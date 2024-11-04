От Елисеевского до «Севера» — на прогулке вы увидите примечательные «сладкие» заведения и впечатлитесь их интерьерами.
Узнаете, какие шоколатье стояли у истоков кондитерского дела в России, кого называли шоколадным и мармеладным королями, какие лакомства любили императоры и многое другое. Попробуете знаменитые пышки и не устоите перед десертами в кондитерских!
Узнаете, какие шоколатье стояли у истоков кондитерского дела в России, кого называли шоколадным и мармеладным королями, какие лакомства любили императоры и многое другое. Попробуете знаменитые пышки и не устоите перед десертами в кондитерских!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 14:30, 18:00
Описание экскурсии
Экскурсия как десерт
На прогулке по Невскому проспекту вас ждут самые интересные места, связанные с историей кондитерского дела в России — и рассказы о заведениях, где продавали лучшие сладости с петербуржским флером:
- Мы осмотрим Литературное кафе Вольфа и Беранже: я раскрою, почему оно считается роковым местом.
- На Большой Конюшенной найдём старейшую пышечную и разберёмся, чем отличается пышка от пончика.
- У здания первого ресторана поговорим о том, как раньше развлекались гости — и почему это место в советские годы называли «Лягушатником».
- Мини-музей в кафе «Абрикосов» расскажет об известной династии (сравним их с Елисеевыми) и продемонстрирует старинные обертки, шкатулки и бонбоньерки для сладостей. А ещё здесь вы сможете попробовать пирожное и знакомые с детства карамельки этой фирмы.
- В Елисеевский магазин тоже обязательно зайдём: сравним интерьеры с исторических снимков и нынешнее оформление. Я объясню, в какой тайне шло строительство и какие секреты использовали владельцы, чтобы сохранить свежесть товара.
- В знаменитой кондитерской «Север» поговорим о петербургских пирожных и их рецептах, а также обсудим, что ещё здесь раньше предлагали и как отдыхали в этом заведении.
- И в заключение я проведу вас в ещё одну пышечную, где без длинных очередей предлагают отличные петербургские пышки!
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются сладоски: пышка — 23 руб., пирожное в кофейне Абрикосов — 300 руб.
в понедельник и вторник в 10:30 и 18:00, в среду в 10:30, в четверг в 10:30 и 14:30, в пятницу в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 200 ₽
|Дети до 18 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:30 и 18:00, в среду в 10:30, в четверг в 10:30 и 14:30, в пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1167 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.Задать вопрос
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