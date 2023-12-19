Групповая экскурсия в крупнейший антикварный магазин России, где есть всё. Мы серьёзно
У нас — тепло и уютно. Это во-первых. Во-вторых, добро пожаловать на Ретросклад — самый крупный антикварник в России.
А, может быть, и в мире — мы ничего больше не видели! Вас ждёт стопроцентное погружение в историю, ведь прогуляемся мы по самому настоящему складу (800 квадратных метров — это вам не шуточки) винтажных вещей. И поговорим, для чего они (были) нужны петербуржцам.
А, может быть, и в мире — мы ничего больше не видели! Вас ждёт стопроцентное погружение в историю, ведь прогуляемся мы по самому настоящему складу (800 квадратных метров — это вам не шуточки) винтажных вещей. И поговорим, для чего они (были) нужны петербуржцам.
Ближайшие даты:
19
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
24
дек
дек
25
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 363 ₽
|Дети до 16 лет
|1 280 ₽
|Пенсионеры
|1 200 ₽
|Студенты
|1 199 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Невероятный ассортимент. Здесь есть всё! Любую вещь назовите — и у нас она точно найдётся. Значки, чашки, игрушки, картины, книги, одежда, советские духи «Красная Москва», пластинки для патефона, зеркала, буфеты, дореволюционные сервизы, кресла и диваны. Даже машина есть.
- И это действительно магазин! То есть любую понравившуюся тарелочку, газету, картину, даже шкаф — можно купить и унести с собой (или увезти: шкафы бывают большие).
- Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать — согласны? Так вот: нас можно не только услышать и увидеть, но также потрогать, понюхать, попробовать на вкус (если очень хочется), и вообще — почувствовать дух истории!
- Мы взглянем на историю нашей страны глазами обывателя — среднестатистического петербуржца/ленинградца. Поговорим про жизнь и устройство города до Революции, во время и после. Про доходные дома, огромные барские квартиры и коммуналки. Рассмотрим старые газеты и даже попробуем завести патефон!
- В конце — поднимемся на крышу. Прямо над Ретроскладом работает кафе Solaris Lab, со смотровой площадки которого открываются потрясающие виды на город. Между прочим, даже коренные жители нечасто бывают в этом районе, поэтому смеем предположить, что панорамы вас приятно удивят.
- В кафе после экскурсии вы сможете восстановить баланс сил за чашечкой вкуснейшего кофе. Наша рекомендация — напиток Кедрони: это как Негрони, только без алкоголя, но с кофейными зёрнами и кедровым молоком. И десертики там тоже есть!
Организационные детали
- Рассчитывайте время заранее! Район расположен достаточно далеко от привычных туристических маршрутов, и даже местные заглядывают сюда не очень часто. Но сейчас тут цивилизация, не пугайтесь.
- Приходите с детьми от 12 лет. В этом возрасте они уже проявляют интерес к подаваемому материалу, а не просто идут с мамой за компанию и сильно устают.
- В кафе не принимают банковские карты. Оплата — наличными или переводом. Обидно будет остаться без вкусного, в случае чего:).
- Мы можем провести экскурсию только для вашей компании, в индивидуальном формате. Пишите, договоримся!
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 12:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Курляндской
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вася — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 86 туристов
Сверху мир выглядит шире, дышится вольготнее и солнышка больше. Я — Вася. На крышах с 2018-го, в Петербурге всю жизнь. Люблю дарить людям эмоции и делиться красотой окружающего мира. Никогда не перерезаю цепи на чердак болторезом, не ломаю замки разводным ключом, не срезаю двери болгаркой. Всё официально и по правилам. Недавно мы с друзьями решили объединить усилия и открыть собственное агентство. Поэтому на крышу поведу вас либо я, либо один из моих симпатичных коллег. Будем рады видеть вас на наших мероприятиях!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
Почувствовать себя героем знаменитого фильма и раскрыть секреты самых примечательных скульптур
В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
109009 810₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Мой Петербург
Увидеть город глазами местного жителя и узнать его историю, проезжая по улицам на авто бизнес-класса
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
110009 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Театральный мир Петербурга Карло Росси
Найти львов в архитектуре Росси и увидеть балетные костюмы в Музее театрального искусства
на площади Островского
14 янв
21 янв
28 янв
4 фев
3 500₽ за всё до 5 чел.