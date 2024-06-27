Экскурсии от вашего отеля в Санкт-Петербурге

Найдено 20 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Санкт-Петербурге, цены от 5 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
168 отзывов
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
83 отзыва
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
5 500 за человека
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
3 часа
38 отзывов
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
5 июля в 18:00
6 июля в 20:00
17 000 за всё до 11 чел.
Индивидуальная экскурсия по вечернему Петербургу на микроавтобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Вечерний Петербург: экскурсия на микроавтобусе
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь приватной поездкой с персональным гидом
Начало: Ваш отель или по договоренности
Расписание: По договоренности, рекомендуется начало после вечерних пробок.
Завтра в 14:00
3 июля в 14:00
8 500 за всё до 7 чел.
От Ораниенбаума до Петергофа: взлеты и падения
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
От Ораниенбаума до Петергофа: взлеты и падения
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Первое знакомство. Обзорная по Санкт-Петербургу
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Первое знакомство. Обзорная по Санкт-Петербургу
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 900 за всё до 4 чел.
Пушкин в Петербурге
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Пушкин в Петербурге
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 900 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
168 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 300 за всё до 4 чел.
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 200 за всё до 4 чел.
Гатчина. В гостях у русского Гамлета
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Гатчина. В гостях у русского Гамлета
Начало: Ваш отель или центр города (по договоренности)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 500 за всё до 3 чел.
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
74 отзыва
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на остров Котлин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Путешествие на остров Котлин
Услышать историю города с героической судьбой и увидеть его ключевые памятники
Начало: В центе города (напишите, пожалуйста, адрес вашего...
6 июля в 13:00
8 июля в 08:30
14 900 за всё до 4 чел.
В крепость Орешек - на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
В крепость Орешек - на автомобиле
Поездка к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 300 за всё до 4 чел.
Большая Новогодняя. Обзорная
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Большая Новогодняя. Обзорная
Начало: Пл. Островского (или от вашей гостиницы)
23 дек в 09:00
24 дек в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.
Остров Котлин, Кронштадт и форт «Красная Горка»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Остров Котлин, Кронштадт и форт «Красная Горка»
Осмотреть город-крепость и весь остров от киля до клотика
Начало: У вашего отеля или дома
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
УДачный Петербург: уют и роскошь императорских дач
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
УДачный Петербург: уют и роскошь императорских дач
Про настоящую, «непарадную» жизнь Романовых в двух камерных дворцах и тихом парке Александрия
Начало: От вашего отеля или другого удобного вам места в П...
9 июля в 10:30
10 июля в 10:30
1830016 470 за всё до 6 чел.
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Павловск: Павловский дворец и парк
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Павловск: Павловский дворец и парк
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за человека
Фотопрогулка «Величественный Петергоф»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Величественный Петергоф»
Пофотографироваться в декорациях императорской роскоши и раскрыть секрет знаменитых фонтанов
Начало: В Петергофе или у вашего отеля в Петербурге
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    27 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Спасибо экскурсоводу Ольге за глубокое интересное ознакомление с Кронштадтом. Очень рекомендую. 💐
  • Е
    Евгения
    26 июня 2024
    Ночной мототур - мосты и мотоциклы
    Вперёд и с песней! Всё так и было. Скорость, музыка, драйв, умопомрачительные виды ночного Санкт-Петербурга. Мотоцикл у Игоря шикарный: надежный
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    и маневренный. Пассажирское сиденье удобное, спинка даёт ощущение безопасности. Поездка комфортная благодаря мастерству водителя. Игорь харизматичный, брутальный и интеллигентный, управляет уверенно, рассказывает интересные исторические факты о достопримечательностях и даже фотографирует вас в образе байкера на своей чудо-машине! Не сомневайтесь (не страшно)! Это такой восторг! Благодарю!

    Вперёд и с песней! Всё так и было. Скорость, музыка, драйв, умопомрачительные виды ночного Санкт-Петербурга. Мотоцикл
  • Н
    Надежда
    26 июня 2024
    По Петербургу на автомобиле
    Мы осталисб очень довольны и маршрутом, который был гибко перестроен под нас, и содержанием рассказа. Хотели получить представление о городе,
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    и получили его в самом прекрасном формате. Посмотрели основные достопримечательности, побывали в самых знаковых местах города. Юлия отличный рассказчик и внимательный гид, учла все наши пожелания и оставила наиучшие впечатления от вашего прекрасного города.

  • Е
    Екатерина
    25 июня 2024
    По Петербургу на автомобиле
    У нас гидом была Юлия. Экскурсия проведена с посещением Петропавловской крепости. Рассказы Юлии живые, с тонкостями и фактами, которые не
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    всегда можно прочитать. Перемещение на машине комфортное, неспешное и с остановками для обозрения скрытых от глаз достопримечательностей. В крепость заезжали на машине, доплатили 300 руб., но это того стоит, чтобы не преодолевать большие расстояния до бесплатных парковок. Юлии спасибо за отличную экскурсию по городу и крепости!

  • Г
    Галина
    24 июня 2024
    Ночной мототур - мосты и мотоциклы
    Супер!!!
  • е
    елена
    23 июня 2024
    Ночной мототур - мосты и мотоциклы
    всё прошло чудесно! вежливо, аккуратно, комфортно и с ветерком
  • Н
    Наталья
    23 июня 2024
    Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
    Благодарим Юлию за потрясающую экскурсию по Выборгу! Было очень интересно: много исторических фактов, живописных видов и, конечно же, легендарные крендели))
  • Г
    Галина
    17 июня 2024
    По Петербургу на автомобиле
    Благодарим Юлию за четко, профессионально организованную экскурсию. Четыре часа пролетели, как одно мгновение! Очень надеемся на будущие встречи!
  • А
    Анастасия
    16 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Были 14.06 с гидом Татьяной. Просто замечательная экскурсия, понравилась и мне, и ребенку 11 лет. Узнали много интересного о Петербурге
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    и Кронштадте, видно, что гид сама очень увлечена историей города и сумела увлечь сына. Многое успели посмотреть: и форт Шанец, Остров фортов, и парк Патриот, и Морской собор, обьехали/обошли саму крепость и даже попали на морскую прогулку вокруг фортов. Прекрасно провели день, осень рекомендую экскурсию. Мнение сына:"10 из 10". Спасибо!

  • О
    Ольга
    16 июня 2024
    Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
    Большое спасибо нашему экскурсоводу Ирине! Янтарная комната просто потрясающая. Ирина ведет экскурсии с очень увлекательно. Много рассказала нам про парк на территории Дворца. С уважением, Семья Кадыковых Ю. М. и О. В.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От вашего отеля»

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  1. По Петербургу на автомобиле
  2. Ночной мототур - мосты и мотоциклы
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  4. Индивидуальная экскурсия по вечернему Петербургу на микроавтобусе
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  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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