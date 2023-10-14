Яркая доска, весло, дружная компания и отличные виды в придачу! Приглашаем вас на сап-сплав по реке Оредеж со скалистыми песчаными берегами из девонских песков, с чистой прозрачной водой и лесными пейзажами. Вы освоите сап-серфинг (не переживайте, получается у каждого), преодолеете «пороги», получите заряд позитива и классные фото.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы просим вас прибыть на место старта заранее, так как начинаем с обучения, инструктажа и выдачи инвентаря — это доска, весло, лиш (страховочный поводок) и жилет. Затем дружной компанией отправимся на прогулку по извилистой реке Оредеж. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.

Сплав подойдет и новичкам, и опытным сап-серферам, но всем важно быть бдительными, встречаются камни и «пороги».

Организационные детали

Фото и видео, а также перекус во время прогулки включены в стоимость

Возможно проведение индивидуальной прогулки для компании до 5 человек — 17 000 руб.

Безопасность

Спасательные жилеты выдаются каждому из участников

Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности

Инструктор прошёл курсы спасения на воде и первой помощи

Особенности маршрута

До места старта вам нужно добраться самостоятельно. От Балтийского вокзала до станции Сиверская, оттуда пешком 15 минут до Сиверской ГЭС, где мы и встречаемся.

Маршрут не кольцевой, финиш будет в другом месте — оттуда можно доехать до электрички на автобусе или такси (автобусная остановка в 5 минутах ходьбы от финиша)

Все свои вещи берем на доски (мы выдаем непромокаемые мешки)

Что взять с собой

Удобную спортивную обувь или тапочки

Штаны/шорты, не стесняющие движений

Запасную одежду на случай, если промокнете

Майку и толстовку (по погоде)

Головной убор

Ограничения

К прогулке не допускаются участники моложе 8 лет, от 8 до 18 лет — только в сопровождении родителей

Также на прогулку мы не берем людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено)

Исходя из технических характеристик сапборда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг

Поводы для корректировки маршрута/переноса прогулки

Изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города

Проведение ремонтных работ на маршруте

Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, волны и т. д.)

Возникновение чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников

Иные независящие от нас обстоятельства

За вами остается право на участие в прогулке в другой день или замену на другой маршрут.