Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Достоевский отечественного кинематографа
Балабанов был человеком севера, даже сидя дома зимой, он открывал все окна, чтобы дышать морозным воздухом, кутаясь в теплую одежду. Возможно, именно сковывающий холод Петербурга когда-то привлек Алексея Балабанова — и он перебрался сюда, в город, который раз за разом снимал на пленку.
Приглашаю вас пройтись по родному для режиссера Васильевскому острову и взглянуть на места, где он снял свои важные фильмы разных лет — от полнометражного дебюта «Счастливые дни» до итоговой картины «Я тоже хочу». Мы увидим места из картин «Кочегар», «Мне не больно», «Про уродов и людей» и, естественно, поговорим о самом знаменитом фильме «Брат» с Сергеем Бодровым в главной роли.
Попробуем вместе разобраться в темах и тональностях его произведений. И задумаемся о том, каких удивительных исследователей загадочной русской души питает Петербург. Город Достоевского и Балабанова.
Организационные детали
Так как в Петербурге часто бывают дожди, я советую проверить погоду накануне и по необходимости взять с собой зонт или дождевик.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе станции метро Приморская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл 747 экскурсий для 1312 туристов
Меня зовут Никита, я живу на улице Марата и работаю в сфере рекламы. В свободное время я по крупицам собираю историю Санкт-Петербурга, чтобы поделиться ей с вами. У этого города великое наследие в сфере искусства. Сколько книг, песен и фильмов было создано под шум Невы… Хотите о них узнать? Обращайтесь ко мне.