На Каменном острове, расположенном в Санкт-Петербурге, царит особая атмосфера. Этот уголок природы привлекал внимание многих известных личностей.
В ходе экскурсии можно будет узнать о жизни членов царской семьи, банкира Штиглица, профессора Бехтерева и других.
Уникальная архитектура острова, включающая барокко и модерн, дополняет историческую значимость этого места. Прогулка по острову позволит погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться красотой природы
В ходе экскурсии можно будет узнать о жизни членов царской семьи, банкира Штиглица, профессора Бехтерева и других.
Уникальная архитектура острова, включающая барокко и модерн, дополняет историческую значимость этого места. Прогулка по острову позволит погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться красотой природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная атмосфера Каменного острова
- 🏛 Архитектура барокко и модерна
- 📜 Истории знаменитых обитателей
- 🌳 Природная красота и сады
- 🏙 Близость к историческому центру
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Каменного острова - с мая по сентябрь. В это время года природа расцветает, что позволяет в полной мере насладиться красотой острова и его садами. Прогулка будет комфортной и увлекательной, а архитектурные памятники предстанут в самом выгодном свете.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Канцлерские владения
- Великокняжеские усадьбы
- Особняки предпринимателей
Описание экскурсии
Я покажу вам основные достопримечательности этого района:
- канцлерские владения в стиле барокко.
- великокняжеские усадьбы в классических канонах.
- особняки предпринимателей и деятелей искусства в затейливом стиле модерн.
А ещё на прогулке:
- Поговорим о наиболее интересных обитателях Каменного острова.
- Вспомним членов царской фамилии, а также банкира Штиглица, профессора Бехтерева, инженера Чаева, архитектора Мельцера, графиню Клейнмихель и других известных петербуржцев дореволюционной эпохи.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Чёрная речка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1013 туристов
Историк, лицензированный экскурсовод, выпускница исторического факультета СПбГУ. Специалист по нестандартным городским и пригородным экскурсиям, твёрдо убеждённый в том, что знакомство с историей должно основываться не только на фактах, но и увлекательном повествовании и диалоге с собеседником.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Чудесную прогулку нам организовала очаровательная Арина! Насыщенное, увлекательное повествование, великолепные особняки на фоне осеннего пейзажа, особая, чисто петербургская атмосфера! Мы с подругой получили двойное удовольствие- и от великолепной, очень интересно поданной экскурсии, и от яркой фотосессии, которую осуществили по ходу прогулки! Мы увезли с собой из Петербурга незабываемые впечатления и отличные фотоснимки! Всем рекомендуем последовать нашему опыту)
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О
Арина очень приятная интеллигентная девушка, с хорошим русским языком, все связно, легко. Интересно и познавательно было побродить по Каменном острову, окунуться в жизнь его обитателей, по возможности рассмотреть чудесные загородные дома (это не всегда возможно из-за уродливых заборов). Свежая увлекательная экскурсия, особенно в обществе с профессионалом, а Арина именно такова. Думаю, любому мало-мальски интересующемуся взрослому экскурсия доставит удовольствие.
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31 октября холили на экскурсию "Особняки и дачи Каменного острова". Очень интересная экскурсия. Арина, замечательный экскурсовод, очень лаконичный рассказ, отвечает на все задаваемые вопросы. Рассказ "книга в книге". Узнали очень много нового о родном городе. Останавливались у каждого здания, любовались прекрасными пейзажами. От всего коллектива ДГБ Св. Ольги, хочу выразить огромную благодарность Арине, за хорошо организованное мероприятия.
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Н
Арина очень профессиональный, интересный, знающий ГИД. Речь достойна литературного Санкт-Петербурга. Такой экскурсовод - подарок для путешественников. А какая милая, красивая и обаятельная девушка! Спасибо за удовольствие!
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а
Очень интересная экскурсия, однозначно рекомендуем к посещению! Экскурсовод Арина выше всяких похвал, настоящий знаток своего дела!!
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Б
Велликолепно! Мы очень здорово провели время. Экскурсия на очень профессиональном уровне!
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