Почувствовать себя местным – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 51 экскурсия в категории «Почувствовать себя местным» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Популярное предложение
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Петербурга: коммуналки, парадные и дворы-колодцы. Узнайте город изнутри
Начало: На ул. Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12701 080 за человека
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
928 отзывов
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000 за всё до 3 чел.
Гуляй как петербуржец
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
700 отзывов
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800 за человека
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
22 отзыва
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Погрузиться в атмосферу эпохи на дружеской прогулке с сюрпризами по «другому» центру города
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
от 3 500 за всё до 6 чел.
По Петербургу с петербуржцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
582 отзыва
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 40 чел.
Креативный Петербург на Мини Купере
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
143 отзыва
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 500 за всё до 3 чел.
По Васильевскому с островитянином
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
53 отзыва
По Васильевскому с островитянином
Исследовать проходные дворы, раскрыть тайны острова и увидеть Петербург неизведанный
Начало: Рядом со станцией метро «Василеостровская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1100935 за человека
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
41 отзыв
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения
Начало: Рубинштейна 1
13 июня в 18:00
26 июня в 18:00
12 000 за всё до 6 чел.
По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
Посетить инсайдерские заведения Петербурга - весело, красиво и немного пьяно
14 июня в 18:00
15 июня в 20:00
9 800 за всё до 4 чел.
Разводные мосты глазами петербуржца
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
2 часа
168 отзывов
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Начало: Ваш адрес
19 июня в 00:30
21 июня в 00:30
13 339 за всё до 4 чел.
Центр Петербурга, о котором вы не знали
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
59 отзывов
Центр Петербурга, о котором вы не знали
Прогулка для тех, кто хочет найти новые тропы в любимом городе
Начало: На Соляном переулке
Расписание: в среду в 11:00, в воскресенье в 18:30
9 июня в 18:30
12 июня в 11:00
850 за человека
Живые рассказы о Петербурге
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
149 отзывов
Живые рассказы о Петербурге: путешествие по страницам истории
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: Центр города
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
82007 790 за всё до 4 чел.
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
43 отзыва
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Открыть историю, архитектуру и мифы самой непарадной части района и ощутить его особую атмосферу
Начало: У станции метро Спортивная
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Автопрогулка по местам фильма «Брат»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Автопрогулка по местам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге
Откройте новый взгляд на Санкт-Петербург через призму знаменитого фильма «Брат», путешествуя в комфортной мини-группе
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
1310010 480 за всё до 7 чел.
А можно неклассическую?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Необычная прогулка по Петербургу: от антикафе до «маленькой Италии»
Приглашаем на уникальную прогулку по Петербургу, где вы увидите город, как его не знают даже местные. С нами Петербург откроется с неожиданной стороны
Начало: Возле станции метро «Адмиралтейская»
17 июня в 12:00
18 июня в 12:00
5 500 за всё до 4 чел.
Обратная сторона Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
359 отзывов
Обратная сторона Петербурга
Узнать все самое интересное о непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
Начало: В центре города по согласованию
Завтра в 13:00
11 июня в 12:00
58005 220 за всё до 4 чел.
В поисках самого яркого двора Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
162 отзыва
В поисках самого яркого двора Петербурга
Что скрывается за фасадами города
Начало: В районе метро «Спортивная»
Завтра в 13:30
11 июня в 12:00
4 500 за всё до 4 чел.
Хулиганы Петроградской стороны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
132 отзыва
Хулиганы Петроградской стороны
Один век из жизни петербургских хулиганов: места, истории и уличный фольклор
Начало: Метро Спортивная
12 июня в 18:00
13 июня в 15:00
от 3 500 за всё до 10 чел.
Прогулка по петербургскому Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Прогулка по петербургскому Монмартру
Перенестись в эпоху Серебряного века и прикоснуться к историям и судьбам художников «Мира искусства»
Начало: Театральная пл, у памятника Н.А. Римскому-Корсаков...
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Петербург глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
84 отзыва
Петербург глазами местных жителей
Дворы, дома и заведения питерцев на экскурсии по нетуристическим маршрутам города
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
16 000 за всё до 5 чел.
Новый облик Петербурга: от Лахта-центра до корабля петровского времени
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Новый облик Петербурга: современность встречает историю
Приглашаем на уникальное путешествие по современному и историческому Петербургу, полное открытий и впечатлений
26 июня в 20:00
28 июня в 08:30
9 350 за всё до 5 чел.
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
160 отзывов
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Пройтись потайным маршрутом с проводником и увидеть Петербург без декора
Начало: На Моховой улице
31 июля в 08:00
1 100 за человека
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
