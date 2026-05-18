Прогулка по знаковым местам режиссера Балабанова, обсуждение его творчества и знаменитых картин, таких как "Брат" и "Кочегар"
Алексей Балабанов прославился благодаря дилогии "Брат", но в его фильмографии множество других образов, не познанных зрителем. Петербург, где он прожил последние 23 года жизни, стал особенным местом для его творчества.
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этой экскурсии вы прогуляетесь по местам съемок, узнаете о работах разных лет и увидите, как петербургская действительность повлияла на режиссера.
Вас ждут Васильевский остров и места из фильмов "Счастливые дни", "Я тоже хочу", "Кочегар", "Мне не больно", "Про уродов и людей" и, конечно, "Брат"
🎬 Уникальная возможность увидеть места съемок культовых фильмов
📚 Узнать больше о жизни и творчестве Алексея Балабанова
🏙️ Прогулка по историческим местам Васильевского острова
🎥 Погружение в атмосферу петербургской действительности
🌧️ Советы по подготовке к погодным условиям
Лучшее время для посещения
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фев
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июн
июл
авг
сен
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Лучше всего посетить экскурсию в июне, июле или августе, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее благоприятна для прогулок. В это время дожди случаются реже, а температура комфортна для длительных прогулок. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя возможны прохладные дни и кратковременные осадки. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит подготовиться к более холодной и дождливой погоде, что может повлиять на впечатления от прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Васильевский остров
Места съемок фильмов «Счастливые дни»
Места съемок фильмов «Я тоже хочу»
Места съемок фильмов «Кочегар»
Места съемок фильмов «Мне не больно»
Места съемок фильмов «Про уродов и людей»
Места съемок фильмов «Брат»
Описание экскурсии
Достоевский отечественного кинематографа
Балабанов был человеком севера, даже сидя дома зимой, он открывал все окна, чтобы дышать морозным воздухом, кутаясь в теплую одежду. Возможно, именно сковывающий холод Петербурга когда-то привлек Алексея Балабанова — и он перебрался сюда, в город, который раз за разом снимал на пленку.
Приглашаю вас пройтись по родному для режиссера Васильевскому острову и взглянуть на места, где он снял свои важные фильмы разных лет — от полнометражного дебюта «Счастливые дни» до итоговой картины «Я тоже хочу». Мы увидим места из картин «Кочегар», «Мне не больно», «Про уродов и людей» и, естественно, поговорим о самом знаменитом фильме «Брат» с Сергеем Бодровым в главной роли.
Попробуем вместе разобраться в темах и тональностях его произведений. И задумаемся о том, каких удивительных исследователей загадочной русской души питает Петербург. Город Достоевского и Балабанова.
Организационные детали
Так как в Петербурге часто бывают дожди, я советую проверить погоду накануне и по необходимости взять с собой зонт или дождевик.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Приморская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3685 туристов
Меня зовут Никита, я художник и исследователь истории искусства 20 века. Все мои знания превратились в увлекательные путешествия по миру. Мне важно в первую очередь рассказать вам захватывающую историю, чтобы читать дальшеуменьшить
вы получили уникальное впечатление, особенно если устали от стандартных туристических программ. Я создаю пешеходные маршруты и аудиогиды по городам, в истории и искусстве которых разбираюсь лучше всего: это Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Париж.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лидия
Вы когда-нибудь начинали экскурсию со старого почти заброшенного кладбища? Режиссер Алексей Балабанов - думаю, в России мало тех, кто не знает этого имени и не знаком с его фильмами. Оригинальная читать дальшеуменьшить
авторская экскурсия познакомила нас с таким Петербургом, каким его видел этот самобытный автор. Маршрут продуман до мелочей – мы прошли по тем самым улицам и дворам, которые стали декорациями для культовых фильмов режиссера, много нового узнали о его жизни и творчестве. По ходу с удивлением выясняли, что знаем гораздо больше фильмов Балабанова, чем думали изначально."Как, и это тоже он?"- звучало не однажды)) Спасибо гиду Никите за увлекательный рассказ, открытость к вопросам и отличное знание темы.
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Анастасия
Очень благодарны Никите за материал. Грамотная четкая речь. Отличная подача материала. Я бы честно, второй раз сходила. Обязательно если соберусь на экскурсии посмотрю какие ещё есть у Никиты. Были семьёй с ребенком, который творчеством Балабанова увлекается, тоже очень ему зашло. Очень рекомендую. Никите огромное спасибо!
+1
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Галина
Экскурсия прошла на высшем уровне. Узнали много интересного и нового про любимого режиссера. Никита очень приятный и коммуникабельный человек и профессиональный гид. Все прошло в дружеской атмосфере. Буду рекомендовать знакомым! Приходите! Не пожалеете!
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Л
Лариса
Здравствуйте, сегодня были на удивительной экскурсии "Питер Балабанова". Очарованы нашим гидом, тонким и очень деликатным знатоком всего творчества и жизни А. Балабанова. Никита -человек на своём месте! Эрудирован до совершенства, эмпатичен! Все локации интересны, впечатлений -море! Благодарим от души!
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Марина
Отличнейшая прогулка по Васильевскому острову! Никита прекрасный расказчик и деликатный человек. Вся наша разновозрастная компания осталась очень довольна. Погружение в Петербург Балабанова произошло. Никита-спасибо Вам!
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Денис
Все прошло хорошо! Экскурсия для любителей творчества 👍🏼