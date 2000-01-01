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"Особняки и дачи Каменного острова"

Диана
Диана – Гид из Санкт-Петербурга
"Особняки и дачи Каменного острова"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 400 ₽ за экскурсию

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"Особняки и дачи Каменного острова"
"Особняки и дачи Каменного острова"

Что вы увидите

  • Мы увидим интересные и необычные дачи и особняки кон. 19- нач. 20 века. Среди них знаменитая дача Гаусвальд
  • особняк М. Клейнмихель
  • дача Э. Фолленвейдера.
Добрый день. Приглашаю Вас на экскурсию ⛳ по Каменному острову. Это один из интереснейших уголков Петербурга. Когда-то эта далекая окраина Петербурга была престижным дачным районом, настоящей петербургской “рублевкой”. Мы прогуляемся по этому небольшому островку и рассмотрим самые интересные, сохранившиеся до наших дней, элитные и аристократические дачи 19- нач. 20 века. Осмотрим их снаружи.
Поговорим об истории 📖 этих мест. С чего начиналась застройка Каменного острова, кто были первые его владельцы. Рассмотрим самые яркие постройки. Я расскажу об особенностях архитектуры дачных домов, о различных стилях (от классицизма до модерна). Поговорим о непростой судьбе исторических особняков и их современном состоянии. Во некоторых из них после революции разместились общежития и санатории, в 2000-е годы проводились дорогостоящие реставрационные работы. И сейчас мы можем вновь полюбоваться этими памятниками культурного наследия.
Мы увидим знаменитую дачу Гаусвальд и особняк графини М. Клейнмихель, где снимался фильм 🎥 “Приключения Шерлока Холмса”. Прогуляемся по Каменоостровскому парку. Увидим различные старинные особняки. В конце экскурсии 🧭 дойдем до площади Старого Театра. Я расскажу об этом уникальном здании и дачных развлечениях. Ведь это единственный сохранившийся в Санкт-Петербурге памятник деревянного зодчества эпохи классицизма. Он был построен для выездных спектаклей императорских театров и действует до сих пор.
Что входит
  • Услуги гида.
Начало
🚩 Станция метро "Черная речка". На выходе из метро.
Место завершения
🏁 Пл. Старого театра. Каменный остров.
"Особняки и дачи Каменного острова"
"Особняки и дачи Каменного острова"
"Особняки и дачи Каменного острова"
"Особняки и дачи Каменного острова"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Диана
Диана
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Диана проводит ещё 2 экскурсии

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