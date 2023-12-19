Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Групповая экскурсия в крупнейший антикварный магазин России, где есть всё. Мы серьёзно

У нас — тепло и уютно. Это во-первых. Во-вторых, добро пожаловать на Ретросклад — самый крупный антикварник в России.

А, может быть, и в мире — мы ничего больше не видели! Вас ждёт стопроцентное погружение в историю, ведь прогуляемся мы по самому настоящему складу (800 квадратных метров — это вам не шуточки) винтажных вещей. И поговорим, для чего они (были) нужны петербуржцам.
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Ближайшие даты:
19
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 363 ₽
Дети до 16 лет1 280 ₽
Пенсионеры1 200 ₽
Студенты1 199 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Невероятный ассортимент. Здесь есть всё! Любую вещь назовите — и у нас она точно найдётся. Значки, чашки, игрушки, картины, книги, одежда, советские духи «Красная Москва», пластинки для патефона, зеркала, буфеты, дореволюционные сервизы, кресла и диваны. Даже машина есть.
  • И это действительно магазин! То есть любую понравившуюся тарелочку, газету, картину, даже шкаф — можно купить и унести с собой (или увезти: шкафы бывают большие).
  • Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать — согласны? Так вот: нас можно не только услышать и увидеть, но также потрогать, понюхать, попробовать на вкус (если очень хочется), и вообще — почувствовать дух истории!
  • Мы взглянем на историю нашей страны глазами обывателя — среднестатистического петербуржца/ленинградца. Поговорим про жизнь и устройство города до Революции, во время и после. Про доходные дома, огромные барские квартиры и коммуналки. Рассмотрим старые газеты и даже попробуем завести патефон!
  • В конце — поднимемся на крышу. Прямо над Ретроскладом работает кафе Solaris Lab, со смотровой площадки которого открываются потрясающие виды на город. Между прочим, даже коренные жители нечасто бывают в этом районе, поэтому смеем предположить, что панорамы вас приятно удивят.
  • В кафе после экскурсии вы сможете восстановить баланс сил за чашечкой вкуснейшего кофе. Наша рекомендация — напиток Кедрони: это как Негрони, только без алкоголя, но с кофейными зёрнами и кедровым молоком. И десертики там тоже есть!

Организационные детали

  • Рассчитывайте время заранее! Район расположен достаточно далеко от привычных туристических маршрутов, и даже местные заглядывают сюда не очень часто. Но сейчас тут цивилизация, не пугайтесь.
  • Приходите с детьми от 12 лет. В этом возрасте они уже проявляют интерес к подаваемому материалу, а не просто идут с мамой за компанию и сильно устают.
  • В кафе не принимают банковские карты. Оплата — наличными или переводом. Обидно будет остаться без вкусного, в случае чего:).
  • Мы можем провести экскурсию только для вашей компании, в индивидуальном формате. Пишите, договоримся!
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 12:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Курляндской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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