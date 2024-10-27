7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Центр Петербурга был домом для множества выдающихся литераторов.
Во время велопрогулки вы увидите места, где жили, творили, любили и страдали Пушкин, Достоевский, Маяковский, Бродский и другие.
Узнаете, что находилось в квартире Ахматовой, откуда (и почему) в слезах бежал Чехов… И ощутите, как в городе до сих пор звучат их голоса.
Во время велопрогулки вы увидите места, где жили, творили, любили и страдали Пушкин, Достоевский, Маяковский, Бродский и другие.
Узнаете, что находилось в квартире Ахматовой, откуда (и почему) в слезах бежал Чехов… И ощутите, как в городе до сих пор звучат их голоса.
Описание экскурсии
- Начнём с Пушкина — вы побываете на набережной реки Мойки и увидите знаменитую последнюю квартиру поэта, его любимое кафе и церковь, в которой его отпевали.
- На площади Искусств вы узнаете, как в начале века можно было стать соавтором Маяковского.
- Переместимся к Александринскому театру, откуда в слезах бежал Чехов.
- Направимся к последнему петербургскому адресу Достоевского.
- Дальше — знаменитый дом «Слеза социализма», где Ольга Берггольц испытывала страшные муки в вопросах ведения хозяйства.
- И легендарный Фонтанный дом, где вы узнаете, что находилось в квартире Ахматовой в 1980-х годах.
- Следующий пункт прогулки — музей-квартира Некрасова.
- Оттуда рукой подать до дома Мурузи — самого знаменитого ленинградского адреса Бродского — где и завершится наше литературное путешествие.
Организационные детали
- В стоимость включена аренда велосипеда, но при получении велосипеда вам нужно внести возвратный депозит — 3000 ₽.
- Обязательно берите с собой паспорта для аренды.
- Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Гороховой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 10605 туристов
Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного Фонтанного дома — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю за душевную экскурсию! Узнала много нового, сделала фото мест, куда пойти дополнительно. Мне кажется, я была весь день на экскурсии, так время сжалось! Много информации и эмоций, за что особенная благодарность! С эмоциями всегда интереснее!
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С
Мне очень понравилась экскурсия. Во-первых, формат велосипедного тура позволяет осмотреть гораздо больше за короткий срок и увидеть местность более масштабно. Во-вторых, знания гида, форма подачи материала очень точные, правильные, подробные.
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К
Артем очень эрудированный экскурсовод, с большим упоением он делится литературным наследием Петербурга. Он коренной житель и истории города сплетены с его судьбой в его рассказе. У нас экскурсия была пешеходная, поэтому ходили темпом, зато много охватили. Очень понравилась вся экскурсия от содержания, до юмористических оттенков, исторических загадок и цитат. Большое спасибо! Очень рекоммендую!
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Большое спасибо Артему за очень интересную экскурсию! Отдельное спасибо за то, что пошел навстречу и провел пешеходную экскурсию. Мы прошли очень много и даже больше, чем предусмотрено программой. Рассказ очень интересный, время пролетело незаметно. Захотелось многое перечитать, чтобы еще больше проникнуться духом великолепного Петербурга! Очень познавательная экскурсия и отличный рассказчик!
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Экскурсия очень оригинальная, Артем рассказывает крайне интересно! К тому же, пока едешь на велосипеде, узнаешь Петербург с новой стороны. Мне понравилось!
P. S. Я бы посоветовала запланировать экскурсию на то время, когда дорожный трафик не очень интенсивен.
P. S. Я бы посоветовала запланировать экскурсию на то время, когда дорожный трафик не очень интенсивен.
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Ю
Артём невероятно начитанный, «глубокий» рассказчик с обширным багажом знаний. Его экскурсию мы посещали в составе двух слушателей 19 лет и 13 лет: для младшей было кое-где многовато информации, поскольку материал
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