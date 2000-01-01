Добрый день. Приглашаю Вас на экскурсию ⛳ по Каменному острову. Это один из интереснейших уголков Петербурга. Когда-то эта далекая окраина Петербурга была престижным дачным районом, настоящей петербургской “рублевкой”. Мы прогуляемся по этому небольшому островку и рассмотрим самые интересные, сохранившиеся до наших дней, элитные и аристократические дачи 19- нач. 20 века. Осмотрим их снаружи.

Поговорим об истории 📖 этих мест. С чего начиналась застройка Каменного острова, кто были первые его владельцы. Рассмотрим самые яркие постройки. Я расскажу об особенностях архитектуры дачных домов, о различных стилях (от классицизма до модерна). Поговорим о непростой судьбе исторических особняков и их современном состоянии. Во некоторых из них после революции разместились общежития и санатории, в 2000-е годы проводились дорогостоящие реставрационные работы. И сейчас мы можем вновь полюбоваться этими памятниками культурного наследия.

Мы увидим знаменитую дачу Гаусвальд и особняк графини М. Клейнмихель, где снимался фильм 🎥 “Приключения Шерлока Холмса”. Прогуляемся по Каменоостровскому парку. Увидим различные старинные особняки. В конце экскурсии 🧭 дойдем до площади Старого Театра. Я расскажу об этом уникальном здании и дачных развлечениях. Ведь это единственный сохранившийся в Санкт-Петербурге памятник деревянного зодчества эпохи классицизма. Он был построен для выездных спектаклей императорских театров и действует до сих пор.