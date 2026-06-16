во вторник, среду и пятницу в 10:30

Фабрика Конкордии Самойловой прошла большой и интересный путь от паровой фабрики шоколада и конфетъ «Жоржъ Борманъ» до вхождения в холдинг «Объединенные кондитеры». На экскурсии вы узнаете о прошлом знакового предприятия и увидите, как рождаются на свет бисквитно-вафельные и конфетно-мармеладные чудеса. А после вам вручат запас свежайших сладостей к чаю.

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Описание мастер-класса

Прогулка по особому уголку Петербурга

Перед посещением фабрики я познакомлю вас с историей рукотворного острова Новая Голландия. Далее пройдём по набережной Мойки, где полюбуемся бывшим великокняжеским дворцом, ныне домом Музыки. А на Английском проспекте я вас проведу до фабрики, где передам местному технологу.

История фабрики

В музее основателя фабрики — шоколадного короля России Жорда Бормана — вы полюбуетесь изысканным оформлением старинных баночек и коробочек, узнаете об истоках предприятия и его успехах на международных выставках. Проследите дальнейшую судьбу именитой фабрики, одной из передовых в Ленинграде. Познакомитесь с её современной деятельностью и флагманской продукцией, объединившей традиции нескольких легендарных производств.

Знакомство с производством

Вас проведут по мармеладному, зефирному и конфетному цехам. Покажут, как производят разные виды кондитерских изделий. Вы сможете попутно задать любые вопросы технологу. А в заключение вам вручат внушительный пакет сладостей — его хватит, чтобы разделить на любимую компанию или семью.

Организационные детали