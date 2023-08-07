Каналы острова — излюбленное место саперов и байдарочников. Здесь не ходят крупные лодки, поэтому, в отличие от центра, где на SUP-бордах катаются только ранним утром, водные прогулки по Каменному острову доступны и днем. Вы пройдете по Крестовке, Большой Невке, Большому каналу и взглянете с новых ракурсов на старинные царские усадьбы, особняки и мосты.

На SUP-прогулке по кольцевому маршруту вы увидите Каменноостровский театр, Елагин дворец и другие исторические памятники парковых островов.