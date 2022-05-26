Для тех, кто предпочитает индивидуальную водную прогулку без многочисленных шумных туристов, но при этом
Для тех, кто предпочитает индивидуальную водную прогулку без многочисленных шумных туристов, но при этом, в поисках недорогих предложений, то аренда катера «Толстый» — это отличный вариант комфортной прогулки о Неве и Финскому заливу по лучшей цене. В течение часовой прогулки вы успеете осмотреть все основные достопримечательности.
В нашем портфолио 3 вида часовых маршрутов, вы сможете выбрать один из них, который понравится Вам больше.
В нашем портфолио 3 вида часовых маршрутов, вы сможете выбрать один из них, который понравится Вам больше.
Что вас ожидает 🤩
- Часовые маршруты на выбор.
- Первый маршрут:
- Телебашня
- Крейсер Аврора
- Заячий остров со всеми достопримечательностями
- Кронверкский пролив
- Артиллерийский музей
- Ростральные колонны
- Кунсткамера
- Университетская набережная
- Дворец Меньшикова
- Исаакиевский мост
- Адмиралтейство
- Эрмитаж
- Дворцовый, Троицкий, Благовещенский мосты
- Второй маршрут:
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Петровский стадион
- Троицкий, Тучков мост
- Третий маршрут:
- Каменноостровский дворец
- Елагин дворец
- Восточная и Западная стрелка Елагина острова
- ЦПКиО
- Газпром Арена
- Вантовый мост ЗСД
- Лахта центр
В течение часовой прогулки вы успеете осмотреть все основные достопримечательности. В нашем портфолио 3 вида часовых маршрутов, вы сможете выбрать один из них, который понравится Вам больше.
Маршрут 1: Центр + Петропавловская крепость
Первый маршрут – в центр города к самым известным достопримечательностям: Крейсер Аврора, заячий остров, где расположена Петропавловская крепость, Артиллерийский музей, Ростральные колонны, Биржа, Кунсткамера, дворец Меньшикова, Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Эрмитаж.
Маршрут 2: Центр + Петроградская сторона
Второй маршрут – круговой маршрут по современным и историческим объектам: телебашня, Крейсер Аврора, Петропавловская крепость, Эрмитаж, стрелка Васильевского острова, Петровский стадион.
Маршрут 3: с выходом в Финский залив
Третий маршрут – урбанистический с самыми впечатляющими строениями: Лахта центр и Газпром Арена. На данном маршруте вы выйдите в бескрайние воды Финского залива.
Маршрут на два часа включает в себя не только прогулку по Неве, но и прогулку по каналам. За счет небольших габаритов катер «Толстый» может пройти даже под самым низким Казанским мостом на канале Грибоедова, что позволит увидеть вам максимально близко Казанский собор и Храм Спаса на Крови с уникального ракурса. Изюминка двухчасового маршрута – это виды на изящную решетку Летнего сада, Михайловский замок, Никольский Морской собор, знаменитый магазин у Красного моста. На пути вы пересечете Синий мост, который является самым широким в Санкт-Петербурге.
Какой бы маршрут вы не выбрали, положительные эмоции от катания будут переполнять вас! Это лучшее предложение – небольшой, но комфортный катер по доступной цене!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на катере с капитаном 1 или 2 часа в зависимости от Вашего бронирования
- Аудиогид на русском языке
- Пледы для каждого пассажира
- Спасательные жилеты в соответствии с техникой безопасности
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания.
- На борт запрещено брать красные и красящие напитки.
- Дети допускаются в качестве пассажиров от 3 лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Центр — ваш гид в Санкт-Петербурге
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