Мы погрузимся в атмосферу города, который помнит Анну Ахматову, и насладимся её поэзией.
Помимо самой поэтессы, героями экскурсии станут Александр Блок, Сергей Есенин, Лев и Николай Гумилёвы. А ещё — Петербург, Петроград и Ленинград, которые Анна Андреевна бесконечно любила. Обязательно поговорим о блокаде и репрессиях, оставивших след в судьбах и творчестве.
Описание экскурсии
На прогулке вы увидите:
- Сад Фонтанного дома — дворца Шереметевых, где Анна Ахматова прожила много лет
- *Здание легендарного театра, где танцевала когда-то «Коломбина десятых годов»
- Панораму реки Фонтанки с Михайловским замком и шикарными особняками
- Петербургские дворы и доходные дома
- Египетский дом — мистическое здание с необычной архитектурой
- Набережную Невы с видом на «Кресты» и памятник жертвам политических репрессий
Вы узнаете:
- Что означало домашнее имя Анны Андреевны и кто его придумал
- Как Фаине Раневской удалось раздобыть дрова, чтобы выручить больную подругу
- Как отреагировал Иосиф Сталин на письма Ахматовой
- И многое другое
Организационные детали
Маршрут полностью пешеходный. В середине прогулки можем заглянуть в уютное кафе в шикарном особняке, чтобы выпить чашечку кофе (за дополнительную оплату).
в понедельник в 16:00, во вторник в 12:30 и 15:30, в среду в 11:00, 14:00 и 17:00, в четверг в 11:00 и 14:00, в пятницу в 10:00, 11:00, 14:00 и 17:00, в субботу в 10:00, 11:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Литейном проспекте
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 841 туриста
Я всю жизнь живу в моём любимом городе. Я из тех, кто вместо лекций в институте ходил на свидания в Эрмитаж, ведь денег на кафе не было, а там было
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ковалева
14 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия «Анна Ахматова: жизнь и судьба». Узнала много интересных подробностей не только о личной жизни и творчестве Ахматовой, но и о Петербурге. Евгения интересно рассказывает, выдает наушники, чтобы рассказ был хорошо слышен всем участникам. В середине прогулки заглянули в очень уютное кафе, где взяли вкуснейшее какао, чтобы согреться. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
Ю
Юлия
22 окт 2025
Совершенно потрясающая экскурсия! Евгения -удивительный человек, влюбленный в свое дело и она влюбляет в историю своих слушателей. Приятный тембр голоса, просто заворожила. Сама экскурсия не похожа ни на что. Пришли в отель и читаем вслух стихи Ахматовой!
Елена
7 сен 2025
Экскурсия полностью оправдала ожидания. Интересные факты из жизни и творчества Анны Ахматовой переплетались с домами и улочками, на которых происходили эти события. Если по маршруту было что-то интересное, но не связанное с темой экскурсии, экскурсовод обращала на это внимание. Благодаря чему для себя наметила интересные места, которые можно посетить самостоятельно. Спасибо большое!
Е
Елена
11 авг 2025
Замечательная экскурсия. Время пролетело незаметно. Благодарим Евгению за интересный рассказ, профессионализм, внимание и доброжелательность. Наши самые наилучшие рекомендации!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
