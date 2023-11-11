Один из самых великолепных дворцов Санкт-Петербурга был построен императором Александром II для сына — великого князя Владимира Александровича. Приглашаем проникнуться атмосферой княжеской резиденции и узнать о взаимоотношениях в императорской семье. Вы попадёте в недоступные для рядовых посетителей личный кабинет Великого князя, бильярдную и библиотеку-ротонду.

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Описание

Что вас ожидает

Роскошные дворцовые интерьеры

Удивительно, но облик дворца с момента его создания остался практически неизменным.

Вы увидите внутренние интерьеры, мраморные лестницы и скульптуры, которые стали свидетелем нескольких исторических эпох и сохранили свой величественный вид.

Личный кабинет Великого князя

Вы пройдёте по парадным залам и через гостиную попадёте в кабинет, выполненный в стиле модерн. Здесь Великий князь вёл свои рабочие дела. Отсюда можно было пройти в библиотеку.

Библиотека-ротонда

Более 5 тысяч книг и 5 тысяч эстампов и нот, шкафы из прочного вощёного дуба — библиотека дворца являет собой настоящее воплощение Ренессанса и кладезь знаний и ценной информации. Что интересно, помещение не меняет своё первоначальное назначение уже на протяжении полутора веков.

Бильярдная

Стулья, этажерки, шкафы и бильярдные станки — мебель комнаты позволяет мысленно воссоздать атмосферу прошлого и представить, как Великий князь проводил свободное время со своими гостями. Кстати, одна из стен бильярдной в прошлом была украшена знаменитой картиной И. Е. Репина «Бурлаки» на Волге. Великий князь приобрёл полотно у самого мастера за немалые по тем временам 3 тысячи рублей.

Истории прошлого

На экскурсии вы узнаете много увлекательных фактов, к примеру, как велось строительство дворца и когда оно было завершено, какие пышные празднества и музыкальные торжества проводились здесь, кто из известных деятелей Санкт-Петербурга был частым гостем Великого князя Владимира Александровича.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены входные билеты, услуги гида дворца, показ закрытых помещений