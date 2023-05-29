Алексей Балабанов прославился благодаря прорывной дилогии «Брат», но в его фильмографии множество других образов, не познанных зрителем: разноплановых, неординарных. И совершенно особенный Петербург. Город, где он прожил последние 23 года жизни. На прогулке по местам съемок мы поговорим о работах разных лет, посмотрим, какой в них изображалась петербургская действительность и как она повлияла на самого режиссера.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Достоевский отечественного кинематографа

Балабанов был человеком севера, даже сидя дома зимой, он открывал все окна, чтобы дышать морозным воздухом, кутаясь в теплую одежду. Возможно, именно сковывающий холод Петербурга когда-то привлек Алексея Балабанова — и он перебрался сюда, в город, который раз за разом снимал на пленку.

Приглашаю вас пройтись по родному для режиссера Васильевскому острову и взглянуть на места, где он снял свои важные фильмы разных лет — от полнометражного дебюта «Счастливые дни» до итоговой картины «Я тоже хочу». Мы увидим места из картин «Кочегар», «Мне не больно», «Про уродов и людей» и, естественно, поговорим о самом знаменитом фильме «Брат» с Сергеем Бодровым в главной роли.

Попробуем вместе разобраться в темах и тональностях его произведений. И задумаемся о том, каких удивительных исследователей загадочной русской души питает Петербург. Город Достоевского и Балабанова.

Организационные детали

Так как в Петербурге часто бывают дожди, я советую проверить погоду накануне и по необходимости взять с собой зонт или дождевик.