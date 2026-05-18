Лучше всего посетить экскурсию в июне, июле или августе, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее благоприятна для прогулок. В это время дожди случаются реже, а температура комфортна для длительных прогулок. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя возможны прохладные дни и кратковременные осадки. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит подготовиться к более холодной и дождливой погоде, что может повлиять на впечатления от прогулки.

Алексей Балабанов прославился благодаря дилогии "Брат", но в его фильмографии множество других образов, не познанных зрителем. Петербург, где он прожил последние 23 года жизни, стал особенным местом для его творчества.На

этой экскурсии вы прогуляетесь по местам съемок, узнаете о работах разных лет и увидите, как петербургская действительность повлияла на режиссера. Вас ждут Васильевский остров и места из фильмов "Счастливые дни", "Я тоже хочу", "Кочегар", "Мне не больно", "Про уродов и людей" и, конечно, "Брат"

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Описание экскурсии

Достоевский отечественного кинематографа

Балабанов был человеком севера, даже сидя дома зимой, он открывал все окна, чтобы дышать морозным воздухом, кутаясь в теплую одежду. Возможно, именно сковывающий холод Петербурга когда-то привлек Алексея Балабанова — и он перебрался сюда, в город, который раз за разом снимал на пленку.

Приглашаю вас пройтись по родному для режиссера Васильевскому острову и взглянуть на места, где он снял свои важные фильмы разных лет — от полнометражного дебюта «Счастливые дни» до итоговой картины «Я тоже хочу». Мы увидим места из картин «Кочегар», «Мне не больно», «Про уродов и людей» и, естественно, поговорим о самом знаменитом фильме «Брат» с Сергеем Бодровым в главной роли.

Попробуем вместе разобраться в темах и тональностях его произведений. И задумаемся о том, каких удивительных исследователей загадочной русской души питает Петербург. Город Достоевского и Балабанова.

Организационные детали

Так как в Петербурге часто бывают дожди, я советую проверить погоду накануне и по необходимости взять с собой зонт или дождевик.