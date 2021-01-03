Аделина проводит ещё 5 экскурсий

Кажется, что новогодний праздник был таким всегда: с нарядной елочкой, хороводами, Дедушкой Морозом. Вот и нет! На экскурсии вы узнаете, как отмечали Новый год ваши бабушки и дедушки, почему менялись даты празднования и кто «привез» рождественское дерево в Россию. А еще присоединитесь к хороводу на главной елке города и ответите на вопросы викторины, согреваясь чаем.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нарядный город

Наша экскурсия начнется на Васильевском острове и пройдет по всему историческому центру. Петропавловская крепость, Новая Голландия, величественный Исаакиевский собор, Невский проспект, набережные Невы, расцвеченные новогодними огнями, станут яркой иллюстрацией к моему рассказу. Когда отмечали начало Нового года на Руси раньше и почему его даты менялись? Сколько лет нашему Деду Морозу? Как в России появился обычай ставить елочку и чем рождественские празднования отличались от новогодних? Вы узнаете ответы на эти вопросы и услышите другие любопытные факты.

Новогоднее празднование

Мы сделаем несколько остановок: пофотографируемся, поиграем в новогоднюю викторину, чтобы закрепить полученные знания, и выпьем горячего чаю с печеньками. В завершение нашего путешествия вас ждет главная елка Петербурга на Дворцовой площади, песни, хороводы и подарки от Деда Мороза. Даже взрослые, которые уже давно не верят в сказки, во время этой экскурсии вновь ненадолго станут детьми.

Кому подойдет экскурсия

Если в вашей семье есть дети, если вы хотите увидеть главные достопримечательности Петербурга, но не согласны на традиционную обзорную экскурсию — это предложение для вас!

Организационные детали