Маршрут начинается от станции метро Спортивная, Тучков переулок, где Анна Андреевна долгое время прожила с Николаем Степановичем Гумилевым, ласково называя своё невзрачное жилище «тучкой».
После мы направимся по набережной Макарова (бывшая Тучкова набережная), где находилась мастерская Альтмана (художник, что писал её портрет) к Дворцовому мосту.
Полюбуемся видами, немного передохнем в разводном саду и отправимся к знаменитому Фонтанному дому, где поэтесса прожила 30 лет. Зайдем в ее комнату, поднимемся по лестнице, которая, словно делит временное пространство на двое, вы сможете полистать семейный фотоальбом и проникнуться воистину поэтической атмосферой места, где жила, наверное, самая талантливая из акмеисток. А когда мы выйдем из музея, я отвечу на все ваши вопросы по экспонатам, и расскажу вам всё, что знаю сам! Кроме прочего, вы услышите ранние, не очень популярные, стихи Ахматовой, проникнитесь судьбой этой волевой, сильной женщины, и вместе со мной научитесь читать между строк ее стихов.
Я занимаюсь поэзий уже 8 лет, номинант и дипломант литературных премий, и в конце нашей прогулки, если пожелаете, могу дать вам пару уроков по стихосложению и, быть может, мы вместе с вами напишем ваши первые строки об этом удивительном городе.
Организационные детали
Билет в музей оплачивается отдельно: школьники и учащиеся средних учебных заведений, а также пенсионеры РФ и СНГ — 40 рублей; все остальные категории граждан — 80 рублей.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Я поэт, номинант всероссийских национальных литературных премий.
Очень люблю Петербург и знаю его историю, хоть и не коренной его житель. Хочется больше и больше людей приобщать к истории и поэзии. Поэт в России больше, чем поэт! Давайте вместе увлекаться , узнавать и прикасаться к вечности. Ахматова, Бродский, Блок и многие другие личности в моих экскурсиях. С любовью!
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