На этой прогулке вы познакомитесь с Адмиралтейством, Исаакиевским собором, Юсуповским дворцом и Новой Голландией.
Посмотрите на знаковые места с необычной стороны и услышите неожиданные истории о наводнениях, тайнах и легендах. А ещё убедитесь, что вода не только главный враг, но и союзник, и даже сообщник Северной Столицы.
Описание экскурсии
История Санкт-Петербурга с первых дней существования неразрывно связана с водой. Топкие болота, проливные дожди и разрушительные наводнения. Но дерзкая человеческая мысль, упорство и технологии смогли приручить эту вольную стихию.
Вы увидите:
- главный памятник Петербурга, окутанный легендами
- собор, который Нева отодвинула от своих берегов
- остров-праздник — любимое место горожан
Вы узнаете:
- как болото диктовало условия императору
- какое общее увлечение было у Распутина, Довлатова и Ленина
- как вода стала соучастницей одного из самых загадочных убийств 20 века
Организационные детали
- Мы выдаем радиогарнитуры с радиусом действия до 100 м. Вы можете отстать, сделать классное фото и при этом ничего не упустить из рассказа гида
- Захватите зонт или дождевик: невзгоды не отменяют экскурсию
- С вами будет гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Адмиралтейства
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 360 туристов
Я категорически против скучных экскурсий! Собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!
