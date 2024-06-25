До наших дней дворец дошел практически в неизменном виде, пережив революцию и две мировые войны. Почти не изменились и внутренние интерьеры, выполненные в разных стилях: рококо, ренессанс, византийском, готическом, с мраморными лестницами, уютными гостиными, скульптурами, изумительными люстрами и роскошными залами.

Описание экскурсии

Что вас ожидает: На расширенной экскурсии по дворцу Великого князя Владимира Александровича мы с вами посетим не только парадные залы, уютные гостиные и личные апартаменты великокняжеской семьи, но и увидим такие закрытые залы дворца, как личный кабинет Великого князя Владимира Александровича, его бильярдную комнату и величественную библиотеку-Ротонду, а также бассейн, недоступные для обычных посетителей. Заботливый гид расскажет об истории дворца и его знаменитых обитателях.