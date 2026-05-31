На индивидуальной экскурсии «Тайны конфетного фантика» участники прогуляются по Невскому проспекту, где когда-то открывались первые кондитерские Петербурга.Здесь можно увидеть витражи и гобелены, услышать истории о шоколаде и фантиках, а также

узнать, что связывает конфеты с известными историческими личностями. В программе предусмотрены игры и загадки, а в конце всех ждёт сладкий сюрприз. Экскурсия подходит для детей от 7 лет и взрослых, желающих окунуться в атмосферу детства

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения этой экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулкой по Невскому проспекту в комфортных условиях, а также ощутить атмосферу летнего Петербурга. В зимние месяцы также возможно участие, но стоит учитывать, что часть времени будет проведена на улице.

Сейчас август — это идеальное время.