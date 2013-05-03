Роковая жизнь Анны Ахматовой в ее стихах на карте города | квест-прогулка

5
1 отзыв
Questeri
Questeri – Гид из Санкт-Петербурга
Если вы любите поэзию серебряного века и Анну Ахматову — этот квест-прогулка 👣 для вас.

За полтора часа мы увидим знаковые места в биографии великой поэтессы, вся сознательная жизнь которой была связана с Петербургом.
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Квест

1 200 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Роковая жизнь Анны Ахматовой в ее стихах на карте города | квест-прогулка
Роковая жизнь Анны Ахматовой в ее стихах на карте города | квест-прогулка

Что вы увидите 🤩

  • Сад Фонтанного Дома
  • Русский музей
  • Памятник Пушкину в Михайловском сквере
  • Храм Спаса на Крови
  • Канал Грибоедова
  • Марсово поле
  • Летний сад
  • Памятник Анне Ахматовой
Если вы любите поэзию серебряного века и Анну Ахматову — этот квест-прогулка 👣 для вас. За полтора часа мы увидим знаковые места в биографии великой поэтессы, вся сознательная жизнь которой была связана с Петербургом.
О формате
Экскурсия ⛳ проходит в формате квеста. Вы будете двигаться по городу в сопровождении мобильного гида на вашем смартфоне. Отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме познакомитесь с увлекательными фактами о знаковых и тайных местах города, связанных с поэтессой. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или исследуйте Санкт-Петербург Анны Ахматовой самостоятельно.
Важные детали
  • До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
  • Рекомендуется проходить городской квест в компании не более 6 человек.
🚩 Начало: Литейный проспект, 53, Санкт-Петербург
🏁 Место завершения: Шпалерная улица, 40А, Санкт-Петербург
Что входит
  • Квест «Роковая жизнь Анны Ахматовой в ее стихах на карте города» в мобильном приложении Questeri. Моментальное подтверждение бронирования после оплаты
  • скачивайте приложение
  • загружайте квест и отправляйтесь навстречу городским исследованиям!
Что не входит
  • Дополнительные траты не требуются (квест не содержит вопросов, связанных с локациями внутри музея Анны Ахматовой и Русского музея).
Важная информация
  • До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play. После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится.
  • Вы самостоятельно выбираете время и приглашаете любое количество друзей, мы рекомендуем компанию не больше 6 человек.
  • Квест-прогулка проходит без гида.
Роковая жизнь Анны Ахматовой в ее стихах на карте города | квест-прогулка
Роковая жизнь Анны Ахматовой в ее стихах на карте города | квест-прогулка
Роковая жизнь Анны Ахматовой в ее стихах на карте города | квест-прогулка
Роковая жизнь Анны Ахматовой в ее стихах на карте города | квест-прогулка
Время проведения: Любое удобное время
  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Questeri
Questeri
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