Исследуйте вместе с нами живописный маршрут по реке Оредеж, поразитесь красоте отвесных скалистых берегов и завораживающим пейзажам, открывающимся с воды. Окунитесь в мир настоящей дикой природы и отдохните от городской суеты!
Описание водной прогулки
Погружение в живописный мир
На этом удивительном маршруте вы окажетесь в настоящей сказке. Река Оредеж, хоть и узкая, поражает своей живописностью. С каждым гребком вы будете ощущать, как дух захватывает от красоты окружающих пейзажей.
Уникальные природные формы
В этом волшебном месте вы сможете увидеть:
- Породы красного песчаника, которые завораживают своим цветом;
- Каньон с его величественными формами;
- Лесные участки, где можно насладиться свежим воздухом и природной тишиной.
Отдых и вдохновение
Это путешествие станет отличным способом отдохнуть от городской суеты и перезагрузиться. Природа подарит вам незабываемые эмоции и впечатления, которые будут долгие годы напоминать о себе.
Откройте для себя это замечательное приключение и насладитесь атмосферой, которая погружает в мир красоты и умиротворения!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение инструктора на протяжении всего маршрута (также инструктор сделает фото)
- Спасательный жилет
- Сапборд, весло
- Вода (0.5 л.)
Что не входит в цену
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пос. Сиверский, Белогорское шоссе 1, Сиверская ГЭС
Завершение: Белогорская ГЭС
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
10 июн 2024
Т
Татьяна
17 июл 2023
Была на прогулке по реке Оредеж 16.07.2023, всё очень понравилось,инструктор Влад объяснил всё чётко и понятно,это была моя первая прогулка на сапборде и впечатления остались только положительные!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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