Путешествие в весенний Петербург
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Свободный день
Самостоятельный заезд.
Размещение в гостинице после 14:00.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.
Посещение Кунсткамеры.
Вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Петра Великого — коллекцию анатомических редкостей и аномалий.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Загородная экскурсия в Царское Село
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца — блестящего творения Ф. Б. Растрелли.
Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Загородная экскурсия в Кронштадт
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Дополнительное место
|1-местый номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
2-мест.
+ доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|23.03-24.04
|11900
|11900
|16320
|2600
|2990
|4485
|24.04-12.05
|13150
|13150
|18610
|3185
|3640
|5460
|12.05-26.05
|12400
|12400
|18120
|3055
|3250
|4875
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|23.03-24.04
|12900
|12900
|18100
|3055
|3510
|5265
|24.04-12.05
|14150
|14150
|20650
|3705
|4160
|6240
|12.05-26.05
|13400
|13400
|19120
|3315
|3770
|5655
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|23.03-28.04
|14150
|14150
|22470
|4160
|4160
|6240
|28.04-12.05
|18650
|15450
|31650
|6500
|6500
|8710
|12.05-26.05
|17650
|15250
|29610
|5980
|5980
|8190
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
23.03-28.04
|21650
|16150
|37770
|8060
|8060
|10140
|28.04-26.05
|25600
|17300
|45880
|10140
|10140
|12350
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|23.03-28.04
|13900
|15700
|20400
|3640
|4030
|6630
|28.04-12.05
|16890
|15090
|26510
|5200
|5590
|7800
|12.05-26.05
|15890
|14890
|24740
|4680
|5070
|7280
Скидка на ребенка до 14 лет — 750 руб.
Цена тура без проживания, без питания — 6450 руб.
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
МОСКВА 4
4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель «Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
- Услуги экскурсовода-групповода согласно программе тура
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Трансфер в день заезда и выезда (ж/д вокзал (аэропорт) — гостиница или гостиница — ж/д вокзал (аэропорт)
- Экскурсии за дополнительную плату
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.