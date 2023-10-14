Яркая доска, весло, дружная компания и отличные виды в придачу! Приглашаем вас на сап-сплав по реке Оредеж со скалистыми песчаными берегами из девонских песков, с чистой прозрачной водой и лесными пейзажами.
Вы освоите сап-серфинг (не переживайте, получается у каждого), преодолеете «пороги», получите заряд позитива и классные фото.
Вы освоите сап-серфинг (не переживайте, получается у каждого), преодолеете «пороги», получите заряд позитива и классные фото.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы просим вас прибыть на место старта заранее, так как начинаем с обучения, инструктажа и выдачи инвентаря — это доска, весло, лиш (страховочный поводок) и жилет. Затем дружной компанией отправимся на прогулку по извилистой реке Оредеж. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.
Сплав подойдет и новичкам, и опытным сап-серферам, но всем важно быть бдительными, встречаются камни и «пороги».
Организационные детали
- Фото и видео, а также перекус во время прогулки включены в стоимость
- Возможно проведение индивидуальной прогулки для компании до 5 человек — 17 000 руб.
Безопасность
- Спасательные жилеты выдаются каждому из участников
- Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности
- Инструктор прошёл курсы спасения на воде и первой помощи
Особенности маршрута
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно. От Балтийского вокзала до станции Сиверская, оттуда пешком 15 минут до Сиверской ГЭС, где мы и встречаемся.
- Маршрут не кольцевой, финиш будет в другом месте — оттуда можно доехать до электрички на автобусе или такси (автобусная остановка в 5 минутах ходьбы от финиша)
- Все свои вещи берем на доски (мы выдаем непромокаемые мешки)
Что взять с собой
- Удобную спортивную обувь или тапочки
- Штаны/шорты, не стесняющие движений
- Запасную одежду на случай, если промокнете
- Майку и толстовку (по погоде)
- Головной убор
Ограничения
- К прогулке не допускаются участники моложе 8 лет, от 8 до 18 лет — только в сопровождении родителей
- Также на прогулку мы не берем людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено)
- Исходя из технических характеристик сапборда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг
Поводы для корректировки маршрута/переноса прогулки
- Изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города
- Проведение ремонтных работ на маршруте
- Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, волны и т. д.)
- Возникновение чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников
- Иные независящие от нас обстоятельства
За вами остается право на участие в прогулке в другой день или замену на другой маршрут.
в субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
|Дети до 10 лет на доске с родителями
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Сиверской ГЭС
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 107 туристов
Привет! Мы молодая команда единомышленников, вот уже пару лет увлеченно занимаемся прогулками на sup-бордах. Начинали с личных прогулок с друзьями. Сейчас организовываем программы для всех желающих. Хотим заразить вас любовью к этому виду отдыха, показать город и пригород с новой стороны. Ждем встречи с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
14 окт 2023
Всё прошло хорошо, но было много народу. Было неудобно, что начало и окончание экскурсии в разных точках. Ребята со всем помогли. Всё было супер, экскурсия хорошая.
С
Сергей
15 июля 2022
Прогулка очень понравилась. Все отлично, и природа, и погода, и маршрут. Особое спасибо организаторам прогулки - Руслану, Олегу и Марии. С их помощью получился отличный фото-репортаж на фоне красивейших мест реки Оредеж. В результате - прекрасный подарок моей дочери в день ее рождения! САП-борд это вещь! Буду рекомендовать всем знакомым!
И
Инна
4 июля 2022
Мы провели прекрасное утро в компании сапов,Руслана и Марии! Погода,природа и маршрут был идеальны,бутерброды свежи и чай очень вовремя))Спасибо большое! Собираемся с вами ещё на закат в Лахту!!
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