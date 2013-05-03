Если вы любите поэзию серебряного века и Анну Ахматову — этот квест-прогулка 👣 для вас. За полтора часа мы увидим знаковые места в биографии великой поэтессы, вся сознательная жизнь которой была связана с Петербургом.
О формате
Экскурсия ⛳ проходит в формате квеста. Вы будете двигаться по городу в сопровождении мобильного гида на вашем смартфоне. Отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме познакомитесь с увлекательными фактами о знаковых и тайных местах города, связанных с поэтессой. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или исследуйте Санкт-Петербург Анны Ахматовой самостоятельно.
Важные детали
До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
Рекомендуется проходить городской квест в компании не более 6 человек.
🚩 Начало: Литейный проспект, 53, Санкт-Петербург
🏁 Место завершения: Шпалерная улица, 40А, Санкт-Петербург
Что входит
Квест «Роковая жизнь Анны Ахматовой в ее стихах на карте города» в мобильном приложении Questeri. Моментальное подтверждение бронирования после оплаты
скачивайте приложение
загружайте квест и отправляйтесь навстречу городским исследованиям!
Что не входит
Дополнительные траты не требуются (квест не содержит вопросов, связанных с локациями внутри музея Анны Ахматовой и Русского музея).
Важная информация
До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play. После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится.
Вы самостоятельно выбираете время и приглашаете любое количество друзей, мы рекомендуем компанию не больше 6 человек.
Квест-прогулка проходит без гида.
Время проведения: Любое удобное время
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.