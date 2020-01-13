7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Набережная Реки Мойки

Конюшенная площадь

Площадь Искусств

Кафе «Бродячая собака»

Александринский театр

Дом «слезы социализма» на Рубинштейна

Музей-квартира Достоевского

«Фонтанный дом»

Музей-квартира Некрасова

«Дом Мурузи»

Начнем, конечно, с Александра Сергеевича. Вы побываете на набережной реки Мойки и увидите знаменитую последнюю квартиру поэта, его любимое Литературное кафе и церковь, в которой его отпевали. На площади Искусств вы узнаете, как в начале века можно было стать соавтором Маяковского, затем мы переместимся к Александринскому театру, откуда в слезах бежал Чехов, и направимся к последнему петербургскому адресу Достоевского.

Нас ждет знаменитый дом «слезы социализма», где Ольга Берггольц испытывала страшные муки в вопросах ведения хозяйства, и легендарный «Фонтанный дом», где мы поделимся с участниками нашей экскурсии эксклюзивной информацией о том, что находилось в квартире Ахматовой в 1980-х годах. Следующий пункт прогулки – музей-квартира Некрасова. А оттуда уже рукой подать до «дома Мурузи» – самого знаменитого ленинградского адреса И. Бродского, где и завершится наше литературное путешествие.