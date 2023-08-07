Приключения в Санкт-Петербурге: Сап-прогулка по каналам Каменного острова
Катание на сап-бордах.
Важно! Что взять с собой: Удобную спортивную обувь или тапочки; Штаны/шорты, не стесняющие движений; Запасную одежду на случай, если промокнете; Майку и толстовку (по погоде); Воду.
Безопасность: Группу до 8 человек сопровождает 1 инструктор; Спасательные жилеты выдаются каждому из участников; Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности: Инструктора имеют сертификаты по первой помощи на воде.
Внимание! Ограничения: К прогулке не допускаются участники моложе 8 лет (до 18 лет с сопровождением родителя); На прогулку не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено); Исходя из технических характеристик sup-борда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг.
Важно! Что взять с собой: Удобную спортивную обувь или тапочки; Штаны/шорты, не стесняющие движений; Запасную одежду на случай, если промокнете; Майку и толстовку (по погоде); Воду.
Безопасность: Группу до 8 человек сопровождает 1 инструктор; Спасательные жилеты выдаются каждому из участников; Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности: Инструктора имеют сертификаты по первой помощи на воде.
Внимание! Ограничения: К прогулке не допускаются участники моложе 8 лет (до 18 лет с сопровождением родителя); На прогулку не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено); Исходя из технических характеристик sup-борда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг.
Что вас ожидает:
- Каменный остров
- Большая Нева
- Большой канал
- Каменноостровский театр
- Елагин дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Каналы острова — излюбленное место саперов и байдарочников. Здесь не ходят крупные лодки, поэтому, в отличие от центра, где на SUP-бордах катаются только ранним утром, водные прогулки по Каменному острову доступны и днем. Вы пройдете по Крестовке, Большой Невке, Большому каналу и взглянете с новых ракурсов на старинные царские усадьбы, особняки и мосты.
На SUP-прогулке по кольцевому маршруту вы увидите Каменноостровский театр, Елагин дворец и другие исторические памятники парковых островов.
Программа
Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведем обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет, каску (если требуется на маршруте). И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обучение и инструктаж перед началом Инвентарь (доска, весло, лиш, жилет, каска (если требуется на маршруте)
- Чехол для телефона
- Гермомешки 5-10 л Сопровождение и помощь на протяжении всего маршрута Фото/видео
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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