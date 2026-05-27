Для чего идти на нашу прогулку? Чтобы погрузиться в атмосферу светского Петербурга «золотого века» гастрономии.
Вы узнаете, как формировался характер столицы за обеденным столом: от изысканных приёмов на Большой Морской до заведений, где гастрономические страсти переплетались с большой политикой и огромными долгами.
Вы узнаете, как формировался характер столицы за обеденным столом: от изысканных приёмов на Большой Морской до заведений, где гастрономические страсти переплетались с большой политикой и огромными долгами.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Большую Морскую — улицу самых дорогих и престижных ресторанов империи, где обедали кавалергарды и тратили целые состояния богачи. Каждый дом здесь — о высочайшем сервисе и судьбах литераторов, поваров, аристократов
- набережную Мойки и Большую Конюшенную улицу — колыбели вкусов, вошедших в культурный код города
Вы узнаете:
- как ярославские крестьяне прослыли эталонными официантами
- почему французские шефы считали за честь работать в России
- как знатные должники оставляли огромные счета, по которым рестораны ждали выплат десятилетиями
- как нашествие Наполеона сделало «вино кометы» 1811 года символом пушкинской эпохи
- как через всю Европу доставляли деликатесы
- где поили лошадей шампанским
А также услышите:
- о «нетленном пироге» из Страсбурга
- петербургском Париже
- названиях элитарных заведений
- гастропривычках аристократии и правилах этикета
- легендах и криминальных сюжетах
- литературных обедах и тайных встречах
- повседневной жизни бомонда
И многом другом!
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Большая Морская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы, Екатерина и Татьяна, — изыскатели истории Петербурга от основания до НЭПа. Санкт-Петербург для нас — не только парадный проспект и перечень дат. Это живая ткань, в которой переплелись судьбы, вкусы,
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Гастрономический Петербург: изящная кухня империи»
Индивидуальная
до 10 чел.
Родом из Петербурга: история русской Атлантиды - китайского города Харбин
Услышать о Харбине из первых уст - от внучки русских эмигрантов, живших там в прошлом веке
Начало: В районе метро Горьковская
29 мая в 11:00
31 мая в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Исследуйте уникальные доходные дома Санкт-Петербурга и погрузитесь в атмосферу жизни 19 века
Начало: Недалеко от СТ.М. Петроградская
Завтра в 11:30
29 мая в 11:30
7920 ₽
8800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
29 мая в 11:00
30 мая в 14:00
от 7888 ₽ за человека
Билеты
Русский музей в Санкт-Петербурге: главные сокровища (билеты включены)
Познакомиться с историей легендарного музея и его ролью в культуре России
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 15:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3600 ₽ за билет
1900 ₽ за человека