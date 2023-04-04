Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа

Путешествие в весенний Петербург

5
3 отзыва
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Приглашаем в увлекательное путешествие по самому красивому городу России — Санкт-Петербургу! Вы познакомитесь с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек и увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
17
апр
24
апр
1
мая
8
мая
15
мая
22
мая

Что вас ожидает:

Искусство великих мастеров
Искусство великих мастеров
Посмотрим творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров
Погружение в историю
Погружение в историю
Погрузимся в атмосферу 19 века, гуляя по чарующим питерским улочкам
Гибкая программа
Гибкая программа
В свободные от программы дни можем отдохнуть, прогуляться по городу или съездить на крутую дополнительную экскурсию

Программа тура по дням

1 день

Свободный день

Самостоятельный заезд.

Размещение в гостинице после 14:00.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
2 день

Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.

Посещение Кунсткамеры.

Вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Петра Великого — коллекцию анатомических редкостей и аномалий.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»
3 день

Загородная экскурсия в Царское Село

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца — блестящего творения Ф. Б. Растрелли.

Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское Село
4 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Загородная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в КронштадтЗагородная экскурсия в КронштадтЗагородная экскурсия в КронштадтЗагородная экскурсия в Кронштадт

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДополнительное место1-местый номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.

2-мест.

+ доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

23.03-24.04119001190016320260029904485
24.04-12.05131501315018610318536405460
12.05-26.05124001240018120305532504875

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

23.03-24.04129001290018100305535105265
24.04-12.05141501415020650370541606240
12.05-26.05134001340019120331537705655

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

23.03-28.04141501415022470416041606240
28.04-12.05186501545031650650065008710
12.05-26.05176501525029610598059808190

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делакс НЕВА

Завтрак шведский стол

23.03-28.04

2165016150377708060806010140
28.04-26.05256001730045880101401014012350

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

23.03-28.04139001570020400364040306630
28.04-12.05168901509026510520055907800
12.05-26.05158901489024740468050707280

Скидка на ребенка до 14 лет — 750 руб.

Цена тура без проживания, без питания — 6450 руб.

Варианты проживания

Кирочная

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

МОСКВА 4

4 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4

Отель «Санкт-Петербург» 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Услуги экскурсовода-групповода согласно программе тура
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Трансфер в день заезда и выезда (ж/д вокзал (аэропорт) — гостиница или гостиница — ж/д вокзал (аэропорт)
  • Экскурсии за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
4 апр 2023
Все организовано хорошо. Все вовремя в назначенное месте. Спасибо
М
26 мар 2023
Здравствуйте. Поездкой и ее организацией в целом остались довольны. Есть одно замечание, прошу принять к сведению и улучшить сервис. Экскурсия в Кронштадт была организована в маленьком автобусе, сидели на заднем ряду, в окна не посмотреть, а при поездке экскурсовод рассказывала про достопримечательности, которые попадались нам по пути. Считаю, что нужно либо не сажать туда туристов, либо поменять транспорт.
Т
20 мар 2023
Отличная организация тура. Экскурсии интересные, все места, которые посетили с экскурсоводом, впечатляют. Особенно захватывает дух конечно в Эрмитаже и Петергофе. Гиды замечательные. Не успевала из-за самолета на экскурсию в первый день, перенесли и организовали посещение.

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