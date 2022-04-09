Что вас ожидает

Сладкие истории Петербурга

Я расскажу, кто познакомил россиян с шоколадом и кто приучил пить горячий шоколад. Объясню, что общего у знаменитых львов на Адмиралтейской набережной и киндер-сюрприза. Кроме того, вы узнаете, что объединяет фантик с электрической лампочкой. А если маленькие участники не устанут, я поделюсь и конфетной тайной российской принцессы, которую недавно раскрыли в Эрмитаже.

Конфетные приключения на Невском

В Музее шоколада прекрасной иллюстрацией к моему рассказу станет витраж с историей возникновения и употребления шоколада. Мы его сфотографируем и будем к нему возвращаться во время прогулки. Также в музее вы увидите полые шоколадные фигуры — поговорим о них, «родственных» им памятниках Петербурга, а еще о львах, каменных и съедобных.

В кафе «Абрикосовъ» я обращу ваше внимание на старинный пол, потолок и гобелены. Расскажу о бывших хозяевах кафе и традициях употребления сладостей в России и Петербурге. Там же я предложу поиграть в фанты, порешать ребусы и отгадать изображения достопримечательностей на фантиках.

А в магазине вы услышите историю появления картинок на фантиках и узнаете о работе фабрики в дни Блокады.

🍬 В конце экскурсии всем участникам дарятся небольшие сладкие сувениры.

Кому подходит экскурсия

Формат прогулки больше рассчитан на детей, но по пути будет много интересных историй: взрослые также смогут полностью вовлечься в процесс и даже погрузиться в теплые детские воспоминания.

Организационные детали