Что вас ждет
Прогуливаясь по острову, вы узнаете, почему дачи являются неотъемлемой частью жизни петербуржцев и как Каменный остров превратился в один из главных дачных районов. Увидите смелые архитектурные эксперименты в стиле модерн, дом Ирэн Адлер из советского Шерлока Холмса и единственный деревянный театр в Петербурге.
Вы узнаете о жизни и судьбах дореволюционных владельцев дач и о нашумевшем имущественном скандале 1990-х гг. Послушаете о советской истории острова и о том, что сейчас происходит с историческими дачами и кто ими владеет.
Экскурсия отлично подойдет как для гостей, так и для жителей города. Вперед, гулять по одному из самых престижных районов Санкт-Петербурга!
Организационные моменты
- Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
- До визита найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку. СМС приходит в течение 15 минут после заказа.
- Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
- Звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
- Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
- 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
- 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
- 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
- Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
- Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.