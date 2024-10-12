Это неспешная и вдумчивая экскурсия по истории, дизайну, судьбам творцов одного из самых одиозных, но и самых органичных архитектурных стилей Петербурга — северного модерна. Мы рассмотрим доходные дома в Литейном и Московском районах города, где их концентрация зашкаливает. Вы узнаете о финском национальном романтизме, экспедициях архитекторов и многом другом.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
- Дом Бассейного товарищества — один из самых комфортабельных, крупных и технологичных домов города, выполнен на пограничье двух стилей — северного модерна и ар-деко. Побродим по горному ущелью внутреннего двора, побываем в парадной, увидим дореволюционное новшество — шахту лифта на чёрной лестнице.
- Доходный дом С. А. Визлер / А. Ф. Бубыря — классика финляндского стиля, гранитный цоколь, «голое» оштукатуренное тело и романтичный силуэт крыш, отправляющий нас в карельскую глушь в самом центре города. Поговорим о дизайне, сочетании материалов и экспрессии архитектуры северного модерна, а также о трагической судьбе архитектора и одного из главных творцов стиля.
- Нотр-Дам де Франс, или Храм Лурдской Божией Матери — средневековая романская архитектура, оживляющая линию домов Ковенского переулка своей колокольней и гранитным фасадом без окон. Европейская, американская, но при этом и финская романтичная религиозная архитектура, спрятанная в матрице прямых улиц Литейной части. Заглянем внутрь, увидим витражи и огромный железобетонный свод.
- Дом С. М. Дейчмана. Дом «во вкусе» северного модерна, дом с гранитным «пузиком» и каменными суровыми бровями-балками над окнами. Поговорим о выборе облицовки и о том, как она взаимодействует с городским климатом.
- Здание «Нового Пассажа» на Литейном проспекте, одно из главных творений Н. В. Васильева. Посмотрим, как торговые ряды в северном стиле взаимодействуют с классической архитектурой города — Мариинской больницей. Заглянем в самый аутентичный книжный — «Подписные издания», чтобы обсудить графику витражей и расстекловки. Поговорим о том, почему здания в этом стиле выглядят так современно и при этом архаично.
- Дом М. В. Воейковой на Невском проспекте. Вспомним историю, как на самой главной улице города появился «чухонский модерн с лешими», как на это повлияла коррупция и как это оскорбило общественный вкус. Постараемся понять, почему этому зданию не хватает смелости, чтобы показать себя на Невском во всей красе.
- Собственный доходный дом А. Ф. Бубыря — квинтэссенция идей северного модерна в одном здании. Узнаем, как удалось совместить природу северного леса, средневековый замок, карельскую мифологию и русскую сказку в одном произведении. Заглянем в парадную в поисках летучих мышей, морошки и яшмовых подоконников. Исследуем коммерческую жизнь Российской империи, вглядываясь в дореволюционные люки.
А ещё вы узнаете:
- о появлении и эволюции финского национального романтизма (северного модерна) в архитектуре.
- перипетиях развития стиля: как американская романская архитектура Г. Ричардсона повлияла на эстетику северного модерна, почему и куда финские художники и архитекторы организовывали экспедиции, чтобы сформировать свой стиль.
- дачных связях финских и петербургских архитекторов.
- строительстве в дореволюционное время: с какими фирмами сотрудничал архитектор, в каком здании впервые применили шлакобетонные перекрытия, как работала центральная пылевсасывающая станция в одном из домов.
- связи Троицкого моста через Неву и облицовки французского католического храма на Ковенском переулке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У БКЗ «Октябрьский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 23 туристов
Меня зовут Виктор. Я, как никто другой, могу рассказать о любимом городе. Моя цель — поделиться с людьми своим взглядом на Петербург, выработанным за годы работы гидом. На экскурсиях яЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
12 окт 2024
Прогулялись по данному экскурсионному маршруту в сопровождении Виктора. Нам все очень понравилось! Замечательный молодой человек, очень деликатный и скромный; прекрасная подача информации, глубокие знания и огромная любовь и восхищение к архитектуре передаются во время прогулки! Увидели множество архивных материалов; огромное спасибо; обязательно продолжим наше общение!!!
М
Мария
25 авг 2024
Отличный маршрут. Речь
экскурсовода изобилует аллегориями, архитектурными терминами, безумно приятно слушать. Экскурсия в формате дружеской прогулки и диалога. Получила огромное удовольствие и всем теперь советую. Обязательно схожу на другие экскурсии Виктора.
экскурсовода изобилует аллегориями, архитектурными терминами, безумно приятно слушать. Экскурсия в формате дружеской прогулки и диалога. Получила огромное удовольствие и всем теперь советую. Обязательно схожу на другие экскурсии Виктора.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
5%
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
1200011 400₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим и архитектурным памятникам Петербурга
Узнайте, как исторические события и технологии формировали облик Санкт-Петербурга. Прогулка от Исаакиевского собора до Академии Штиглица с искусствоведом
Начало: На Сенатской площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В поисках самого яркого двора Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, прогуливаясь по его дворам-колодцам. Узнайте, как живут обычные люди за фасадами роскошных зданий
Начало: В районе метро «Спортивная»
31 окт в 12:30
2 ноя в 16:00
4 500₽ за всё до 4 чел.