Не просто увидеть архитектурную достопримечательность Петербурга, но и побывать внутри
Начало: У метро «Чернышевская»
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 200 за человека
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Прекрасные виды, новые вкусы, потрясающая атмосфера и увлекательные истории
Сегодня в 22:30
Завтра в 12:00
от 1180010 620 за всё до 20 чел.
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии (всё включено)
Начать утро в уютном кафе и проникнуть в тайны петербургской Коломны с архитектором
Начало: На набережной Грибоедова
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Квест по местам петербургского общепита
🚶 Пешая
Квест
4 часа
3 отзыва
Квест по местам петербургского общепита
Познакомиться с культовыми и тайными заведениями города в игровом формате
Начало: На площади Восстания
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
3 000 за всё до 7 чел.
Культшопинг в стильном Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Культшопинг в стильном Петербурге
Что предлагают местные модные магазины и где искать ключевых петербургских дизайнеров
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
3 600 за всё до 2 чел.
Неформальная прогулка по барам Петербурга
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
5 часов
326 отзывов
Неформальная прогулка по барам Петербурга: история и веселье
Откройте тайны ночного Петербурга, посетив уникальные бары и клубы с экскурсией, полной историй и развлечений
Начало: в районе площади Восстания
Завтра в 19:30
9 июня в 19:00
30002 550 за человека
Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
Атмосферное путешествие на Мини Купере с выходами на набережных и посещением двух заведений
Начало: На Лиговском проспекте
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
8 000 за всё до 3 чел.
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Групповая экскурсия в крупнейший антикварный магазин России, где есть всё. Мы серьёзно
Начало: На Курляндской улице
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
1 599 за человека
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга
Уникальный тур по заведениям «для своих» с эксклюзивными коктейлями и общительными владельцами
Начало: Шведский переулок
Сегодня в 22:30
Завтра в 19:00
от 1180010 620 за всё до 10 чел.
Тур-игра по барам Питера
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
4 часа
43 отзыва
Тур-игра по барам Питера: погружение в ночную жизнь города
Зажигательная прогулка по лучшим барам Петербурга с конкурсами и призами для активных участников
Начало: В лучшем барном районе Петербурга - Квартале писат...
Расписание: в пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
30002 550 за человека
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Прогулка по историческим и секретным местечкам центра города с подъемом на крышу
Начало: У входа в магазин Купцов Елисеевых
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 10 чел.
Артефакты Литейного: от парадной Фонтанки к кафе в парадной
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Артефакты Литейного: от парадной Фонтанки к кафе в парадной
Секретные дворы-колодцы, закрашенные муралы и легендарные книжные - с местной активисткой
Начало: У кафе «Кофе на кухне»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Музей с хранителем и авторские напитки в программе на самый взыскательный вкус (все включено)
Начало: на Дворцовой площади
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
12 950 за человека
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Рядом с Лопухинским садом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:45
15 600 за всё до 7 чел.
Европейская мода в Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Европейская мода в Петербурге
Пройтись по магазинам и узнать, где сегодня покупать люксовые и нишевые марки
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
2 900 за всё до 2 чел.
Неформальный Петербург
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
211 отзывов
Неформальный Петербург
Убедиться в том, что Северная столица - это не только роскошные фасады
Начало: Площадь Восстания
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 17:00
13 июня в 17:00
15 июня в 17:00
1 400 за человека
«Арт-коктейль» - оригинальные коктейли в лучших барах Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
«Арт-коктейль»: эксклюзивный тур по барам Санкт-Петербурга
Исследуйте барную культуру Петербурга: эксклюзивные коктейли и секреты миксологии в туре «Арт-коктейль»
9 июня в 20:30
10 июня в 20:30
от 1300011 700 за всё до 8 чел.
По Петербургу на катере-тримаране
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
По Петербургу на катере-тримаране
Прокатиться по центру Северной столицы на современном катере в мини-группе
Начало: На причале «Крейсер Аврора»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 000 за человека
Очарование питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Очарование питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Затеряться в лабиринтах города, увидеть скрытые от любопытных глаз локации и получить фото на память
Начало: У станции метро «Владимирская»
11 июня в 11:00
14 июня в 11:00
7 500 за всё до 3 чел.
Прогулка с петербурженкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прогулка с петербурженкой
По историческим площадям и улицам Санкт-Петербурга - с опытным гидом и местным жителем
Начало: Возле магазина Елисеевых
Завтра в 16:00
9 июня в 12:00
3 000 за всё до 4 чел.
В жилую коммунальную квартиру - с мини-группой
🚶 Пешая
Мини-группа
30 минут
2 отзыва
В жилую коммунальную квартиру - с мини-группой
Посмотреть, как живут люди в историческом доме, и побывать в комнате, которую занимал Довлатов
Начало: Рядом с метро Владимирская
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
    Восторг! Увидели "внутренности" парадного Петербурга! Руслану и его сестре большое спасибо за задумку, чудо путеводитель! никто не подгоняет, не надо никого ждать. Обязательно рекомендую и собираюсь ещё пройти другие маршруты
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Прогулка с петербурженкой
    Экскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, так и со взрослыми. Много
    читать дальше

