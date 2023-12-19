Вася — Организатор в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 86 туристов

Сверху мир выглядит шире, дышится вольготнее и солнышка больше. Я — Вася. На крышах с 2018-го, в Петербурге всю жизнь. Люблю дарить людям эмоции и делиться красотой окружающего мира. Никогда не перерезаю цепи на чердак болторезом, не ломаю замки разводным ключом, не срезаю двери болгаркой. Всё официально и по правилам. Недавно мы с друзьями решили объединить усилия и открыть собственное агентство. Поэтому на крышу поведу вас либо я, либо один из моих симпатичных коллег. Будем рады видеть вас на наших мероприятиях!

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