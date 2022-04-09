Я расскажу, кто познакомил россиян с шоколадом и кто приучил пить горячий шоколад. Объясню, что общего у знаменитых львов на Адмиралтейской набережной и киндер-сюрприза. Кроме того, вы узнаете, что объединяет фантик с электрической лампочкой. А если маленькие участники не устанут, я поделюсь и конфетной тайной российской принцессы, которую недавно раскрыли в Эрмитаже.
🍬 В конце экскурсии всем участникам дарятся небольшие сладкие сувениры.
Формат прогулки больше рассчитан на детей, но по пути будет много интересных историй: взрослые также смогут полностью вовлечься в процесс и даже погрузиться в теплые детские воспоминания.