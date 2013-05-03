Если вы любите поэзию серебряного века и Анну Ахматову — этот квест-прогулка 👣 для вас. За полтора часа мы увидим знаковые места в биографии великой поэтессы, вся сознательная жизнь которой была связана с Петербургом.

О формате

Экскурсия ⛳ проходит в формате квеста. Вы будете двигаться по городу в сопровождении мобильного гида на вашем смартфоне. Отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме познакомитесь с увлекательными фактами о знаковых и тайных местах города, связанных с поэтессой. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или исследуйте Санкт-Петербург Анны Ахматовой самостоятельно.

Важные детали