Рай для сладкоежек
Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» приглашает в гости детей и взрослых! Вы побываете в стенах старейшей кондитерской фабрики, увидите как делают конфеты и шоколад.
В заключении нашего путешествия каждый участник получит подарок — пакет продукции фабрики весом примерно 3,5 кг!
В заключении нашего путешествия каждый участник получит подарок — пакет продукции фабрики весом примерно 3,5 кг!
Ближайшие даты:
17
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мая
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мая
мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетЭта экскурсия для настоящих сладкоежек. Мы отправимся на старейшую кондитерскую фабрику Санкт-Петербурга. В начале увидим как изготавливают печенье, зефир и вафли. Потом отправимся на конфетно-мармеладное производство, а в конце прогулки всех посетителей ждут сладкие подарки — 3 кг продукции фабрики для каждого.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- экскурсия по фабрике,
- подарок.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- трансфер,
- личные расходы.
Согласно календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по фабрике
- Подарок
- Что не входит
- Трансфер
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Английский проспект, д. 18
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно календарюЭкскурсия длится около 1 часа 15 минутБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании