запахи, голоса. Гастрономия и театр, балет и кинематограф, великосветские салоны и кухни императорских поваров — это входы в другое время. Мы собираем прошлое по крупицам, следам, которые оно оставило: в архивах и легендах, предметах искусства и частных артефактах. Наши прогулки, гастроочерки и мастер-классы — возможность выпасть из сегодняшнего ритма и оказаться там, где время течёт иначе, где века петербургской истории оживают, обретают объём, вкус и голос. Где прошлое — не музейный экспонат, а живой разговор с городом, с собой, с теми, кто жил здесь до нас. Ждём тех, кто устал от бега, кому мало дат и имён, кто хочет не только узнать, но и понять, кому важны и факты, и смыслы, кто готов замедлиться, чтобы увидеть большее.