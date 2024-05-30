До наших дней Владимирский дворец дошел практически в неизменном виде, пережив революцию и две мировые войны.
Почти не изменились и внутренние интерьеры, выполненные в разных стилях: рококо, ренессанс, византийском, готическом, с мраморными лестницами, уютными гостиными, скульптурами, изумительными люстрами и роскошными залами.
Почти не изменились и внутренние интерьеры, выполненные в разных стилях: рококо, ренессанс, византийском, готическом, с мраморными лестницами, уютными гостиными, скульптурами, изумительными люстрами и роскошными залами.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Возведение элегантного, грациозного палаццо на Дворцовой набережной относится к 19 веку. В течение семи лет над проектом резиденции Великого князя трудился архитектор А. И. Резанов.
Строительство дворца официально завершилось ко дню бракосочетания князя Владимира Александровича с герцогиней Марией Павловной. Дом быстро стал центром светской жизни Петербурга. Здесь организовывались светские рауты, музыкальные вечера и тожественные приемы. На авторской экскурсии по дворцу Великого князя Владимира Александровича мы с вами посетим парадные залы, уютные гостиные и личные апартаменты великокняжеской семьи. А заботливый гид расскажет об истории дворца и его знаменитых обитателях.
По средам и субботам
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 800 ₽
|Пенсионный
|1 600 ₽
|Школьный
|1 600 ₽
|Студенческий
|1 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 1. Посещение дворца Великого князя Владимира Александровича
- 2. Сопровождение группы доброжелательным гидом
- 3. Рассказ гида об истории дворца
- 4. Возможность сделать крутые снимки или записать видео
- 5. Незабываемые эмоции и впечатления
Место начала и завершения?
Дворцовая набережная, 26
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Фото/видеосъемка разрешены только на телефоны/планшеты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Душан
30 мая 2024
С
Снежана
21 мая 2024
Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод(к сожаленью не запомнила имя, простите,) настолько потрясающая дама, как будто своей экскурсией она всё это проживает, мимика, прям завораживает….
Е
Евгения
20 мая 2024
К
Кузнецова
20 мая 2024
Очень понравился дворец, сохранность лепнины, зеркал и интерьеров впечатляет, отличный экскурсовод. Однозначно рекомендую к посещению!
Т
Татьяна
19 мая 2024
М
Марта
5 мая 2024
Д
Дмитрий
4 мая 2024
Всё было прекрасно.
В
Владимир
2 мая 2024
Отлично. Прекрасная и познавательная экскурсия.
в
волобуева
1 мая 2024
Н
Наталья
28 апр 2024
Дворец уникален тем, что 70-80% интнрьера там остались подлиными, даже не реставрировпными. Т. п. ты попадаешь в историю на 270 лет назад.
Н
Нелли
20 апр 2024
оротни. Спасибо ей и всей ке. Советую всём присоединяться!
Н
Никишина
20 апр 2024
h
hi+79602
20 апр 2024
Великолепная экскурсия, очень милая экскурсовод с прекрасной подачей информации. Спасибо большое, осталась довольна
Н
Нина
16 апр 2024
Экскурсовод не понравилась. Высокомерная и тембр голоса неприятный
Ц
Цветков
14 апр 2024
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