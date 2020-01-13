7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Вело-экскурсия по следам великих писателей и поэтов России

Артем
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Артем – ваш гид
Центр Петербурга был домом для величайших писателей и поэтов России.

На нашей экскурсии мы пройдем теми же улицами, где ступала нога Пушкина, Достоевского, Ахматовой, Маяковского и Бродского.
1360 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград

Программа

  • Набережная Реки Мойки
  • Конюшенная площадь
  • Площадь Искусств
  • Кафе «Бродячая собака»
  • Александринский театр
  • Дом «слезы социализма» на Рубинштейна
  • Музей-квартира Достоевского
  • «Фонтанный дом»
  • Музей-квартира Некрасова
  • «Дом Мурузи»

Начнем, конечно, с Александра Сергеевича. Вы побываете на набережной реки Мойки и увидите знаменитую последнюю квартиру поэта, его любимое Литературное кафе и церковь, в которой его отпевали. На площади Искусств вы узнаете, как в начале века можно было стать соавтором Маяковского, затем мы переместимся к Александринскому театру, откуда в слезах бежал Чехов, и направимся к последнему петербургскому адресу Достоевского.

Нас ждет знаменитый дом «слезы социализма», где Ольга Берггольц испытывала страшные муки в вопросах ведения хозяйства, и легендарный «Фонтанный дом», где мы поделимся с участниками нашей экскурсии эксклюзивной информацией о том, что находилось в квартире Ахматовой в 1980-х годах. Следующий пункт прогулки – музей-квартира Некрасова. А оттуда уже рукой подать до «дома Мурузи» – самого знаменитого ленинградского адреса И. Бродского, где и завершится наше литературное путешествие.

Организационные детали

Цена указана с учетом аренды велосипеда. При получении велосипеда необходимо внести сохранный депозит в размере 3000 рублей и паспорт за каждый велосипед!

Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артем
Артем
Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного «Фонтанного дома» — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Спасибо большое Артему!) В следующий приезд хотели бы записаться на другие экскурсии этого замечательного рассказчика:)
30 марта 2019
Артем очень эрудированный экскурсовод, с большим упоением он делится литературным наследием Петербурга. Он коренной житель и истории города сплетены с его судьбой в его рассказе. У нас экскурсия была пешеходная, поэтому ходили темпом, зато много охватили. Очень понравилась вся экскурсия от содержания, до юмористических оттенков, исторических загадок и цитат. Большое спасибо! Очень рекоммендую!
3 января 2019
Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Артему. Нам очень понравилось! Очень интересно! Рекомендуем посещение экскурсии всем! Не пожалеете.
20 августа 2018
Артём невероятно начитанный, «глубокий» рассказчик с обширным багажом знаний. Его экскурсию мы посещали в составе двух слушателей 19 лет и 13 лет: для младшей было кое-где многовато информации, поскольку материал огромный, несмотря на ограничение золотым и серебряным веками. Управились за полтора часа, перестраивали маршрут под пешеходную экскурсию. Из плюсов: экскурсовод знает всё или почти все, заинтересован сам в рассказе; нет неловких пауз между темами, вопросы приветствуются, дружелюбная атмосфера; неординарные порой факты, литературные анекдоты, знания не из «википедии». Что может смутить: имён действительно много. Даже мне, как человеку прошедшему серьезную гуманитарную подготовку, было иногда тяжело сопоставить людей, события и места - будьте готовы, что дети возраста средний школы уловят максимум процентов 60 от рассказанного, а запомнят и то меньше. В любом случае, мы нисколько не жалеем о проведённом времени, спасибо большое Артёму, нам понравилось!
30 апреля 2017
Артем замечательный рассказчик, слушать его очень интересно. Экскурсия насыщенная. На велосипедах передвигаться гораздо быстрее, т.к. места раскиданы по городу, да и вообще велоформат экскурсии необычен. Но! Качество велосипедов... не от Артема зависит, но велосипеды в плохом состоянии..
Светлана
14 марта 2017
Большое спасибо Артему за очень интересную экскурсию! Отдельное спасибо за то, что пошел навстречу и провел пешеходную экскурсию. Мы прошли очень много и даже больше, чем предусмотрено программой. Рассказ очень интересный, время пролетело незаметно. Захотелось многое перечитать, чтобы еще больше проникнуться духом великолепного Петербурга! Очень познавательная экскурсия и отличный рассказчик!
3 июля 2016
Экскурсия очень оригинальная, Артем рассказывает крайне интересно! К тому же, пока едешь на велосипеде, узнаешь Петербург с новой стороны. Мне понравилось!

P. S. Я бы посоветовала запланировать экскурсию на то время, когда дорожный трафик не очень интенсивен.

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