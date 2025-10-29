На небольшом, но очень насыщенном маршруте вокруг станции метро «Петроградская» вы прогуляетесь по архитектурному «заповеднику» начала 20 века. Увидите приметы нескольких эпох, от модерна до неоклассики и советского модернизма. Увидите несколько великолепных домов: английский замок, дом цветочного короля и дом трёх Бенуа. А ещё заглянете в несколько интересных парадных.

за 1–4 человек или 1750 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Петроградская сторона — район, который набрался сил и расцвёл далеко не сразу. Но ему повезло стать не только одним из красивейших мест Петербурга, но и живым воплощением истории, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Вы увидите:

Дома Розенштейна

Дом трёх Бенуа

Дом Барановской

Дом Шведерского

Дом и дворец Ленсовета

Нескончаемые цепочки серо-жёлтых проходных дворов

Тот самый «бандитский» Петербург

Самые маленькие дворы-колодцы

По пути обязательно поговорим о людях — знаменитых и не очень — которые жили или живут в этих краях. Заглянем в места, которыми вдохновлялись художники, музыканты, поэты, политики. И увидим то, что неизменно вызывает восхищение не только у гостей, но и у жителей города — интерьеры парадных, старинные печи, витражи, напольную плитку и лепной декор.

Организационные детали