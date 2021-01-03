Аделина проводит ещё 5 экскурсий

Наша экскурсия начнется на Васильевском острове и пройдет по всему историческому центру. Петропавловская крепость, Новая Голландия, величественный Исаакиевский собор, Невский проспект, набережные Невы, расцвеченные новогодними огнями, станут яркой иллюстрацией к моему рассказу. Когда отмечали начало Нового года на Руси раньше и почему его даты менялись? Сколько лет нашему Деду Морозу? Как в России появился обычай ставить елочку и чем рождественские празднования отличались от новогодних? Вы узнаете ответы на эти вопросы и услышите другие любопытные факты.
Новогоднее празднование
Мы сделаем несколько остановок: пофотографируемся, поиграем в новогоднюю викторину, чтобы закрепить полученные знания, и выпьем горячего чаю с печеньками. В завершение нашего путешествия вас ждет главная елка Петербурга на Дворцовой площади, песни, хороводы и подарки от Деда Мороза. Даже взрослые, которые уже давно не верят в сказки, во время этой экскурсии вновь ненадолго станут детьми.
Кому подойдет экскурсия
Если в вашей семье есть дети, если вы хотите увидеть главные достопримечательности Петербурга, но не согласны на традиционную обзорную экскурсию — это предложение для вас!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volvo, оборудованном детскими сиденьями. Мой водительский стаж — 16 лет.
Экскурсия понравится детям от 7 лет и их родителям. В группе может быть максимум 4 человека.
В стоимость входят: транспорт, горячий чай, символические подарки для детей. Дополнительные расходы не предусмотрены.
Экскурсия проводится с середины декабря, когда город будет украшен к празднику
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Васильевском острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 9651 туриста
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да читать дальшеуменьшить
так, чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама:). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь для души, просто потому что люблю этот город и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверное, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии тестирую на своих детях:)
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
–
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–
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Е
Елена
Были на экскурсии с 2 детьми 7 и 10 лет. Буквально с первых минут ребята слушали, раскрыв рот. Кратко об экскурсии: продуманный маршрут, удобный для экскурсии с детьми формат передвижения, читать дальшеуменьшить
увлекательный рассказ, много интересных фактов, приподнесенных простым, понятным для детей языком. Несмотря на то, что экскурсия не позиционируется как обзорная, уделено внимание не только основной теме, но и ключевым достопримечательностям города. Ну и конечно угощения и мини-подарки. Спасибо за прекрасное проведенное время! С удовольствием посетим и другие экскурсии данного автора
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Т
Татьяна
Аделина - прекрасный внимательный экскурсовод. Экскурсия оказалась интересной и познавательной и для взрослых, и для ребенка. С удовольствием прогулялись по городу, полюбовались прекрасными видами, загадали желания и выпили чаю у семи мостов.
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Н
Наталья
Это было волшебно! Продолжаем наслаждаться городом! Продолжаем восхищаться человеческим и профессиональным отношением Аделины!
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Н
Новомлинец
Экскурсия отличная. Гид молодец. Все очень интересно, красиво, приятно. Узнали много нового. Приятно провели время. Спасибо.
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Ю
Юлия
Возможно, в хорошую погоду и с детьми в возрасте 9-14 лет, впечатления будут лучше. Экскурсия не для зимы, устали взрослые и дети. Самая неудачная экскурсия за много лет на этом сайте.
Аделина
Ответ организатора:
Юлия, здравствуйте! Увы, мы встречались в начале января 2022-го года, а отзыв вы написали только сейчас. Прошло четыре года, и читать дальшеуменьшить
я совершенно не помню нашей встречи, поэтому мне сложно что-то прокомментировать. Я просмотрела нашу переписку тогда, так понимаю, что вы были с маленькими детьми. Заявленная продолжительность экскурсии - 3 часа. Малышам, действительно, может быть трудно, это ожидаемо. Что касается погоды, тут я тоже не в силах повлиять))). А вот с тем, что экскурсия не подходит для зимы, я совершенно не согласна. Практически все три часа я рассказываю о новогодних и рождественских традициях в Петербурге-Петрограде-Ленинграде. Когда же еще об этом говорить, если не зимой, на фоне новогодних огней и елок? Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле вольво, в котором всегда тепло и сухо))). Для гостей беру горячий чай и конфетки. И я в принципе всегда стараюсь подстроиться под запросы гостей, если они озвучены. Мне очень жаль, что в этот раз что-то пошло не так.
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