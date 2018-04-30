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Творчество, трагедии, любовь и быт великой поэтессы в главном городе ее жизни

Ваня
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Ваня – ваш гид
Экскурсия посвящена прекрасной женщине и поэтессе — Анне Андреевне Ахматовой.

Вы узнаете, какие радости и горести она пережила в Петербурге и насколько любила этот город.

Рассказ о жизни Ахматовой будет сопровождаться ее стихами — в местах, которым они были посвящены и где были написаны, вы сможете воспринять их наиболее тонко.
1800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Ахматова и Петербург. Экскурсия с поэтом
Ахматова и Петербург. Экскурсия с поэтом

Программа

  • Маршрут начинается от станции метро Спортивная, Тучков переулок, где Анна Андреевна долгое время прожила с Николаем Степановичем Гумилевым, ласково называя своё невзрачное жилище «тучкой».
  • После мы направимся по набережной Макарова (бывшая Тучкова набережная), где находилась мастерская Альтмана (художник, что писал её портрет) к Дворцовому мосту.
  • Полюбуемся видами, немного передохнем в разводном саду и отправимся к знаменитому Фонтанному дому, где поэтесса прожила 30 лет. Зайдем в ее комнату, поднимемся по лестнице, которая, словно делит временное пространство на двое, вы сможете полистать семейный фотоальбом и проникнуться воистину поэтической атмосферой места, где жила, наверное, самая талантливая из акмеисток. А когда мы выйдем из музея, я отвечу на все ваши вопросы по экспонатам, и расскажу вам всё, что знаю сам! Кроме прочего, вы услышите ранние, не очень популярные, стихи Ахматовой, проникнитесь судьбой этой волевой, сильной женщины, и вместе со мной научитесь читать между строк ее стихов.
  • Я занимаюсь поэзий уже 8 лет, номинант и дипломант литературных премий, и в конце нашей прогулки, если пожелаете, могу дать вам пару уроков по стихосложению и, быть может, мы вместе с вами напишем ваши первые строки об этом удивительном городе.

Организационные детали

Билет в музей оплачивается отдельно: школьники и учащиеся средних учебных заведений, а также пенсионеры РФ и СНГ — 40 рублей; все остальные категории граждан — 80 рублей.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ваня
Ваня
Добрый день! Я поэт, номинант всероссийских национальных литературных премий. Очень люблю Петербург и знаю его историю, хоть и не коренной его житель. Хочется больше и больше людей приобщать к истории и поэзии. Поэт в России больше, чем поэт! Давайте вместе увлекаться , узнавать и прикасаться к вечности. Ахматова, Бродский, Блок и многие другие личности в моих экскурсиях. С любовью!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 апреля 2018
Не рекомендую, маршрут излишне длинный, при этом малоинформативно и не увлекательный.

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