    интересной информации, но воспринимается легко, грамотная речь гида восхищает. Интересные места рядом с шумными улицами города поражают своей тишиной, спокойствием и уютом. Рекомендуем Светлану на все 100%.

    Экскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, такЭкскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, такЭкскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, такЭкскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, такЭкскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, так
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
    Это была невероятная экскурсия! Просто 10 из 5!!! Удивил необычный формат. Я бы назвала его «сам себе экскурсовод». Ты не
    читать дальше

    привязан ко времени, не надо никуда спешить. Маршрут проходит по маленьким тихим улочкам и переулкам без толп народа. Все точки расположены недалеко друг от друга. Путем разгадывания несложных, но интересных задачек ты передвигаешься от локации к локации. Волшебная зеленая тетрадь, которую вам выдают на старте, и которая является ключом к квесту, содержит информацию о каждой локации, причем факты такие интересные, нетривиальные, жизненные, что о тех местах, где мы уже бывали раньше, мы узнавали что-то новое. И такого желания, что а, мы здесь были, не будем заходить, не возникло ни разу. Не буду спойлерить, но отмечу одну очень важную на мой взгляд деталь. Когда очередной ребус разгадан, и ты движешься дальше по этой наводке, то волей неволей ты ооочень внимательно всматриваешься во все вокруг, что находишь столько интересных деталей, которые раньше не видел, хотя 10 раз был в этом месте. В итоге короткий маршрут, рассчитанный на 4 часа, мы прошли за 6,5, при этом почти не устали, хотя стояла жара. Однозначно рекомендуем, и сами ещё пойдем по другим маршрутам. Ребятам-организаторам ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Вы придумали обалденно крутую штуку! ♥️

    Это была невероятная экскурсия! Просто 10 из 5!!! Удивил необычный формат. Я бы назвала его «самЭто была невероятная экскурсия! Просто 10 из 5!!! Удивил необычный формат. Я бы назвала его «самЭто была невероятная экскурсия! Просто 10 из 5!!! Удивил необычный формат. Я бы назвала его «сам
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Были сегодня на экскурсии, все очень понравилось! Хоть на впервые в городе, но узнала кое-что новое и интересное! Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Очень милая Екатерина, которая рассказала и показала все достопримечательности.
  • т
    татьяна
    3 июня 2024
    Хулиганы Петроградской стороны
    Очень интересная экскурсия! Александр - прекрасный рассказчик! Однозначно рекомендую.
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    По Петербургу с петербуржцем
    Спасибо за прекрасную, интересную и познавательную экскурсию!!! Очень понравилось!!!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    По Петербургу с петербуржцем
    Экскурсия по Петербургу с Петербуржцевм для меня оказалась открытием. Петербург открылся совсем с другой стороны. Петербург исторический, Петербург культурный, Петербург
    читать дальше

    - близкий мне город, хотя в нем я всего лишь второй раз. Гам попался великолепный экскурсовод Евгений, которого я однозначно рекомендую всем. Мастерски втянул нас в обсуждение)), заинтересовал 14-летнего сына, связал все то, что мы когда-то знали о Санкт-Петербурге и нашей истории с новыми для нас исторически фактами. Учёл наши просьбы. Показал Петербургэ изнутри. И самое главное - ещё больше очаровл этим городом, хотя думала, что ещё раз это сделать сложно. Блокада Ленинграда тоже незримо присутствовала всего рассказе. Видел, что человек влюблён в мой город. Спасибо Евгению огромное +!!!

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Экскурсию проводила Екатерина, очень приятная, много знающая экскурсовод, во время экскурсии цитировала стихи. Все было легко и не навязчиво. Погода
    читать дальше

    была очень жаркая, и разные улочки и проулки нас спасали. Была с дочкой подростком, ей все понравилось, материал хорошо воспринимался. Экскурсию рекомендую.

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Креативный Петербург на Мини Купере
    Нам все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
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  1. Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
  2. Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
  3. Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
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  5. Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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