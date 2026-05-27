Гастрономический Петербург: изящная кухня империи

Всё о золотом веке изящной кухни с русским размахом
Для чего идти на нашу прогулку? Чтобы погрузиться в атмосферу светского Петербурга «золотого века» гастрономии.

Вы узнаете, как формировался характер столицы за обеденным столом: от изысканных приёмов на Большой Морской до заведений, где гастрономические страсти переплетались с большой политикой и огромными долгами.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Большую Морскую — улицу самых дорогих и престижных ресторанов империи, где обедали кавалергарды и тратили целые состояния богачи. Каждый дом здесь — о высочайшем сервисе и судьбах литераторов, поваров, аристократов
  • набережную Мойки и Большую Конюшенную улицу — колыбели вкусов, вошедших в культурный код города

Вы узнаете:

  • как ярославские крестьяне прослыли эталонными официантами
  • почему французские шефы считали за честь работать в России
  • как знатные должники оставляли огромные счета, по которым рестораны ждали выплат десятилетиями
  • как нашествие Наполеона сделало «вино кометы» 1811 года символом пушкинской эпохи
  • как через всю Европу доставляли деликатесы
  • где поили лошадей шампанским

А также услышите:

  • о «нетленном пироге» из Страсбурга
  • петербургском Париже
  • названиях элитарных заведений
  • гастропривычках аристократии и правилах этикета
  • легендах и криминальных сюжетах
  • литературных обедах и тайных встречах
  • повседневной жизни бомонда

И многом другом!

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Большая Морская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы, Екатерина и Татьяна, — изыскатели истории Петербурга от основания до НЭПа. Санкт-Петербург для нас — не только парадный проспект и перечень дат. Это живая ткань, в которой переплелись судьбы, вкусы,
запахи, голоса. Гастрономия и театр, балет и кинематограф, великосветские салоны и кухни императорских поваров — это входы в другое время. Мы собираем прошлое по крупицам, следам, которые оно оставило: в архивах и легендах, предметах искусства и частных артефактах. Наши прогулки, гастроочерки и мастер-классы — возможность выпасть из сегодняшнего ритма и оказаться там, где время течёт иначе, где века петербургской истории оживают, обретают объём, вкус и голос. Где прошлое — не музейный экспонат, а живой разговор с городом, с собой, с теми, кто жил здесь до нас. Ждём тех, кто устал от бега, кому мало дат и имён, кто хочет не только узнать, но и понять, кому важны и факты, и смыслы, кто готов замедлиться, чтобы увидеть большее.

