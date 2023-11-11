Прикоснуться к целой исторической эпохе и попасть в залы, закрытые для обычных посетителей
Приглашаем проникнуться атмосферой княжеской резиденции и узнать о взаимоотношениях в императорской семье.
Вы попадёте в недоступные для рядовых посетителей личный кабинет Великого князя, бильярдную и библиотеку-ротонду.
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Описание
Что вас ожидает
Роскошные дворцовые интерьеры
Удивительно, но облик дворца с момента его создания остался практически неизменным.
Вы увидите внутренние интерьеры, мраморные лестницы и скульптуры, которые стали свидетелем нескольких исторических эпох и сохранили свой величественный вид.
Личный кабинет Великого князя
Вы пройдёте по парадным залам и через гостиную попадёте в кабинет, выполненный в стиле модерн. Здесь Великий князь вёл свои рабочие дела. Отсюда можно было пройти в библиотеку.
Библиотека-ротонда
Более 5 тысяч книг и 5 тысяч эстампов и нот, шкафы из прочного вощёного дуба — библиотека дворца являет собой настоящее воплощение Ренессанса и кладезь знаний и ценной информации. Что интересно, помещение не меняет своё первоначальное назначение уже на протяжении полутора веков.
Бильярдная
Стулья, этажерки, шкафы и бильярдные станки — мебель комнаты позволяет мысленно воссоздать атмосферу прошлого и представить, как Великий князь проводил свободное время со своими гостями. Кстати, одна из стен бильярдной в прошлом была украшена знаменитой картиной И. Е. Репина «Бурлаки» на Волге. Великий князь приобрёл полотно у самого мастера за немалые по тем временам 3 тысячи рублей.
Истории прошлого
На экскурсии вы узнаете много увлекательных фактов, к примеру, как велось строительство дворца и когда оно было завершено, какие пышные празднества и музыкальные торжества проводились здесь, кто из известных деятелей Санкт-Петербурга был частым гостем Великого князя Владимира Александровича.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены входные билеты, услуги гида дворца, показ закрытых помещений
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле дворца
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.