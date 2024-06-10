Заячий остров — место, где родился Петербург.
Мы посмотрим на берега Невы глазами основателя Северной столицы и постараемся понять причины его выбора.
Посетим главные объекты Петропавловской крепости, ставшей колыбелью города и подарившей ему название.
Услышим громовой пушечный залп и обсудим, почему эта полуденная традиция живёт на острове до сих пор.
Мы посмотрим на берега Невы глазами основателя Северной столицы и постараемся понять причины его выбора.
Посетим главные объекты Петропавловской крепости, ставшей колыбелью города и подарившей ему название.
Услышим громовой пушечный залп и обсудим, почему эта полуденная традиция живёт на острове до сих пор.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Домик Петра I. Вы узнаете, кто и как его строил. И почему это скромное строение стало одним из первых мемориальных мест России.
- Троицкая площадь. Вспомним славное прошлое площади как первого центра города и разберёмся в причинах перемещения этого центра в другой район.
- Троицкий храм-часовня. Поговорим о его истории.
- Петропавловская крепость. Обсудим, почему именно Заячий остров был выбран Петром I для строительства крепости, давшей название будущей столице империи. Увидим все достопримечательности крепости, включая немногие артефакты, помнящие самого Петра.
- Точкой в нашей прогулке послужит полуденный пушечный выстрел. Вы своими глазами увидите, кто и как готовит и реализует одну из старейших петербургских традиций.
Организационные детали
Я выдаю радиогиды с регулировкой уровня громкости, даже при движении между точками экскурсии вы будете слышать каждое слово.
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У домика Петра I
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 56 туристов
Здравствуйте! Я не совсем обычный гид-экскурсовод. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже «известным» вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.Задать вопрос
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