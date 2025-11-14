Когда: в понедельник в 16:00, во вторник в 12:30 и 15:30, в среду в 11:00, 14:00 и 17:00, в четверг в 11:00 и 14:00, в пятницу в 10:00, 11:00, 14:00 и 17:00, в субботу в 10:00, 11:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00 и 15:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала