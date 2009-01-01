Аделина проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Нарядный город

Наша экскурсия ⛳ начнется на Невском проспекте и пройдет по всему историческому центру. Петропавловская крепость, Новая Голландия, величественный Исаакиевский собор, Стрелка Васильевского острова, набережные Невы, расцвеченные новогодними огнями, станут яркой иллюстрацией к моему рассказу. Когда отмечали начало Нового года на Руси раньше и почему его даты менялись? Сколько лет нашему Деду Морозу? Как в России появился обычай ставить елочку и чем рождественские празднования отличались от новогодних? Вы узнаете ответы на эти вопросы и услышите другие любопытные факты.

Новогоднее празднование

Мы сделаем несколько остановок: пофотографируемся, поиграем в новогоднюю викторину, чтобы закрепить полученные знания 🎓, и выпьем горячего чаю с печеньками. В завершение нашего путешествия вас ждет главная елка Петербурга на Дворцовой площади, песни, хороводы и подарки от Деда Мороза. Даже взрослые, которые уже давно не верят в сказки, во время этой экскурсии 🧭 вновь ненадолго станут детьми

Кому подойдет экскурсия

Если в вашей семье есть дети, если вы хотите увидеть главные достопримечательности 🏛️ Петербурга, но не согласны на традиционную обзорную экскурсию — это предложение для вас!

Организационные детали