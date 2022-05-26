Прогулка на катере с капитаном - комфортно и недорого

Для тех, кто предпочитает индивидуальную водную прогулку без многочисленных шумных туристов, но при этом

Для тех, кто предпочитает индивидуальную водную прогулку без многочисленных шумных туристов, но при этом, в поисках недорогих предложений, то аренда катера «Толстый» — это отличный вариант комфортной прогулки о Неве и Финскому заливу по лучшей цене. В течение часовой прогулки вы успеете осмотреть все основные достопримечательности.

В нашем портфолио 3 вида часовых маршрутов, вы сможете выбрать один из них, который понравится Вам больше.
Прогулка на катере с капитаном - комфортно и недорого
Прогулка на катере с капитаном - комфортно и недорого
Прогулка на катере с капитаном - комфортно и недорого
Прогулка на катере с капитаном - комфортно и недорого
Прогулка на катере с капитаном - комфортно и недорого
Прогулка на катере с капитаном - комфортно и недорого
Прогулка на катере с капитаном - комфортно и недорого

Что вас ожидает 🤩

  • Часовые маршруты на выбор.
  • Первый маршрут:
  • Телебашня
  • Крейсер Аврора
  • Заячий остров со всеми достопримечательностями
  • Кронверкский пролив
  • Артиллерийский музей
  • Ростральные колонны
  • Кунсткамера
  • Университетская набережная
  • Дворец Меньшикова
  • Исаакиевский мост
  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
  • Дворцовый, Троицкий, Благовещенский мосты
  • Второй маршрут:
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петровский стадион
  • Троицкий, Тучков мост
  • Третий маршрут:
  • Каменноостровский дворец
  • Елагин дворец
  • Восточная и Западная стрелка Елагина острова
  • ЦПКиО
  • Газпром Арена
  • Вантовый мост ЗСД
  • Лахта центр
В течение часовой прогулки вы успеете осмотреть все основные достопримечательности. В нашем портфолио 3 вида часовых маршрутов, вы сможете выбрать один из них, который понравится Вам больше.

Маршрут 1: Центр + Петропавловская крепость

Первый маршрут – в центр города к самым известным достопримечательностям: Крейсер Аврора, заячий остров, где расположена Петропавловская крепость, Артиллерийский музей, Ростральные колонны, Биржа, Кунсткамера, дворец Меньшикова, Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Эрмитаж.

Маршрут 2: Центр + Петроградская сторона

Второй маршрут – круговой маршрут по современным и историческим объектам: телебашня, Крейсер Аврора, Петропавловская крепость, Эрмитаж, стрелка Васильевского острова, Петровский стадион.

Маршрут 3: с выходом в Финский залив

Третий маршрут – урбанистический с самыми впечатляющими строениями: Лахта центр и Газпром Арена. На данном маршруте вы выйдите в бескрайние воды Финского залива.
Маршрут на два часа включает в себя не только прогулку по Неве, но и прогулку по каналам. За счет небольших габаритов катер «Толстый» может пройти даже под самым низким Казанским мостом на канале Грибоедова, что позволит увидеть вам максимально близко Казанский собор и Храм Спаса на Крови с уникального ракурса. Изюминка двухчасового маршрута – это виды на изящную решетку Летнего сада, Михайловский замок, Никольский Морской собор, знаменитый магазин у Красного моста. На пути вы пересечете Синий мост, который является самым широким в Санкт-Петербурге.
Какой бы маршрут вы не выбрали, положительные эмоции от катания будут переполнять вас! Это лучшее предложение – небольшой, но комфортный катер по доступной цене!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на катере с капитаном 1 или 2 часа в зависимости от Вашего бронирования
  • Аудиогид на русском языке
  • Пледы для каждого пассажира
  • Спасательные жилеты в соответствии с техникой безопасности
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания.
  • На борт запрещено брать красные и красящие напитки.
  • Дети допускаются в качестве пассажиров от 3 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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