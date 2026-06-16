во вторник, среду и пятницу в 10:30

На экскурсии вы узнаете о прошлом знакового предприятия и увидите, как рождаются на свет бисквитно-вафельные и конфетно-мармеладные чудеса. А после вам вручат запас свежайших сладостей к чаю.
Описание мастер-класса
Прогулка по особому уголку Петербурга
Перед посещением фабрики я познакомлю вас с историей рукотворного острова Новая Голландия. Далее пройдём по набережной Мойки, где полюбуемся бывшим великокняжеским дворцом, ныне домом Музыки. А на Английском проспекте я вас проведу до фабрики, где передам местному технологу.
История фабрики
В музее основателя фабрики — шоколадного короля России Жорда Бормана — вы полюбуетесь изысканным оформлением старинных баночек и коробочек, узнаете об истоках предприятия и его успехах на международных выставках. Проследите дальнейшую судьбу именитой фабрики, одной из передовых в Ленинграде. Познакомитесь с её современной деятельностью и флагманской продукцией, объединившей традиции нескольких легендарных производств.
Знакомство с производством
Вас проведут по мармеладному, зефирному и конфетному цехам. Покажут, как производят разные виды кондитерских изделий. Вы сможете попутно задать любые вопросы технологу. А в заключение вам вручат внушительный пакет сладостей — его хватит, чтобы разделить на любимую компанию или семью.
Организационные детали
- Абсолютно все вещи сдаются в гардероб, на телефон можно фотографировать только экспозицию в музее
- Экскурсию на предприятии для вас проведёт работник фабрики
- Дополнительных расходов не предвидится
- При себе необходимо иметь паспорт
в будние дни в 12:00
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4400 ₽
|Дети до 14 лет
|4200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
ходили всей семьёй, двое подростков 11 и 14 лет, слушали с интересом.
Ирина - профессионал своего дела. огромное спасибо!
а часть экскурсии со сладостями - это отдельный восторг!