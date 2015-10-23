На Каменном острове, расположенном в Санкт-Петербурге, царит особая атмосфера. Этот уголок природы привлекал внимание многих известных личностей.



В ходе экскурсии можно будет узнать о жизни членов царской семьи, банкира Штиглица, профессора Бехтерева и других.



Уникальная архитектура острова, включающая барокко и модерн, дополняет историческую значимость этого места. Прогулка по острову позволит погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться красотой природы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Каменного острова - с мая по сентябрь. В это время года природа расцветает, что позволяет в полной мере насладиться красотой острова и его садами. Прогулка будет комфортной и увлекательной, а архитектурные памятники предстанут в самом выгодном свете.

Сейчас август — это идеальное время.