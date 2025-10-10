По прибытии в Северную столицу — самостоятельное размещение в выбранном отеле.

Далее — встреча с гидом:

13:00 — гостиница «Россия» (включая гостей из отеля «Элкус»);

13:30 — отель «Москва» (включая гостей из гостиниц «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Крафт Невский», «Ярд Резиденс»).

Сегодня начнём знакомство с Петербургом, исследуя улицы на автобусе. Вы увидите все визитные карточки: Невский проспект, Дворцовую и Сенатскую площади, Александровскую колонну, Эрмитаж, Медного всадника, Стрелку Васильевского острова, Марсово поле, храм Спас на Крови.

Заглянем в Шуваловский дворец, где хранятся уникальные ювелирные шедевры Карла Фаберже. Наиболее ценные и известные предметы коллекции — изящные пасхальные яйца, созданные для императорской семьи.

По желанию и за доплату можно заказать прогулку на теплоходе по рекам и каналам. Окончание программы — в отелях в 18:30-19:00.