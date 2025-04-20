Вы посетите три уникальных локации: дом мещанской управы на Загородном, дом Довлатова на Рубинштейна и мистический дом Никонова на Пушкинской.
Узнаете, как они стали коммуналками, какие драмы и дружеские связи рождались на общей кухне и как эти места вдохновляли писателей и художников.
Описание экскурсии
Дом мещанской управы на Загородном проспекте
Начинаем с величественного здания мещанской управы, которое олицетворяет «золотой век коммуналок». Гид расскажет, как в изысканных доходных домах Петербурга квартиры стали делиться на множество комнат, каждая из которых становилась отдельным миром. Вы пройдёте через сохранившиеся интерьеры, общие кухни и коридоры, полные историй о соседях с разными судьбами.
Дом Довлатова
Следующая остановка — дом Сергея Довлатова на Рубинштейна, 23. Здесь оживает литературная история. Гид проведёт вас через атмосферу 70-х годов, описанную в книгах писателя. Вы сможете увидеть и ощутить, как жили герои Довлатова, услышать забавные и печальные истории о быте коммуналок того времени. Возможно, это место вдохновит вас на прочтение или переосмысление его произведений.
Дом Никонова
Финальная точка маршрута — мистический и немного пугающий дом Никонова на Колокольной, 11. Эта коммуналка известна мрачной репутацией, загадками и легендами, которые плотно укоренились в городской мифологии. Здесь не только сохранились старые интерьеры, но и витает атмосфера мистики. Вы услышите о мистических случаях и городских легендах, связанных с этим домом.
Вы узнаете:
- Как доходные дома Петербурга превратились в коммунальные квартиры и как это изменило облик и душу города
- Как реализовывалась советская жилищная политика — от конфискации частной собственности до массового заселения
- Каким был уклад жизни в коммуналках и как люди уживались в одном пространстве
- Какое влияние оказали коммуналки на творческую среду — писателей, художников и музыкантов, живших в таких условиях
- Как феномен коммунальных квартир отражён в произведениях Довлатова, Бродского, Булгакова и других авторов
- Как изменился интерьер доходных домов под нужды коммунального заселения
- Как относятся к коммуналкам в наши дни
А также истории о соседях, кухонных конфликтах и необычных традициях коммунальной жизни, мифы и городские сюжеты.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке
ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1665 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1440 ₽
|Дети 7-16 лет
|1350 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо гиду Андрею. Интересно и эмоционально все донес и рассказал.
Кто насмотрелся на роскошь дворцов и храмов, самое то, сходить на эту экскурсию и посмотреть жизнь в коммунальных квартирах.
И грамотно составлен, так как особо много мы не ходил
Всем советую
Я как будто погрузился в детство, попал в ту самую коммунальную квартиру, спасибо за эту возможность!
Посетили 3 квартиры, а в одной даже целых 3 комнаты, очень классно и необычно!:)
Спасибо Владу и команде за такой опыт))