Когда: в понедельник и вторник в 10:30 и 18:00, в среду в 10:30, в четверг в 10:30 и 14:30, в пятницу в 14:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала