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В Петергоф на осеннее закрытие фонтанов

Посмотреть фееричное шоу с фейерверком, погулять по Северной столице и увидеть работы Фаберже
Каждую осень завершение фонтанного сезона в Петергофе сопровождается грандиозным представлением.

Гостям представляют арт-объекты, театральные и световые шоу, видеопроекции, посвящённые Петру I, Екатерине II, Александру Пушкину и другим выдающимся историческим личностям.

Всё это
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сопровождается чарующей симфонией музыки и танца Большого каскада и завершается красочным салютом — всего не описать словами! Приглашаем вас приобщиться к этому впечатляющему празднику и самим всё увидеть.

Также у вас будет время, чтобы погулять по Санкт-Петербургу с гидом и самостоятельно, и полюбоваться изящными ювелирными шедеврами фирмы Карла Фаберже.

5
1 отзыв
В Петергоф на осеннее закрытие фонтанов
В Петергоф на осеннее закрытие фонтанов
В Петергоф на осеннее закрытие фонтанов

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Арт Деко Невский». За доплату возможны 1-местное заселение и повышение категории номера/гостиницы.

*Фото номеров взяты с сайта travel.yandex.ru

Питание. В стоимость входят завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Автобус.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия, посещение музея Фаберже

По прибытии в Северную столицу — самостоятельное размещение в выбранном отеле.

Далее — встреча с гидом:
13:00 — гостиница «Россия» (включая гостей из отеля «Элкус»);
13:30 — отель «Москва» (включая гостей из гостиниц «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Крафт Невский», «Ярд Резиденс»).

Сегодня начнём знакомство с Петербургом, исследуя улицы на автобусе. Вы увидите все визитные карточки: Невский проспект, Дворцовую и Сенатскую площади, Александровскую колонну, Эрмитаж, Медного всадника, Стрелку Васильевского острова, Марсово поле, храм Спас на Крови.

Заглянем в Шуваловский дворец, где хранятся уникальные ювелирные шедевры Карла Фаберже. Наиболее ценные и известные предметы коллекции — изящные пасхальные яйца, созданные для императорской семьи.

По желанию и за доплату можно заказать прогулку на теплоходе по рекам и каналам. Окончание программы — в отелях в 18:30-19:00.

Автобусная обзорная экскурсия, посещение музея ФабержеАвтобусная обзорная экскурсия, посещение музея ФабержеАвтобусная обзорная экскурсия, посещение музея ФабержеАвтобусная обзорная экскурсия, посещение музея Фаберже
2 день

Осенний праздник фонтанов в Нижнем парке Петергофа

Первая половина дня будет свободна.

Встреча с гидом:
16:00 — Дворцовая площадь;
16:20 — гостиница «Москва» (включая гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Крафт Невский», «Ярд Резиденс»);
17:00 — отель «Россия» (включая гостей из гостиницы «Элкус»).

Поедем в Петергоф, чтобы поучаствовать в празднике закрытия фонтанов перед началом холодов. На большом каскаде Нижнего парка пройдёт феерическое мультимедийное действо, в котором величие старинной архитектуры объединится с широкомасштабной проекционной, световой, лазерной и пиротехнической инсталляцией.

Шоу продлится до позднего вечера. Ориентировочное возвращение в отели в полночь.

Осенний праздник фонтанов в Нижнем парке ПетергофаОсенний праздник фонтанов в Нижнем парке ПетергофаОсенний праздник фонтанов в Нижнем парке ПетергофаОсенний праздник фонтанов в Нижнем парке Петергофа
3 день

Свободный день или экскурсия на выбор

Финальный день вы можете оставить свободным или заказать экскурсию за доплату. Это может быть: путешествие по старой Петергофской дороге; визит в Большой Петергофский дворец или Екатерининский корпус; прогулка по Нижнему парку. Окончание программы — в 20:30 на Московском вокзале.

Свободный день или экскурсия на выборСвободный день или экскурсия на выборСвободный день или экскурсия на выборСвободный день или экскурсия на выбор

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник15 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Проезд в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • Водная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга
  • Экскурсия в Петергоф
  • Доплата за 1-местное размещение - от 3400 ₽
  • Доплата за повышение категории отеля - от 1000 ₽ (варианты: "Россия", "Элкус", "Атриум", "Ярд Резиденс Апарт Отель", "Москва")
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница "Россия", 13:00 / гостиница "Москва", 13:30
Завершение: Московский вокзал, станция метро «Площадь Восстания», 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 201 туриста
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Нам всё понравилось.
И размещение в отеле Москва очень удобное. И гиды на высоте
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