На индивидуальной экскурсии «Тайны конфетного фантика» участники прогуляются по Невскому проспекту, где когда-то открывались первые кондитерские Петербурга.
Здесь можно увидеть витражи и гобелены, услышать истории о шоколаде и фантиках, а также
Здесь можно увидеть витражи и гобелены, услышать истории о шоколаде и фантиках, а также
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍫 Уникальная история шоколада
- 🎭 Интерактивные игры и загадки
- 🏛 Посещение исторических кафе
- 🎁 Сладкий сюрприз в конце
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения этой экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулкой по Невскому проспекту в комфортных условиях, а также ощутить атмосферу летнего Петербурга. В зимние месяцы также возможно участие, но стоит учитывать, что часть времени будет проведена на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Литературное кафе
- Кафе «Абрикосовъ»
- Адмиралтейская набережная
Описание мастер-класса
Сладкие истории Петербурга
Я расскажу, кто познакомил россиян с шоколадом и кто приучил пить горячий шоколад. Объясню, что общего у знаменитых львов на Адмиралтейской набережной и киндер-сюрприза. Кроме того, вы узнаете, что объединяет фантик с электрической лампочкой. А если маленькие участники не устанут, я поделюсь и конфетной тайной российской принцессы, которую недавно раскрыли в Эрмитаже.
Конфетные приключения на Невском
- Начнём с Литературного кафе и узнаем, что из сладкого любил А. С. Пушкин. Мы даже увидим самого поэта, сидящего за столиком!
- В кафе «Абрикосовъ» я обращу ваше внимание на старинный пол, потолок и гобелены. Расскажу о бывших хозяевах кафе и традициях употребления сладостей в России и Петербурге. Там же я предложу поиграть в фанты, порешать ребусы и отгадать изображения достопримечательностей на фантиках.
- А в магазине вы услышите историю появления картинок на фантиках и узнаете о работе фабрики в дни Блокады.
В конце экскурсии всем участникам дарятся небольшие сладкие сувениры.
Кому подойдёт экскурсия
- Формат прогулки больше рассчитан на детей (строго от 7 лет), но по пути будет много интересных историй: взрослые также смогут полностью вовлечься в процесс и даже погрузиться в тёплые детские воспоминания
- В вашей группе может быть максимум 7 человек
Организационные детали
- Дополнительные расходы: только если захочется купить конфет или других сладостей по ходу экскурсии
- Дегустация не планируется
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Литературного кафе со стороны наб. реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7484 туристов
Я Алёна — экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге и не только. Наша команда имеет большой опыт работы с детьми и семьями
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Спасибо Марии! Интересно, познавательно, на одном дыхании. Мы прошлись по Невскому проспекту, но это были новые локации (где мы еще не были и, наверно, даже и не зашли бы, потому что о них не знали) и интересные комментарии. Легкая и увлекательная экскурсия. Рекомендую!
P.S. На фото - газета в одной из кафешек, куда мы зашли с Марией.
P.S. На фото - газета в одной из кафешек, куда мы зашли с Марией.
Алёна
Ответ организатора:
Спасибо вам за обратную связь. На своих маршрутах стараемся находить места, которые удивят и впечатлят гостей и даже жителей города. Будет рады видеть вас на других маршрутах.
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И
Было очень приятно провести с Ольгой это время, поскольку она сама очень приятный человек и прекрасный рассказчик. Мне кажется, было бы здорово, если бы в экскурсию была включена дегустация шоколада, какао и т. д., пусть бы экскурсия и стоила дороже.
Алёна
Ответ организатора:
Очень рады, что экскурсия оставила приятные воспоминания. Мы проводим программу в индивидуальном формате, поэтому всегда готовы отозваться на предложения сделать остановку на чай/кофе/шоколад. Будем предлагать в будущем. Спасибо за идею!
Ждём на других наших маршрутах.
Ждём на других наших маршрутах.
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И
Отличная экскурсия.
Хороший гид.
Интересно,легко,доступно.
Хороший гид.
Интересно,легко,доступно.
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О
выбирали экскурсию,ориентируясь на самого младшего члена группы, восьмилетнего ребёнка, не привыкшего к длинным прогулкам. Очень понравилось. Интересно было всем, узнали много нового. Спасибо Александру за прекрасную увлекательную прогулку!
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Посетили экскурсию 7 октября 2023 года. Погода была ужасная, но! Несмотря на это мы отлично провели время. Детям и взрослым очень понравилось.
Гид у нас был другой, но это ничуть не
Гид у нас был другой, но это ничуть не
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и ребенок, и я были в восторге. Очень интересные рассказы, истории понятные даже ребенку 8 лет
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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