Гостям представляют арт-объекты, театральные и световые шоу, видеопроекции, посвящённые Петру I, Екатерине II, Александру Пушкину и другим выдающимся историческим личностям.
Всё это
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Арт Деко Невский». За доплату возможны 1-местное заселение и повышение категории номера/гостиницы.
*Фото номеров взяты с сайта travel.yandex.ru
Питание. В стоимость входят завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Автобус.
Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия, посещение музея Фаберже
По прибытии в Северную столицу — самостоятельное размещение в выбранном отеле.
Далее — встреча с гидом:
13:00 — гостиница «Россия» (включая гостей из отеля «Элкус»);
13:30 — отель «Москва» (включая гостей из гостиниц «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Крафт Невский», «Ярд Резиденс»).
Сегодня начнём знакомство с Петербургом, исследуя улицы на автобусе. Вы увидите все визитные карточки: Невский проспект, Дворцовую и Сенатскую площади, Александровскую колонну, Эрмитаж, Медного всадника, Стрелку Васильевского острова, Марсово поле, храм Спас на Крови.
Заглянем в Шуваловский дворец, где хранятся уникальные ювелирные шедевры Карла Фаберже. Наиболее ценные и известные предметы коллекции — изящные пасхальные яйца, созданные для императорской семьи.
По желанию и за доплату можно заказать прогулку на теплоходе по рекам и каналам. Окончание программы — в отелях в 18:30-19:00.
Осенний праздник фонтанов в Нижнем парке Петергофа
Первая половина дня будет свободна.
Встреча с гидом:
16:00 — Дворцовая площадь;
16:20 — гостиница «Москва» (включая гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Крафт Невский», «Ярд Резиденс»);
17:00 — отель «Россия» (включая гостей из гостиницы «Элкус»).
Поедем в Петергоф, чтобы поучаствовать в празднике закрытия фонтанов перед началом холодов. На большом каскаде Нижнего парка пройдёт феерическое мультимедийное действо, в котором величие старинной архитектуры объединится с широкомасштабной проекционной, световой, лазерной и пиротехнической инсталляцией.
Шоу продлится до позднего вечера. Ориентировочное возвращение в отели в полночь.
Свободный день или экскурсия на выбор
Финальный день вы можете оставить свободным или заказать экскурсию за доплату. Это может быть: путешествие по старой Петергофской дороге; визит в Большой Петергофский дворец или Екатерининский корпус; прогулка по Нижнему парку. Окончание программы — в 20:30 на Московском вокзале.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|15 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
- Проезд в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
- Обеды, ужины
- Водная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга
- Экскурсия в Петергоф
- Доплата за 1-местное размещение - от 3400 ₽
- Доплата за повышение категории отеля - от 1000 ₽ (варианты: "Россия", "Элкус", "Атриум", "Ярд Резиденс Апарт Отель", "Москва")
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
И размещение в отеле Москва очень удобное. И гиды на высоте