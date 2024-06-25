Расширенная экскурсия по Владимирскому дворцу с посещением закрытых залов

До наших дней дворец дошел практически в неизменном виде, пережив революцию и две мировые войны.

Почти не изменились и внутренние интерьеры, выполненные в разных стилях: рококо, ренессанс, византийском, готическом, с мраморными лестницами, уютными гостиными, скульптурами, изумительными люстрами и роскошными залами.
5
3 отзыва
Расширенная экскурсия по Владимирскому дворцу с посещением закрытых залов
Расширенная экскурсия по Владимирскому дворцу с посещением закрытых залов
Расширенная экскурсия по Владимирскому дворцу с посещением закрытых залов
Ближайшие даты:
Время начала: 13:15

Описание экскурсии

Что вас ожидает: На расширенной экскурсии по дворцу Великого князя Владимира Александровича мы с вами посетим не только парадные залы, уютные гостиные и личные апартаменты великокняжеской семьи, но и увидим такие закрытые залы дворца, как личный кабинет Великого князя Владимира Александровича, его бильярдную комнату и величественную библиотеку-Ротонду, а также бассейн, недоступные для обычных посетителей. Заботливый гид расскажет об истории дворца и его знаменитых обитателях.

По субботам

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 1. Посещение дворца великого князя Владимира Александровича
  • 2. Сопровождение группы доброжелательным гидом
  • 3. Рассказ гида об истории особняка и жизни владельцев
  • 4. Возможность сделать крутые снимки или записать видео
  • 5. Незабываемые эмоции и впечатления
Место начала и завершения?
Дворцовая наб., 26
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • После внесения предоплаты на сайте
  • Вы получите ссылку-счёт для оплаты остатка - на месте оплата не принимается
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
25 июня 2024
Экскурсия очень понравилась! Особенно впечатлила парадная лестница, не хуже чем в парадных дворцах. и остальные интерьеры тоже очень красивые. Много узнала нового о событиях прошлого и о царской семье, увидела подлинные вещи именно этого дворца. очень познавательная экскурсия!
О
16 апр 2024
Т
5 мар 2024

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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