Санкт-Петербург с момента своего рождения овеян легендами и поверьями. Для нашего маршрута я выбрала знаковые мистические локации. Вы узнаете, что скрывается за фасадами дворцов и гранитными берегами Невы.
Описание экскурсииВы увидите известные места города и узнаете, какие тайны и загадки они хранят. Мы поговорим о проклятии гессенских принцесс, легендах Михайловского замка и многом другом. Откройте для себя самые мистические и загадочные места Петербурга! Во время экскурсии вы узнаете:
- Где на самом деле похоронено сердце Кутузова и в каком рассказе русского писателя рушится весь Петербург?
- Как экстрасенс повлиял на строительство Дома Зингера?
- Что предсказали будущему императору Александру II при рождении?
- Мог ли Павел I избежать гибели и как нужно себя вести при встрече с его призраком?
- Какую тайну хранит братская могила революционеров на Марсовом поле?
- Почему Прачечный мост стал символом «нехорошего» места?
- Почему один англичанин отказался сойти на берег со своей яхты, увидев ограду Летнего сада?
- Как один дворец соглашался служить только владельцам с именем Константин — всем остальным он приносил несчастья?
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский собор - где находится могила Кутузова
- Дом Зингера - в центре магии и мистики
- Спас на Крови - с загадочной высотой куполов
- Михайловский замок - окутанный мрачными легендами
- Марсово поле - колдовское место ещё до рождения города
- Мраморный дворец - построенный для фаворита Екатерины II Григория Орлова
- Набережная Невы - одна из самых молодых рек Европы, хранящей много тайн
- Прачечный мост - известен как «нехорошее» место
- Летний сад - где, по одной из легенд, императрица Анна Иоанновна встретила своего двойника
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, 28. У входа в дом Зингера
Завершение: Набережная Кутузова, у Прачечного моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
