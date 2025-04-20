По трём коммуналкам Петербурга

Почувствовать «петербургскую меланхолию» и разобраться в парадоксах жизни в большом городе
Это путешествие в мир петербургских коммунальных квартир, где оживают судьбы горожан и дух эпохи.

Вы посетите три уникальных локации: дом мещанской управы на Загородном, дом Довлатова на Рубинштейна и мистический дом Никонова на Пушкинской.

Узнаете, как они стали коммуналками, какие драмы и дружеские связи рождались на общей кухне и как эти места вдохновляли писателей и художников.
5
3 отзыва
По трём коммуналкам Петербурга
По трём коммуналкам Петербурга
По трём коммуналкам Петербурга
Ближайшие даты:
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Время начала: 13:00, 16:00, 19:00

Описание экскурсии

Дом мещанской управы на Загородном проспекте

Начинаем с величественного здания мещанской управы, которое олицетворяет «золотой век коммуналок». Гид расскажет, как в изысканных доходных домах Петербурга квартиры стали делиться на множество комнат, каждая из которых становилась отдельным миром. Вы пройдёте через сохранившиеся интерьеры, общие кухни и коридоры, полные историй о соседях с разными судьбами.

Дом Довлатова

Следующая остановка — дом Сергея Довлатова на Рубинштейна, 23. Здесь оживает литературная история. Гид проведёт вас через атмосферу 70-х годов, описанную в книгах писателя. Вы сможете увидеть и ощутить, как жили герои Довлатова, услышать забавные и печальные истории о быте коммуналок того времени. Возможно, это место вдохновит вас на прочтение или переосмысление его произведений.

Дом Никонова

Финальная точка маршрута — мистический и немного пугающий дом Никонова на Колокольной, 11. Эта коммуналка известна мрачной репутацией, загадками и легендами, которые плотно укоренились в городской мифологии. Здесь не только сохранились старые интерьеры, но и витает атмосфера мистики. Вы услышите о мистических случаях и городских легендах, связанных с этим домом.

Вы узнаете:

  • Как доходные дома Петербурга превратились в коммунальные квартиры и как это изменило облик и душу города
  • Как реализовывалась советская жилищная политика — от конфискации частной собственности до массового заселения
  • Каким был уклад жизни в коммуналках и как люди уживались в одном пространстве
  • Какое влияние оказали коммуналки на творческую среду — писателей, художников и музыкантов, живших в таких условиях
  • Как феномен коммунальных квартир отражён в произведениях Довлатова, Бродского, Булгакова и других авторов
  • Как изменился интерьер доходных домов под нужды коммунального заселения
  • Как относятся к коммуналкам в наши дни

А также истории о соседях, кухонных конфликтах и необычных традициях коммунальной жизни, мифы и городские сюжеты.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке

ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1665 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Пенсионеры1440 ₽
Дети 7-16 лет1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Звенигородская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Елена
20 апр 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Попадаешь в какой-то совсем другой мир.
Огромное спасибо гиду Андрею. Интересно и эмоционально все донес и рассказал.
Кто насмотрелся на роскошь дворцов и храмов, самое то, сходить на эту экскурсию и посмотреть жизнь в коммунальных квартирах.
А
5 фев 2025
Очень приятный гид, маршрут интересный, показывает саму суть Петербурга)
И грамотно составлен, так как особо много мы не ходил
Всем советую
Кирилл
2 дек 2024
На самом деле эмоции от экскурсии превзошли всё:)
Я как будто погрузился в детство, попал в ту самую коммунальную квартиру, спасибо за эту возможность!
Посетили 3 квартиры, а в одной даже целых 3 комнаты, очень классно и необычно!:)
Спасибо Владу и команде за такой опыт))

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