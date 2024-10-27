7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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огромный, несмотря на ограничение золотым и серебряным веками. Управились за полтора часа, перестраивали маршрут под пешеходную экскурсию. Из плюсов: экскурсовод знает всё или почти все, заинтересован сам в рассказе; нет неловких пауз между темами, вопросы приветствуются, дружелюбная атмосфера; неординарные порой факты, литературные анекдоты, знания не из «википедии». Что может смутить: имён действительно много. Даже мне, как человеку прошедшему серьезную гуманитарную подготовку, было иногда тяжело сопоставить людей, события и места - будьте готовы, что дети возраста средний школы уловят максимум процентов 60 от рассказанного, а запомнят и то меньше. В любом случае, мы нисколько не жалеем о проведённом времени, спасибо большое Артёму, нам понравилось!