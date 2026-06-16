во вторник, среду и пятницу в 10:30

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Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии

Познакомиться с историей и производством одного из старейших кондитерских предприятий Петербурга
Фабрика Конкордии Самойловой прошла большой и интересный путь от паровой фабрики шоколада и конфетъ «Жоржъ Борманъ» до вхождения в холдинг «Объединенные кондитеры».

На экскурсии вы узнаете о прошлом знакового предприятия и увидите, как рождаются на свет бисквитно-вафельные и конфетно-мармеладные чудеса. А после вам вручат запас свежайших сладостей к чаю.
4.5
14 отзывов
Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии

Описание мастер-класса

Прогулка по особому уголку Петербурга

Перед посещением фабрики я познакомлю вас с историей рукотворного острова Новая Голландия. Далее пройдём по набережной Мойки, где полюбуемся бывшим великокняжеским дворцом, ныне домом Музыки. А на Английском проспекте я вас проведу до фабрики, где передам местному технологу.

История фабрики

В музее основателя фабрики — шоколадного короля России Жорда Бормана — вы полюбуетесь изысканным оформлением старинных баночек и коробочек, узнаете об истоках предприятия и его успехах на международных выставках. Проследите дальнейшую судьбу именитой фабрики, одной из передовых в Ленинграде. Познакомитесь с её современной деятельностью и флагманской продукцией, объединившей традиции нескольких легендарных производств.

Знакомство с производством

Вас проведут по мармеладному, зефирному и конфетному цехам. Покажут, как производят разные виды кондитерских изделий. Вы сможете попутно задать любые вопросы технологу. А в заключение вам вручат внушительный пакет сладостей — его хватит, чтобы разделить на любимую компанию или семью.

Организационные детали

  • Абсолютно все вещи сдаются в гардероб, на телефон можно фотографировать только экспозицию в музее
  • Экскурсию на предприятии для вас проведёт работник фабрики
  • Дополнительных расходов не предвидится
  • При себе необходимо иметь паспорт

в будние дни в 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Стандартный4400 ₽
Дети до 14 лет4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Новой Голландии
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2355 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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А
Экскурсия очень понравилась! все доступно и познавательно.
ходили всей семьёй, двое подростков 11 и 14 лет, слушали с интересом.
Ирина - профессионал своего дела. огромное спасибо!
а часть экскурсии со сладостями - это отдельный восторг!
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Анна, благодарю Вас за тёплые слова. Очень рада, что наша прогулка оказалась насыщенной и богатой на положительные эмоции. Технологи на производстве- настоящие кулинарные волшебники)
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т
экскурсия по Новой Голландии была интересной. Экскурсия на фабрике не впечатлила, а детям понравилась.
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О
Очень интересная и познавательная экскурсия.
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В
Отличная прогулка по Новой Голландии + экскурсия на кондитерскую фабрику. Интересно, познавательно, да ещё и вкусняшки подарили, приятно! Ирина, спасибо за интересный рассказ!
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Вероника, здравствуйте. Очень рада, что Вам понравилась данная программа!
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Галина
Мне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, что предприятие не только не развивается, но и как бы угасает. Нет новых станков, много ручного труда, и то что объемы сократились больше, чем в 10 раз, это конечно грустно. Но экскурсия очень понравилась!! Благодарность большая экскурсоводу. Жаль визитку не оставил.
Мне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, что
Мне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, что
Мне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, что
Мне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, что
Мне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, что
Мне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, что
Мне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, что
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Л
Очень благодарна Светлане, Ирине как организаторам экскурсии и Дарье, историку по образованию, как экскурсоводу. Прошли с Дашей по всем цехам: по производству конфет, вафель, печенья, зефира. Посмотрела на работу конвейеров,
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упаковку продукции. Мысленно представляла все эти коробочки, пакетики на полках магазинов и создавалось впечатление, что теперь я смотрю на все это с другой стороны, из-за кулис). А потом с Ириной прогулялись по Новой Голландии, узнала массу интересного про остров и его окружение. Мне откровенно повезло! Вишенкой на торте стал сладкий подарок от фабрики - сразу вспомнился мультфильм "Сладкая сказка") - это всё мне, мне, мне! Так много, вкусно, душевно!!! С любовью, теплом и благодарностью, Лариса.

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