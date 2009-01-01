Аделина проводит ещё 5 экскурсий

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Санкт-Петербург: когда зажигаются елки

Увидеть город в свете праздничной иллюминации и узнать, как менялись традиции Нового года

Аделина
Аделина – Гид из Санкт-Петербурга
Кажется, что новогодний праздник был таким всегда: с нарядной елочкой, детскими хороводами, Дедушкой Морозом.

Вот и нет! На экскурсии 🧭 вы узнаете, как отмечали ваши бабушки и дедушки, почему менялись даты празднования и кто «привез» рождественское дерево 🌲 в Россию.

А еще присоединитесь к хороводу на главной елке города и ответите на вопросы викторины, согреваясь горячим чаем.
Задать вопросОбычно отвечает за 39 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 75006 750 ₽ за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
Санкт-Петербург: когда зажигаются елки
Санкт-Петербург: когда зажигаются елки

Что вас ожидает

Нарядный город
Наша экскурсия ⛳ начнется на Невском проспекте и пройдет по всему историческому центру. Петропавловская крепость, Новая Голландия, величественный Исаакиевский собор, Стрелка Васильевского острова, набережные Невы, расцвеченные новогодними огнями, станут яркой иллюстрацией к моему рассказу. Когда отмечали начало Нового года на Руси раньше и почему его даты менялись? Сколько лет нашему Деду Морозу? Как в России появился обычай ставить елочку и чем рождественские празднования отличались от новогодних? Вы узнаете ответы на эти вопросы и услышите другие любопытные факты.

Новогоднее празднование
Мы сделаем несколько остановок: пофотографируемся, поиграем в новогоднюю викторину, чтобы закрепить полученные знания 🎓, и выпьем горячего чаю с печеньками. В завершение нашего путешествия вас ждет главная елка Петербурга на Дворцовой площади, песни, хороводы и подарки от Деда Мороза. Даже взрослые, которые уже давно не верят в сказки, во время этой экскурсии 🧭 вновь ненадолго станут детьми

Кому подойдет экскурсия

Если в вашей семье есть дети, если вы хотите увидеть главные достопримечательности 🏛️ Петербурга, но не согласны на традиционную обзорную экскурсию — это предложение для вас!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Volvo, оборудованном детскими сиденьями. Мой водительский стаж — 16 лет.
  • В стоимость входят: транспорт, горячий чай, символические подарки для детей. Дополнительные расходы не предусмотрены.
Начало и место завершения
🚩 на Невском проспекте
Санкт-Петербург: когда зажигаются елки
Санкт-Петербург: когда зажигаются елки
Санкт-Петербург: когда зажигаются елки
Санкт-Петербург: когда зажигаются елки
Санкт-Петербург: когда зажигаются елки
Санкт-Петербург: когда зажигаются елки
Санкт-Петербург: когда зажигаются елки
Санкт-Петербург: когда зажигаются елки
Санкт-Петербург: когда зажигаются елки
Санкт-Петербург: когда зажигаются елки
Санкт-Петербург: когда зажигаются елки
Санкт-Петербург: когда зажигаются елки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Аделина
Аделина
Мне 40 лет. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе я закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком.... Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование :) ). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: еще! И дело пошло... У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь "для души", просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нем снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии "тестирую" на собственных детях :)
Напишите мне

Аделина проводит ещё 5 экскурсий

Гуляем с детьми от конки до сфинксов
3 700
1.5 часа
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
92 отзыва
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Летний сад — детям: познавательная прогулка
3 700
1.5 часа
Летний сад — детям: познавательная прогулка
15 отзывов
Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны
Петербургский фольклор: городские легенды
скидка10%
7500
6 750
3 часа
Петербургский фольклор: городские легенды
4 отзыва
Узнать секреты главных памятников, посмеяться над историческими анекдотами и отыскать мост-невидимку
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
3 700
1.5 часа
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
3 отзыва
Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков
Царь-плотник: морская история Петербурга
3 700
1.5 часа
Царь-плотник: морская история Петербурга
3 отзыва
Заглянуть в глаза медного всадника, узнать историю флота и ощутить себя капитаном петровских времен

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2053 отзыва
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1505 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
752 отзыва
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва