Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы

Отправляйтесь на прогулку по самому завидному месту жительства в городе, Каменному острову, где в...

Отправляйтесь на прогулку по самому завидному месту жительства в городе, Каменному острову, где в окружении воды в зелени утопают бывшие аристократические дачи.

Некоторые из них сейчас принадлежат Управлению делами президента, остальные — богатым людям нашего времени.
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы

Что вы увидите 🤩

  • Сфинксы на набережной Малой Невки
  • Церковь Рождества Иоанна Предтечи, где посвящали в рыцари
  • Единственный деревянный театр в Петербурге
  • Дача принца Ольденбургского
  • Дача Бехтерева
  • Дом Ирэн Адлер из советского Шерлока Холмса
  • Особняк Чаева
  • Гостевые правительственные дачи
  • Дуб Петра I
  • Особняк Фолленвейдера
  • Дача Гаусвальд
  • Каменноостровский дворец, который чуть было не стал губернаторской резиденцией
Что вас ждет
Прогуливаясь по острову, вы узнаете, почему дачи являются неотъемлемой частью жизни петербуржцев и как Каменный остров превратился в один из главных дачных районов. Увидите смелые архитектурные эксперименты в стиле модерн, дом Ирэн Адлер из советского Шерлока Холмса и единственный деревянный театр в Петербурге.
Вы узнаете о жизни и судьбах дореволюционных владельцев дач и о нашумевшем имущественном скандале 1990-х гг. Послушаете о советской истории острова и о том, что сейчас происходит с историческими дачами и кто ими владеет.
Экскурсия отлично подойдет как для гостей, так и для жителей города. Вперед, гулять по одному из самых престижных районов Санкт-Петербурга!
Организационные моменты
  • Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
  • До визита найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку. СМС приходит в течение 15 минут после заказа.
  • Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
  • Звоните или пишите в WhatsApp на ‭+7 (812) 602 74-95.
  • Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
  • 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
  • 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
  • 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
  • Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
  • Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
890 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Неизвестные адреса известных людей
  • Знакомство с самой неожиданной улицей в городе
  • Идеальное сочетание зелени и архитектуры
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Посещение дач — это чужая собственность
  • Посещение Каменноостровского дворца — это можно сделать только по записи в составе группы
Где начинаем и завершаем
Начало: Каменноостровский проспект, 83
Завершение: 2-я Берёзовая аллея, 19
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
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