Выходим в Неву, где, двигаясь вдоль Дворцовой набережной, начнем осмотр военных кораблей •Первым увидим парусник Полтава, воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века. Этот 54-пушечный парусник был спущен на воду 1712 году. Строился в период Северной войны со Швецией, когда Петр I боролся за возвращение России выхода к Балтийскому морю.
•Далее увидим военные корабли, и к каждому из них мы сможем подойти, чтобы в деталях вы смогли изучить каждый из них и сделать фото на память. Очень впечатляюще!:
Выходим в Неву, где, двигаясь вдоль Дворцовой набережной, начнем осмотр военных кораблей •Первым увидим парусник Полтава, воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века. Этот 54-пушечный парусник был спущен на воду 1712 году. Строился в период Северной войны со Швецией, когда Петр I боролся за возвращение России выхода к Балтийскому морю.
После на катере мы подойдем к Благовещенскому мосту, где расположена подводная лодка •Осмотрев весь флот в акватории Невы, продолжим свою прогулку: выйдем к стрелке Васильевского острова, к Петропавловской крепости, а далее по Малой Невке дойдем до Финского залива, где часто проводят соревнования и тренировки парусники.
•На обратном пути мы пройдем мимо Газпром-Арены, пройдем под вантовым мостом ЗСД, выйдем к Лахта центру и пройдем вдоль Елагина острова, где расположен Елагин дворец. Важно знать:
Необходимо прийти на посадку за 5-10 минут до начала катания • На борт запрещается брать с собой красные и красящие напитки • Дети допускаются пассажирами от 1 года.
Ежедневно с 10:00 до 23:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крейсер Аврора
- Парусник Полтава
- 4 военных корабля, которые в честь празднования Дня ВМФ расположились в акватории Невы
- Подводная лодка
- Троицкий, Дворцовый, Благовещенский мосты
- Эрмитаж
- Адмиралтейство
- Медный всадник
- Исаакиевский собор
- Кунсткамера
- Стрелка Васильевского острова: Ростральные колонны, здание Биржы
- Газпром-Арена
- Вантовый мост ЗСД
- Лахта центр
- Елагин дворец
Что включено
- Прогулка 2 часа на персональном катере, где могут разместится 7 человек
- Работа капитана
- Пледы, стаканчики для напитков
- Спасательные жилеты в целях техники безопасности
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер от/до места встречи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11 а
Завершение: Санкт-Петербург, улица академика Павлова 11 а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 23:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Необходимо прийти на посадку за 5-10 минут до начала катания
- На борт запрещается брать с собой красные и красящие напитки
- Дети допускаются пассажирами от 1 года
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексеева
1 авг 2023
Спасибо большое за экскурсию!!!! Мы остались довольны!!!
И
Ирина
31 июля 2023
Было все классно!!! Погода супер!!!
Н
Наталья
31 июля 2023
О
Ольга
31 июля 2023
Классная прогулка. К дню ВМФ вообще идеально: видишь все корабли с воды близко-близко. Классный маршрут, 2 часа - самое то, что нужно по времени. Часа бы не хватило.
А
Алексей
28 июля 2023
Хорошая экскурсия. За 2 часа прошли по всем большим рекам СПб и вышли в залив. Успели все посмотреть. И военные корабли и основные достопримечательности центра.
С
Смольнякова
3 авг 2022
Все понравилось, капитан приветливый,все отлично!!!
Х
Хохулина
1 авг 2022
Е
Екатерина
1 авг 2022
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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