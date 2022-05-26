В течение часовой прогулки вы успеете осмотреть все основные достопримечательности. В нашем портфолио 3 вида часовых маршрутов, вы сможете выбрать один из них, который понравится Вам больше.

Маршрут 1: Центр + Петропавловская крепость

Первый маршрут – в центр города к самым известным достопримечательностям: Крейсер Аврора, заячий остров, где расположена Петропавловская крепость, Артиллерийский музей, Ростральные колонны, Биржа, Кунсткамера, дворец Меньшикова, Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Эрмитаж.

Маршрут 2: Центр + Петроградская сторона

Второй маршрут – круговой маршрут по современным и историческим объектам: телебашня, Крейсер Аврора, Петропавловская крепость, Эрмитаж, стрелка Васильевского острова, Петровский стадион.

Маршрут 3: с выходом в Финский залив

Третий маршрут – урбанистический с самыми впечатляющими строениями: Лахта центр и Газпром Арена. На данном маршруте вы выйдите в бескрайние воды Финского залива.

Маршрут на два часа включает в себя не только прогулку по Неве, но и прогулку по каналам. За счет небольших габаритов катер «Толстый» может пройти даже под самым низким Казанским мостом на канале Грибоедова, что позволит увидеть вам максимально близко Казанский собор и Храм Спаса на Крови с уникального ракурса. Изюминка двухчасового маршрута – это виды на изящную решетку Летнего сада, Михайловский замок, Никольский Морской собор, знаменитый магазин у Красного моста. На пути вы пересечете Синий мост, который является самым широким в Санкт-Петербурге.

Какой бы маршрут вы не выбрали, положительные эмоции от катания будут переполнять вас! Это лучшее предложение – небольшой, но комфортный катер по доступной цене!