На небольшом, но очень насыщенном маршруте вокруг станции метро «Петроградская» вы прогуляетесь по архитектурному «заповеднику» начала 20 века. Увидите приметы нескольких эпох, от модерна до неоклассики и советского модернизма. Увидите несколько великолепных домов: английский замок, дом цветочного короля и дом трёх Бенуа. А ещё заглянете в несколько интересных парадных.
Описание экскурсии
Петроградская сторона — район, который набрался сил и расцвёл далеко не сразу. Но ему повезло стать не только одним из красивейших мест Петербурга, но и живым воплощением истории, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Вы увидите:
- Дома Розенштейна
- Дом трёх Бенуа
- Дом Барановской
- Дом Шведерского
- Дом и дворец Ленсовета
- Нескончаемые цепочки серо-жёлтых проходных дворов
- Тот самый «бандитский» Петербург
- Самые маленькие дворы-колодцы
По пути обязательно поговорим о людях — знаменитых и не очень — которые жили или живут в этих краях. Заглянем в места, которыми вдохновлялись художники, музыканты, поэты, политики. И увидим то, что неизменно вызывает восхищение не только у гостей, но и у жителей города — интерьеры парадных, старинные печи, витражи, напольную плитку и лепной декор.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Гид работает с использованием радиосистемы, чтобы вам было хорошо слышать каждое слово. Приёмники работают на дистанции до 50 метров — это позволит вам двигаться в своём ритме и успевать делать фотографии заинтересовавших вас мест
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 9095 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Илья. Я всю жизнь живу в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Я профессиональный гид и уже много лет знакомлю своих друзей и гостей с этим удивительным городом. Я тот самый «местный», который сможет показать вам город с разных сторон. Буду рад стать вашим проводником по Питеру.Задать вопрос
Тимур
29 окт 2025
Отличная экскурсия. Илья молодец, знает историю города, нам с женой очень понравилось! Диалог с душой, с глубоким знанием архитектуры и любовью к городу. Раскрыты личности архитекторов и знаменитых жильцов города. Мы увидели прикольные парадные, чудом сохранившиеся в домах камины, витражи, лестничные продеты. Огромное спасибо за вечер!
