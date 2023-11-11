Расширенная групповая экскурсия по Владимирскому дворцу

Прикоснуться к целой исторической эпохе и попасть в залы, закрытые для обычных посетителей

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Ответы на вопросы
Один из самых великолепных дворцов Санкт-Петербурга был построен императором Александром II для сына — великого князя Владимира Александровича.

Приглашаем проникнуться атмосферой княжеской резиденции и узнать о взаимоотношениях в императорской семье.

Вы попадёте в недоступные для рядовых посетителей личный кабинет Великого князя, бильярдную и библиотеку-ротонду.
Расширенная групповая экскурсия по Владимирскому дворцу
Расширенная групповая экскурсия по Владимирскому дворцу
Расширенная групповая экскурсия по Владимирскому дворцу
Расширенная групповая экскурсия по Владимирскому дворцу
Расширенная групповая экскурсия по Владимирскому дворцу
Расширенная групповая экскурсия по Владимирскому дворцу
Расширенная групповая экскурсия по Владимирскому дворцу
Расширенная групповая экскурсия по Владимирскому дворцу
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Роскошные дворцовые интерьеры

Удивительно, но облик дворца с момента его создания остался практически неизменным.
Вы увидите внутренние интерьеры, мраморные лестницы и скульптуры, которые стали свидетелем нескольких исторических эпох и сохранили свой величественный вид.

Личный кабинет Великого князя

Вы пройдёте по парадным залам и через гостиную попадёте в кабинет, выполненный в стиле модерн. Здесь Великий князь вёл свои рабочие дела. Отсюда можно было пройти в библиотеку.

Библиотека-ротонда

Более 5 тысяч книг и 5 тысяч эстампов и нот, шкафы из прочного вощёного дуба — библиотека дворца являет собой настоящее воплощение Ренессанса и кладезь знаний и ценной информации. Что интересно, помещение не меняет своё первоначальное назначение уже на протяжении полутора веков.

Бильярдная

Стулья, этажерки, шкафы и бильярдные станки — мебель комнаты позволяет мысленно воссоздать атмосферу прошлого и представить, как Великий князь проводил свободное время со своими гостями. Кстати, одна из стен бильярдной в прошлом была украшена знаменитой картиной И. Е. Репина «Бурлаки» на Волге. Великий князь приобрёл полотно у самого мастера за немалые по тем временам 3 тысячи рублей.

Истории прошлого

На экскурсии вы узнаете много увлекательных фактов, к примеру, как велось строительство дворца и когда оно было завершено, какие пышные празднества и музыкальные торжества проводились здесь, кто из известных деятелей Санкт-Петербурга был частым гостем Великого князя Владимира Александровича.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены входные билеты, услуги гида дворца, показ закрытых помещений

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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