Что вас ждет

Прогуливаясь по острову, вы узнаете, почему дачи являются неотъемлемой частью жизни петербуржцев и как Каменный остров превратился в один из главных дачных районов. Увидите смелые архитектурные эксперименты в стиле модерн, дом Ирэн Адлер из советского Шерлока Холмса и единственный деревянный театр в Петербурге.

Вы узнаете о жизни и судьбах дореволюционных владельцев дач и о нашумевшем имущественном скандале 1990-х гг. Послушаете о советской истории острова и о том, что сейчас происходит с историческими дачами и кто ими владеет.

Экскурсия отлично подойдет как для гостей, так и для жителей города. Вперед, гулять по одному из самых престижных районов Санкт-Петербурга!

Организационные моменты