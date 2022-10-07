во вторник, среду и пятницу в 10:30

Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии

Познакомиться с историей и производством одного из старейших кондитерских предприятий Петербурга

Фабрика Конкордии Самойловой прошла большой и интересный путь от паровой фабрики шоколада и конфетъ «Жоржъ Борманъ» до вхождения в холдинг «Объединенные кондитеры».

На экскурсии вы узнаете о прошлом знакового предприятия и увидите, как рождаются на свет бисквитно-вафельные и конфетно-мармеладные чудеса. А после вам вручат запас свежайших сладостей к чаю.
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Ближайшие даты:
23
сен
27
сен
28
сен
30
сен
4
окт
5
окт
7
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по особому уголку Петербурга

Перед посещением фабрики я познакомлю вас с историей рукотворного острова Новая Голландия. Далее пройдем по набережной Мойки, где полюбуемся бывшим великокняжеским дворцом, ныне домом Музыки. А на Английском проспекте я вас проведу до фабрики, где передам местному технологу.

История фабрики

В музее основателя фабрики — шоколадного короля России Жорда Бормана — вы полюбуетесь изысканным оформлением старинных баночек и коробочек, узнаете об истоках предприятия и его успехах на международных выставках. Проследите дальнейшую судьбу именитой фабрики, одной из передовых в Ленинграде. Познакомитесь с ее современной деятельностью и флагманской продукцией, объединившей традиции нескольких легендарных производств.

Знакомство с производством

Вас проведут по мармеладному, зефирному и конфетному цехам. Покажут, как производят разные виды кондитерских изделий. Вы сможете попутно задать любые вопросы технологу. А в заключение вам вручат внушительный пакет сладостей — его хватит, чтобы разделить на любимую компанию или семью.

Организационные детали

  • Абсолютно все вещи сдаются в гардероб, на телефон можно фотографировать только экспозицию в музее
  • Экскурсию на предприятии для вас проведет работник фабрики
  • Дополнительных расходов не предвидится

во вторник, среду и пятницу в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Новой Голландии
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и пятницу в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьниковШоколадная фабрика🗽Популярные местаФабрики и заводы

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Лахта-центр, Севкабель Порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
у гостиницы «Октябрьская»
7 окт
14 окт
21 окт
28 окт
1 900 за 1 человека
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии ПЕШЕХОД
ПЕШЕХОД
4.8
83 отзыва
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга, знакомясь с легендами нашего полного тайн города
Адмиралтейский пр. 6 Фонтан у Адмиралтейства
Сегодня
23 сен
25 сен
26 сен
800 за 1 человека
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Егор и Мария
Егор и Мария
4.7
17 отзывов
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Раскрыть секреты загадочного острова через игры, диалог, яркие картинки и образы
у входа в Новую Голландию
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 4 500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
3 часа
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Sputnik
Sputnik
5
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Специально для тех, кому не подошла ни одна экскурсия по Санкт-Петербургу
от 10 900 за всё до 3 чел.
Тайны петербургской Коломны: авторская экскурсия по самому колоритному району старого Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии TakeAGuide
TakeAGuide
Нет отзывов
Тайны петербургской Коломны: авторская экскурсия по самому колоритному району старого Петербурга
Вам надоели скучные экскурсии и хочется посмотреть на Петербург другими глазами
У входа в Исаакиевский собор (Исаакиевская пл. , 4...
5 000 за всё до 15 чел.
Прогулка вокруг Исаакиевской площади: район богачей
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Алена
Алена
Нет отзывов
Прогулка вокруг Исаакиевской площади: район богачей
Прогулка по одному из самых богатых районов старого Петербурга
Метро «Адмиралтейская», Кирпичный пер. 1
26 сен
3 окт
10 окт
17 окт
4 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по дворам и парадным Литейного округа
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Pavel
Pavel
4.3
6 отзывов
Экскурсия по дворам и парадным Литейного округа
Маршрут экскурсии будет проходить по одним из самых старых улиц Петербурга
Чайковского 40
890 за 1 человека
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка
4 часа
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
3.4
14 отзывов
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка
Автобусная обзорная экскурсия по городу познакомит вас с богатой историей Санкт-Петербурга
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1 600 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ползком
Ползком
5
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
Санкт-Петербург традиционно ассоциируется с высокой культурой и аристократическими традициями
По договоренности
3 500 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
4.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.3
358 отзывов
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Экскурсия по одному из самых неоднозначных мест Петербурга
Невский проспект, 35
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
2 100 за 1 человека
Альтернативная история Санкт-Петербурга
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
4.8
18 отзывов
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Многим известно, что Санкт-Петербург чудесным образом вырос
трансфер к началу экскурсии из любой точки города
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
6 800 за всё до 4 чел.
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
2.5 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
4 отзыва
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Эта авторская прогулка - ваш билет в блистательный Петербург начала 20 века
Арка Главного Штаба
24 сен
25 сен
1 окт
2 окт
900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