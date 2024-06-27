1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
5 500₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
5 июля в 18:00
6 июля в 20:00
17 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Петербург: экскурсия на микроавтобусе
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь приватной поездкой с персональным гидом
Начало: Ваш отель или по договоренности
Расписание: По договоренности, рекомендуется начало после вечерних пробок.
Завтра в 14:00
3 июля в 14:00
8 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
От Ораниенбаума до Петергофа: взлеты и падения
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство. Обзорная по Санкт-Петербургу
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пушкин в Петербурге
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гатчина. В гостях у русского Гамлета
Начало: Ваш отель или центр города (по договоренности)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на остров Котлин
Услышать историю города с героической судьбой и увидеть его ключевые памятники
Начало: В центе города (напишите, пожалуйста, адрес вашего...
6 июля в 13:00
8 июля в 08:30
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
В крепость Орешек - на автомобиле
Поездка к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большая Новогодняя. Обзорная
Начало: Пл. Островского (или от вашей гостиницы)
23 дек в 09:00
24 дек в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Остров Котлин, Кронштадт и форт «Красная Горка»
Осмотреть город-крепость и весь остров от киля до клотика
Начало: У вашего отеля или дома
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
УДачный Петербург: уют и роскошь императорских дач
Про настоящую, «непарадную» жизнь Романовых в двух камерных дворцах и тихом парке Александрия
Начало: От вашего отеля или другого удобного вам места в П...
9 июля в 10:30
10 июля в 10:30
1830016 470₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Павловск: Павловский дворец и парк
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Величественный Петергоф»
Пофотографироваться в декорациях императорской роскоши и раскрыть секрет знаменитых фонтанов
Начало: В Петергофе или у вашего отеля в Петербурге
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина27 июня 2024Спасибо экскурсоводу Ольге за глубокое интересное ознакомление с Кронштадтом. Очень рекомендую. 💐
- ЕЕвгения26 июня 2024Вперёд и с песней! Всё так и было. Скорость, музыка, драйв, умопомрачительные виды ночного Санкт-Петербурга. Мотоцикл у Игоря шикарный: надежный
- ННадежда26 июня 2024Мы осталисб очень довольны и маршрутом, который был гибко перестроен под нас, и содержанием рассказа. Хотели получить представление о городе,
- ЕЕкатерина25 июня 2024У нас гидом была Юлия. Экскурсия проведена с посещением Петропавловской крепости. Рассказы Юлии живые, с тонкостями и фактами, которые не
- ГГалина24 июня 2024Супер!!!
- еелена23 июня 2024всё прошло чудесно! вежливо, аккуратно, комфортно и с ветерком
- ННаталья23 июня 2024Благодарим Юлию за потрясающую экскурсию по Выборгу! Было очень интересно: много исторических фактов, живописных видов и, конечно же, легендарные крендели))
- ГГалина17 июня 2024Благодарим Юлию за четко, профессионально организованную экскурсию. Четыре часа пролетели, как одно мгновение! Очень надеемся на будущие встречи!
- ААнастасия16 июня 2024Были 14.06 с гидом Татьяной. Просто замечательная экскурсия, понравилась и мне, и ребенку 11 лет. Узнали много интересного о Петербурге
- ООльга16 июня 2024Большое спасибо нашему экскурсоводу Ирине! Янтарная комната просто потрясающая. Ирина ведет экскурсии с очень увлекательно. Много рассказала нам про парк на территории Дворца. С уважением, Семья Кадыковых Ю. М. и О. В.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От вашего отеля»
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