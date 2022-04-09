Тайны конфетного фантика

Семейная интерактивная прогулка по Невскому проспекту с посещением старинного кафе, музея и магазина

Индивидуальная
В веселом и дружеском формате совершим променад по главной улице Петербурга, где шоколатье и кондитеры издавна открывали свои фирменные заведения.

Некоторые из них вы посетите — рассмотрите витражи, старинные гобелены и огромных шоколадных львов.

Познакомитесь с историей фантика и узнаете, как рождались названия конфет.

А еще будут игры, загадки и вкусный сюрприз в конце!
Тайны конфетного фантика
Тайны конфетного фантика
Тайны конфетного фантика
Тайны конфетного фантика
Тайны конфетного фантика
Тайны конфетного фантика
Тайны конфетного фантика
Тайны конфетного фантика
Тайны конфетного фантика
Тайны конфетного фантика
Тайны конфетного фантика
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сладкие истории Петербурга

Я расскажу, кто познакомил россиян с шоколадом и кто приучил пить горячий шоколад. Объясню, что общего у знаменитых львов на Адмиралтейской набережной и киндер-сюрприза. Кроме того, вы узнаете, что объединяет фантик с электрической лампочкой. А если маленькие участники не устанут, я поделюсь и конфетной тайной российской принцессы, которую недавно раскрыли в Эрмитаже.

Конфетные приключения на Невском

  • В Музее шоколада прекрасной иллюстрацией к моему рассказу станет витраж с историей возникновения и употребления шоколада. Мы его сфотографируем и будем к нему возвращаться во время прогулки. Также в музее вы увидите полые шоколадные фигуры — поговорим о них, «родственных» им памятниках Петербурга, а еще о львах, каменных и съедобных.
  • В кафе «Абрикосовъ» я обращу ваше внимание на старинный пол, потолок и гобелены. Расскажу о бывших хозяевах кафе и традициях употребления сладостей в России и Петербурге. Там же я предложу поиграть в фанты, порешать ребусы и отгадать изображения достопримечательностей на фантиках.
  • А в магазине вы услышите историю появления картинок на фантиках и узнаете о работе фабрики в дни Блокады.

🍬 В конце экскурсии всем участникам дарятся небольшие сладкие сувениры.

Кому подходит экскурсия

Формат прогулки больше рассчитан на детей, но по пути будет много интересных историй: взрослые также смогут полностью вовлечься в процесс и даже погрузиться в теплые детские воспоминания.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: только если захочется купить конфет или других сладостей по ходу экскурсии
  • Дегустация не планируется

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Строгановского дворца
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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