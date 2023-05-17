Рай для сладкоежек: путешествие на фабрику им. Самойловой

Рай для сладкоежек

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Ответы на вопросы
Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» приглашает в гости детей и взрослых! Вы побываете в стенах старейшей кондитерской фабрики, увидите как делают конфеты и шоколад.

В заключении нашего путешествия каждый участник получит подарок — пакет продукции фабрики весом примерно 3,5 кг!
Рай для сладкоежек: путешествие на фабрику им. Самойловой
Рай для сладкоежек: путешествие на фабрику им. Самойловой
Рай для сладкоежек: путешествие на фабрику им. Самойловой
Рай для сладкоежек: путешествие на фабрику им. Самойловой
Рай для сладкоежек: путешествие на фабрику им. Самойловой
Рай для сладкоежек: путешествие на фабрику им. Самойловой
Ближайшие даты:
17
мая
18
мая
19
мая
22
мая
23
мая
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Описание

Что вас ждет

Эта экскурсия для настоящих сладкоежек. Мы отправимся на старейшую кондитерскую фабрику Санкт-Петербурга. В начале увидим как изготавливают печенье, зефир и вафли. Потом отправимся на конфетно-мармеладное производство, а в конце прогулки всех посетителей ждут сладкие подарки — 3 кг продукции фабрики для каждого.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • экскурсия по фабрике,
  • подарок.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер,
  • личные расходы.

Согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по фабрике
  • Подарок
Что не входит
  • Трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Английский проспект, д. 18
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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